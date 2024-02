W kwietniu tego roku czołowi futurolodzy i naukowcy wezmą udział w kongresie naukowym Futurist of the Year 2024, organizowanym w Warszawie przez Szkołę Główną Mikołaja Kopernika. Bezpłatnie mogą w nim uczestniczyć tegoroczni maturzyści, studenci i absolwenci

Jonathan Brill, futurolog nr 1 według Forbesa oraz Nick Bostrom, szwedzki filozof z Oxfordu, jeden ze stu czołowych myślicieli świata, będą prelegentami w sesji pytań on-line Kongresu Futurologicznego. W dniach 9-11 kwietnia 2024 roku w Polsce pojawią się zaś Michael L. Brodie (Harvard University), prof. Mark Coeckelbergh (Uniwersytet Wiedeński), Thomas Frey (Futurolog, USA) czy Gerd Leonhard (Futurolog, Szwajcaria).

Lista prelegentów powiększy się o kolejne nazwiska. Jak zapowiedział podczas konferencji prasowej poprzedzającej kongres dr Piotr Turek, rektor Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, wśród uczestników kongresu pojawią się nobliści i wykładowcy najlepszych uczelni na świecie.

Futurist Of The Year 2024 to trzydniowy, międzynarodowy kongres naukowy, podczas którego międzynarodowi eksperci będą dyskutować o zagadnieniach takich jak przyszłość edukacji, bankowość i nowoczesne technologie, w tym sztuczna inteligencja.

– Jesteśmy szczęśliwi, że możemy budować to wydarzenie z wybitnymi osobami pracującymi z młodzieżą, m.in. w instytucjach typu Harvard czy Oxford, ale również, iż szereg z nich poprowadzi zajęcia z naszymi studentami, doktorantami i uczestnikami konkursu Dom Kopernika. Podczas kongresu ogłosimy naszą tegoroczną ofertę w zakresie studiów podyplomowych oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia – zapowiedział dr Piotr Turek.

Udział w kongresie jest bezpłatny, jednak aby uzyskać kartę wstępu, konieczne jest wysłanie zgłoszenia w konkursie Dom Kopernika poprzez stronę www.domkopernika.pl. Projekt Dom jest skierowany do tegorocznych maturzystów, studentów i absolwentów. Do wygrania są również studia w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika.

– Jeżeli interesujesz się przyszłością, w tym sztuczną inteligencją, bankowością, edukacją, zdecydowanie musisz wysłać swoją pracę konkursową i otrzymać możliwość uczestniczenia w niesamowitym i niezapomnianym Futurist Of The Year. To tylko pięć stron A4 tekstu i dwa tygodnie na napisanie – do końca lutego – zachęca do zgłoszeń rektor Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika.

Jak wyjaśnia, kongres ma służyć wymianie wiedzy oraz zachęcić do skorzystania z oferty edukacyjnej uczelni. Tę zaś skonstruowano w oparciu o hasło: jakość, interdyscyplinarność i międzynarodowość.

– Staramy się sprowadzić Harvard do Polski po to, żeby wybitne jednostki nie wyjeżdżały studiować za granicą. Chcemy zbudować ofertę, która za kilka lat sprawi, że wybitni liderzy będą mogli studiować tutaj w kraju i będą mieli dostęp do wielkiej międzynarodowej jakości – podkreśla.

– Udaje się nam realizować tak niesamowity kongres i konkurs oraz docierać do międzynarodowych ekspertów w dużej mierze przy wsparciu Akademii Kopernikańskiej, do której należą wybitne osobistości: laureaci Nagrody Nobla, prezesi banków centralnych, naukowcy i wykładowcy z placówek dydaktycznych na całym świecie, również w Polsce – podsumowuje dr Piotr Turek.