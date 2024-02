Z niedawnego badania Visa wynika, że pokolenie Alfa ma całkiem jasne wyobrażenie tego, jak technologia będzie wpływać na ich życie – ma ona im przede wszystkim zapewnić „pełną wygodę”, ułatwiając codzienność. Jak to podejście wpłynie na przyszłość e-commerce?

Zakupy kiedy i gdzie chcesz

Planowanie zakupów zaczyna odchodzić w przeszłość wraz z rosnącą popularnością aplikacji i usług na żądanie, dzięki którym konsumenci mogą kupować natychmiast. Wyobraźmy sobie, że śledzimy profil jakiegoś sportowca. Kiedy przeglądamy jego posty, naszą uwagę przyciągają buty do biegania, które nosi na jednym ze zdjęć. Możemy polubić jego post i zostaniemy przekierowani do sprzedawcy internetowego, który akurat ma dostępny ten model. Okazją do zakupu może stać się właściwie każda cyfrowa interakcja. Wraz z upowszechnianiem się inteligentnych urządzeń, każde z nich będzie mogło stać się punktem zakupu. Przykładowo, kiedy będziemy wracać z pracy samochodem i okaże się, że buty do biegania, które ostatnio spodobały nam się w internecie, właśnie stały się dostępne w pobliskim sklepie, nasz podłączony do sieci samochód powiadomi nas o możliwości ich zakupu w tej lokalizacji, a następnie wytyczy trasę do miejsca, gdzie będziemy mogli je odebrać, a wszystko to jeszcze w drodze do domu.

Jeszcze bardziej płynne i bezpieczne płatności dzięki tokenizacji

Z pomocą może tu przyjść tokenizacja. Polega ona na ukryciu i pozbawieniu wartości wrażliwych danych dotyczących karty. W ramach rozwiązania Visa Token Service, 16-cyfrowy numer rachunku Visa zastępowany jest przez cyfrowy token, który odszyfrować może tylko Visa – w ten sposób dane dotyczące rachunku są chronione i nie mogą wpaść w niepowołane ręce. Wykorzystanie tokenów do realizacji płatności bez fizycznej obecności karty doprowadziło w pierwszym kwartale 2023 roku do 3% wzrostu liczby zatwierdzonych transakcji oraz spadku liczby oszustw o 30%.

Tokenizacja jest istotna do zapewnienia konsumentom wygodnego, płynnego i bezpiecznego doświadczenia płatniczego. Tokeny mogą być ,,wbudowane” w urządzenia, aplikacje, portfele elektroniczne lub powstać przy zapisywaniu danych karty w internetowym sklepie sprzedawcy (card on file), ograniczając zakłócenia płynności w przypadku większości transakcji. Dzisiaj umożliwiają one płacenie telefonem czy urządzeniami z funkcją płatniczą i prostsze, bezpieczniejsze zakupy w sieci. W przyszłości dzięki nim płatność zainicjować będzie mogło prawie dowolne urządzenie – na przykład inteligentny samochód czy lodówka.

Tokenizacja to także technologia stojąca za Visa Mobile, Nową metodą płacenia w internecie. Klienci, którzy chcą zapłacić za pomocą Visa Mobile muszą podać swój numer telefonu, a następnie zatwierdzić transakcję w swojej aplikacji bankowej – jeśli dany bank udostępnił to rozwiązanie – albo w aplikacji Visa Mobile.

Płatność w tle

Tokenizacja sprawia, że wszystko może stać się urządzeniem płatniczym. Wróćmy do naszego inteligentnego samochodu. Przy zakupie butów jego rola ograniczyła się do logistyki, ale samochód – podobnie jak każde inne połączone z siecią urządzenie – mógłby umożliwić nam sfinalizowanie transakcji w ramach jednego, bardziej płynnego, wygodnego i bezpiecznego procesu płatności.

Podobnie jak kupowanie staje się integralną częścią różnych aktywności, takich jak przeglądanie treści, płatność coraz częściej jest zaszyta w samym doświadczeniu zakupowym. Ten wyraźny trend dążenia ludzi do wygody skłoni firmy, władze publiczne i całe gospodarki do zmiany sposobu działania i myślenia. Zmiana ta przyjdzie szybciej niż może nam się wydawać. Zrozumienie, że ludzie chcą żyć prościej i wygodniej, to dla firm być albo nie być, jest to także warunek zbudowania prężnie rozwijającej się gospodarki. Cieszymy się, że żyjemy w tak ekscytujących czasach i że możemy w Visa robić to, czym się zajmujemy. Pomagamy naszym klientom i partnerom odnaleźć się w tym zmieniającym się świecie, wspierając ich w przygotowaniu się na nadejście nowej ery w handlu. Oczekiwaniom nowego pokolenia sprostają tylko ci, którzy najszybciej przystosują się do nadchodzących zmian.

Opisy przypadków, porównania, statystyki, analizy oraz rekomendacje odnoszą się do stanu obecnego. Ich publikacja ma cel informacyjny i nie należy się na nich opierać w zakresie doradztwa operacyjnego, marketingowego, prawnego, technicznego, podatkowego, finansowego lub jakiekolwiek innego. Visa Inc. nie gwarantuje kompletności ani dokładności informacji zawartych w tym dokumencie. Nie przyjmuje także żadnej odpowiedzialności, która może wynikać z polegania na takich informacjach. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady inwestycyjnej ani prawnej, a czytelników zachęca się do zasięgnięcia porady kompetentnego specjalisty, jeżeli jest wymagana.