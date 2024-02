W dobie cyfryzacji i rosnącego zagrożenia cyberatakami, bezpieczeństwo danych stało się jednym z najistotniejszych problemów każdej firmy. Ważna jest dziś nie tylko ochrona informacji przed nieautoryzowanym dostępem, ale też zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami. Z pomocą nowoczesnych narzędzi można osiągnąć oba te cele. W poniższym tekście podpowiadamy, jakie rozwiązania sprzyjają zachowaniu integralności i bezpieczeństwa firmy. Zastanawiamy się też, czy normy, certyfikaty i procedury zawsze powinny być najważniejsze.

Znaczenie bezpieczeństwa danych i zgodności z przepisami we współczesnym biznesie

Bezpieczeństwo informatyczne to ochrona systemów komputerowych przed kradzieżą, uszkodzeniem oprogramowania, sprzętu oraz danych. W erze cyfrowej, w której dane stanowią najcenniejszą wartość, ich ochrona jest kluczowa dla zachowania bezpieczeństwa i osiągnięcia sukcesu biznesowego. Współczesne firmy każdego dnia stają przed wyzwaniami, takimi jak zaawansowane cyberataki, wycieki danych czy phishing. Ochrona przed tymi zagrożeniami wymaga ciągłej czujności i aktualizacji systemów bezpieczeństwa. Kluczowe jest stosowanie najlepszych praktyk w zakresie IT, regularne audyty oraz szkolenia pracowników w zakresie świadomości cyberbezpieczeństwa.

FlowDog – rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo danych

FlowDog to innowacyjna platforma oferująca rozwiązania, które ulepszają działalność firm i pomagają im spełniać zarówno wymogi prawne, jak i potrzeby związane z bezpieczeństwem danych. Platforma zapewnia zaawansowane narzędzia analizy danych, umożliwiając firmom podejmowanie świadomych decyzji. Dzięki technologii IoT (Internet rzeczy), umożliwia m.in. śledzenie aktywów, monitorowanie warunków środowiskowych, takich jak jakość powietrza i temperatura, oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych na różnych urządzeniach. Ponadto oferuje elastyczne i stabilne środowisko chmurowe. Wszystko to wspiera efektywność biznesową i mobilność, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo cyfrowe.

FlowDog dysponuje szeregiem rozwiązań, które mają za zadanie przyczyniać się do ochrony danych i podnosić świadomość na temat cyberbezpieczeństwa.

Budowa bezpiecznych systemów i aplikacji firmowych : tworzenie infrastruktury IT z zastosowaniem najnowszych standardów bezpieczeństwa.

: tworzenie infrastruktury IT z zastosowaniem najnowszych standardów bezpieczeństwa. Monitoring stanu bezpieczeństwa infrastruktury : ciągłe śledzenie potencjalnych zagrożeń i luk w systemie.

: ciągłe śledzenie potencjalnych zagrożeń i luk w systemie. Kontrola i optymalizacja procesów biznesowych : usprawnianie procesów w taki sposób, by minimalizować ryzyko naruszeń bezpieczeństwa.

: usprawnianie procesów w taki sposób, by minimalizować ryzyko naruszeń bezpieczeństwa. Wykonanie szczegółowego audytu bezpieczeństwa : regularne przeglądy w celu identyfikacji i eliminacji słabych punktów.

: regularne przeglądy w celu identyfikacji i eliminacji słabych punktów. Wdrożenie polityki bezpieczeństwa : tworzenie i egzekwowanie wewnętrznych regulacji dotyczących bezpieczeństwa danych.

: tworzenie i egzekwowanie wewnętrznych regulacji dotyczących bezpieczeństwa danych. Opracowanie procedur bezpieczeństwa dotyczących przetwarzania danych : zapewnienie, że wszystkie procesy odbywają się zgodne z prawem.

: zapewnienie, że wszystkie procesy odbywają się zgodne z prawem. Dostęp do wiedzy specjalistów : wykorzystanie doświadczenia ekspertów dla zapewnienia zgodności z przepisami i dobrymi praktykami.

: wykorzystanie doświadczenia ekspertów dla zapewnienia zgodności z przepisami i dobrymi praktykami. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla pracowników: stałe podnoszenie świadomości i kompetencji zespołu w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Obszar bezpieczeństwa IT to bardzo szerokie pole, gdzie należy podejmować cały szereg działań. Jak w Sztuce podstępu pisał Kevin Mitnick, zazwyczaj "najsłabszym ogniwem" jest po prostu człowiek. Tu warto zadbać o edukację i uświadamianie ryzyk w celu ich minimalizacji. Kolejną kwestią są procedury operacyjne i polityki bezpieczeństwa dotyczące tego jak się zachować/co robić gdy ryzyko zostanie zauważone lub atak został zainicjowany.



Z kolei narzędziowymi środkami bezpieczeństwa jest digitalizacja procesów np. akceptacji i płatności faktur kosztowych czy rozpatrywania reklamacji kończących się zwrotem środków, wprowadzenie wieloskładnikowego uwierzytelniania, dbałość o aktualność systemów antywirusowych czy zadbanie o kopie bezpieczeństwa. – Przemysław Berezowski, Dyrektor Działu RnD

W jakich branżach najbardziej przydają się rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa?

Rozwiązania FlowDog z zakresu bezpieczeństwa informatycznego wykorzystywane są w wielu różnych sektorach rynku. Ze względu na gromadzenie danych wrażliwych, własności intelektualnej czy informacji rządowych, szczególnie ważne są w następujących branżach:

bankowość

HR

firmy technologiczne

administracja publiczna.

Jeśli – mimo wszystko – w firmie przydarzy się incydent z zakresu bezpieczeństwa informacji, należy wiedzieć, jak postępować, by jak najszybciej przywrócić sytuację do stanu sprzed incydentu. Konieczne jest dokładne określenie procedur oraz odpowiedzialności. Świadoma kadra każdej organizacji – w szczególności z powyższych branż – powinna wiedzieć, w jaki sposób zgłaszać incydenty oraz jakie ryzyko jest z nimi związane.

Realne korzyści z wdrożenia rozwiązań FlowDog

Ochrona przed cyberatakami : skuteczne blokowanie prób nieautoryzowanego dostępu.

: skuteczne blokowanie prób nieautoryzowanego dostępu. Zgodność z przepisami : zapewnienie, że firma działa zgodnie z aktualnymi regulacjami.

: zapewnienie, że firma działa zgodnie z aktualnymi regulacjami. Wzrost zaufania klientów i partnerów biznesowych : budowanie reputacji jako firmy bezpiecznej i odpowiedzialnej.

: budowanie reputacji jako firmy bezpiecznej i odpowiedzialnej. Skuteczna ochrona danych i aktywów intelektualnych : zapobieganie stratom finansowym i wizerunkowym.

: zapobieganie stratom finansowym i wizerunkowym. Minimalizacja ryzyka i redukcja kosztów : zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia drogich incydentów bezpieczeństwa.

: zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia drogich incydentów bezpieczeństwa. Uzyskanie przewagi konkurencyjnej: wyróżnienie na rynku dzięki zaawansowanym rozwiązaniom.

Ryzyko ataku cybernetycznego istnieje niezależnie od wielkości firmy chociaż może zmieniać się typ ataku. W przypadku niedużego biznesu zagrożenia to głównie szerokie ataki typu ransomware czy phishing. Istotą ataku ransomware jest zainstalowanie na urządzeniu złośliwego oprogramowania, które blokuje dostęp do podstawowych funkcji komputera/telefonu lub szyfruje zawartość dysku atakowanego urządzenia. Natomiast cel takiego ataku to wymuszenie pieniędzy za odzyskanie kontroli nad tym urządzeniem. Z kolei phishing polega na próbie nakłonienia potencjalnej ofiary do wykonania określonego działania (np. otwarcia załącznika ze złośliwej wiadomości email, kliknięcia w jakiś link lub wykonanie przelewu np. z tytułu zaległej faktury oczywiście na konto atakującego). W efekcie wykonania przez atakowanego oczekiwanej czynności może dojśc do zainstalowania na urządzeniu złośliwego oprogramowania (np. wspomnianego typu ransomware) czy próby wyłudzenia wrażliwych informacji jak dane kart płatniczych czy danych logowania. Skutki takich ataków dla ofiar moga być poważne zaczynając od wycieku danych klientów lub innych poufnych informacji firmowych aż do czasowego zatrzymania zdolności operacyjnej z powodu niedostępności systemów czy wymierne starty finansowe. – Przemysła Berezowski, Dyrektor Działu RnD

Trzeba pamiętać, że żadne dokumenty same w sobie nie zapewnią firmie bezpieczeństwa – może to zrobić wyłącznie współpraca z kompetentnymi ludźmi i opracowanie przemyślanych, dostosowanych do konkretnego przypadku, rozwiązań. Podczas wdrażania procedur ważna jest rozwaga i umiar – bo każde nieprzemyślane ograniczenie może powodować frustrację pracowników i próby złamania zabezpieczeń.

FlowDog to krok w kierunku bezpiecznej organizacji, przestrzegającej zarówno przepisów prawa, jak i ergonomii codziennej pracy. Współpraca z firmą czyni przedsiębiorstwa nie tylko miejscami odpornymi na zagrożenia cyfrowe, ale też przyjaznymi dla pracujących w nich ludzi.