Thomas Frey: Innowacje w ocenach i programach edukacyjnych. Eksploracja nowych metod oceny i akredytacji w edukacji w kontekście zmian technologicznych

Z dumą przedstawiamy Thomasa Frey’a, kolejnego prelegenta Kongresu naukowego Futurist of The Year 2024.

Thomas Frey – to najlepiej oceniany wg. Google futurolog na świecie, bardzo znany mówca i założyciel DaVinci Institute. Najczęściej nagradzany inżynier IBM. Jest cenionym autorem, twórcą i osobowością “Future Like a Boss”. Jego główne przemówienia na tematy futurystyczne przyciągały uwagę zarówno urzędników wysokiego szczebla m. in. NASA, jak i kadry kierownicze firm z listy Fortune 500, w tym AT&T, Lucent Technologies, First Data, Boeing, Capital One, Bell Canada, Visa, Ford Motor Company i Qwest i wiele innych.

Thomas Frey jako członek światowego kręgu gwiazd futurologii w swoich wystąpieniach nieustannie przesuwa granice zrozumienia, tworząc fascynujące obrazy przyszłego świata. Jest autorem między innymi następujących przewidywań i stwierdzeń:

„Do 2030 roku największą firmą w Internecie będzie firma edukacyjna, o której jeszcze nie słyszeliśmy”

“Dalekowzroczność to najważniejsza umiejętność XXI wieku”

„ Do 2030 roku ponad 10% wszystkich globalnych transakcji finansowych będzie przeprowadzanych za pośrednictwem Bitcoina lub kryptowalut podobnych do Bitcoina”.

„Do 2030 r. zniknie ponad 2 miliardy miejsc pracy”.

„Ingerencja w wybory sztuczną inteligencją: poruszanie się po ostrzu noża”

Każdego roku jego przemówienia dotykają życia dziesiątek tysięcy ludzi dzięki jego unikalnemu stylowi prezentacji dostosowanych specjalnie do potrzeb każdej publiczności. Jaką myśl przygotuje dla Warszawskiej publiczności?

Thomas Frey – BIO

Thomas Frey, znany jako najlepiej oceniany futurolog wg. Google oraz najbardziej nagradzany inżynier IBM, jest autorem, twórcą i osobowością internetową stojącą za kursem "Future Like A Boss" - kursu z międzynarodowym uznaniem pełnym niezwykłych procesów i technik zrozumienia przyszłości. Thomas zbudował ogromne grono obserwujących na całym świecie, opierając się na swojej zdolności do rozwijania trafnych wizji przyszłości i opisywania nadchodzących możliwości. Osobiście stworzył siedemnaście firm i wspierał rozwój setek innych, a rozumienie, które przekazuje swoim odbiorcom, jest rzadkim połączeniem myślenia opartego na realiach z jasno nakreśloną wizualizację świata, który nas czeka. Prognozowanie przyszłości ma niewielką wartość bez zrozumienia napędzających je sił, subtelnych niuansów, które mogą być wykorzystane, oraz implikacji zarówno dla osób bezpośrednio zaangażowanych w branży, jak i dla innych, dalej w technologicznym łańcuchu pokarmowym.

Przed założeniem Instytutu DaVinci, Thomas spędził 15 lat w IBM jako inżynier i projektant, otrzymując ponad 270 nagród, więcej niż jakikolwiek inny inżynier IBM. Jest również byłym członkiem Triple Nine Society (społeczność o wysokim ilorazie inteligencji, powyżej 99,9 percentyla).

Jako część obiegu mówców-celebrytów, Thomas nieustannie przesuwa granice zrozumienia, tworząc fascynujące obrazy świata, który ma nadejść. Jego przemówienia na tematy futurystyczne przyciągnęły uwagę ludzi od wysokich rangą urzędników rządowych po wykonawców w firmach z listy Fortune 500, w tym NASA, Disney, IBM, Federal Reserve Bank, TED, AT&T, Hewlett-Packard, Visa, Frito-Lay, Toshiba, Dow Chemical, KPMG, Siemens, Rockwell, Wired Magazine, Caterpillar, PepsiCo, Deloitte & Touche, Hunter Douglas, Amgen, Capital One, National Association of Federal Credit Unions, Korean Broadcast System, Bell Canada, American Chemical Society, Times of India, Leaders in Dubai i wielu innych.

Wypowiedzi Thomasa Freya były cytowane i omawiane w tysiącach artykułów, także w międzynarodowych publikacjach, w tym New York Times, Huffington Post, Times of India, USA Today, US News and World Report, Popular Science, The Futurist Magazine, Forbes, Fast Company, World Economic Forum, Times of Israel, Mashable, Bangkok Post, National Geographics, ColoradoBiz Magazine, Rocky Mountain News i wielu innych.