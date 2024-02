Dzisiaj odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie Orlenu, gdzie zadecydowano o kolejnych zmianach w zarządzie. Z funkcji przewodniczącego rady został odwołany Wojciech Jasiński, który ze spółką związany był od 2015 roku.

Jak podaje TVN24.pl, walne zgromadzenie odwołało cały skład rady nadzorczej: Wojciecha Jasińskiego, Andrzeja Szumańskiego, Annę Wójcik, Barbarę Jarzembowską, Andrzeja Kapałę, Jadwigę Lesisz, Romana Kusza i Annę Sakowicz-Kacz. Liczba członków rady nadzorczej na wniosek Skarbu Państwa będzie wynosiła 10.

Wczoraj Jan Szewczak, Patrycja Klaercka oraz Armen Artwich zrezygnowali z pełnienia funkcji członków zarządu.

Przed weekendem spółka poinformowała również, że rada nadzorcza po zapoznaniu się z pismem Daniela Obajtka, w którym oświadczył, że "oddaje się do dyspozycji rady nadzorczej, w zakresie sprawowanej funkcji”, postanowiła odwołać go z zarządu Orlenu z upływem dnia 5 lutego 2024 roku.

Kim jest Wojciech Jasiński?

Wojciech Jasiński wcześniej zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, a w latach 2006-2007 był ministrem Skarbu Państwa. Od grudnia 2015 roku do lutego 2018 roku był prezesem Orlenu, a od czerwca 2018 do lipca 2019 roku - pełnomocnikiem zarządu Energa. Od lutego 2016 roku jest członkiem rady PKO BP, a od czerwca 2021 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego rady we wspomnianym banku.