Certyfikacje i poświadczenia umiejętności to integralna część rynku pracy. I to zarówno jeśli chodzi o pracowników, jak i – coraz częściej – pracodawców.

Certyfikat Top Employer gwarantuje, że organizacja dba o rozwój i dobrostan swoich pracowników, uczciwie wynagradza, bo doskonale wie, że – jak powiedział amerykański pisarz i mówca motywacyjny Simon Sinek – pracownicy to najważniejsi inwestorzy, jeśli się o nich zadba, oni zadbają o resztę

A dbanie o pracowników w dzisiejszym, pełnym zmian świecie nie jest proste. Jednak nie można zapomnieć, że szczęśliwy i zadowolony pracownik, mający energię, zaangażowany, jest bardziej efektywny i kreatywny. Na owo zadowolenie składają się pozytywne doświadczenia pracownika (Employee Expierience). A te są budowane od pierwszego kontaktu kandydata z organizacją. Później są weryfikowane podczas onboardingu przez to, w jaki sposób firma dba o rozwój pracownika, jego karierę, dobre samopoczucie, jak podchodzi do procesu zarządzania wynikami. Na ile wspiera pracę rozwiązaniami technologicznymi, dba o rozwój przywództwa czy wreszcie na ile rzeczywiście wsłuchuje się w głos pracownika i zbiera od niego pomysły, informacje zwrotne, opinie.

Jeśli organizacja chce pozyskać wiedzę o stopniu zaawansowania własnych strategii i praktyk HR, poznać najnowsze trendy, a wreszcie jest gotowa poddać swoje praktyki porównaniu z innymi firmami, to certyfikat Top Employer jest właśnie dla niej.

Metodologia Top Employers

Top Employers Institute od ponad 30 lat ma na celu wzbogacanie świata pracy zgodnie ze swoją przewodnią ideą „For a better world of work”. Instytut został założony jako wspólna inicjatywa środowiska naukowego, dziennikarzy biznesowych, stowarzyszeń handlowych, badaczy oraz międzynarodowych wydawców w celu promowania najlepszych praktyk z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. W 2005 r. Instytut wprowadził rozpoznawalny na całym świecie znak certyfikacji oraz roczny cykl badania według własnej metodologii badawczej. Co roku zespół badawczy TEI wraz ze światowej klasy ekspertami HR dokonuje przeglądu metodologii i dostosowuje ją do zmieniających się warunków i trendów HR. Certyfikat Top Employer potwierdza wysokie zaangażowanie organizacji w zakresie wdrażania nowoczesnych praktyk HR i kreowanie kultury organizacyjnej pracodawcy z wyboru.

Jak zdobyć tytuł Top Employer?

Z roku na rok liczba organizacji, dla których rozwój pracowników i ciągłe doskonalenie warunków pracy są czołowymi priorytetami, rośnie. W pierwszej edycji programu w Polsce, 15 lat temu, 14 firm uzyskało certyfikat, w ubiegłym roku 76, zaś w tym roku 80 firm.

Organizacje, które decydują się przystąpić do programu, przechodzą przez cztery etapy, zarządzane według ściśle znormalizowanego procesu.

KWESTIONARIUSZ NAJLEPSZYCH PRAKTYK HR

Pierwszym etapem programu Top Employers jest badanie najlepszych praktyk HR funkcjonujących w organizacji. Kwestionariusz Najlepszych Praktyk HR oparty jest na międzynarodowym standardzie, dlatego wszyscy uczestnicy na całym świecie odpowiadają na te same pytania. Kwestionariusz składa się z 6 domen, 20 tematów i 255 pytań.

WALIDACJA

Wszystkie odpowiedzi i dokumenty podlegają ocenie dokonywanej przez audytora HR, a następnie są weryfikowane podczas kilkugodzinnej sesji walidacyjnej.

CERTYFIKACJA

Zespół międzynarodowych audytorów dokonuje ostatecznego przeglądu i sprawdza, czy organizacja osiągnęła wymagany próg 60 proc. wszystkich możliwych do uzyskania punktów. Następnie Top Employers Institute przechodzi szczegółowy audyt wewnętrznych procesów, procedur, systemów i danych wykonywany przez niezależną zewnętrzną firmę konsultingową.

FEEDBACK

Po uzyskaniu informacji o statusie certyfikacji organizacja otrzymuje dostęp do zaawansowanego dashboardu z wynikami, w którym może również generować raporty benchmarkingowe.

A jednak warto!

Badania wykazały, że zdobycie certyfikatu Top Employer po prostu się opłaca. Cztery główne filary wartości certyfikatu to: Brand, Benchmark, Align, Connect.

Filar Brand umożliwia organizacjom wzmocnienie marki pracodawcy dzięki niezależnemu, szanowanemu i zaufanemu międzynarodowemu certyfikatowi Top Employer.

Nasi klienci mogą doskonalić swoje strategie i praktyki HR, porównując się (Benchmark) z globalnym standardem najlepszych praktyk HR i innymi certyfikowanymi Top Employers.

Dzięki filarowi wyrównywania (Align) umożliwiamy naszym międzynarodowym klientom, którzy uczestniczą w certyfikacji w wielu krajach i regionach, przeprowadzanie wewnętrznych testów porównawczych, zapewniając, że ich strategie i praktyki HR są zoptymalizowane dla wszystkich pracowników niezależnie od ich lokalizacji na świecie.

I wreszcie łączymy (Connect) najlepszych pracodawców z całego świata, aby mogli się dzielić wiedzą i uczestniczyć w naszych wydarzeniach online i offline.

Organizacje, które biorą udział w programie certyfikacji Top Employers, uważają, że wiedza zdobyta podczas całego procesu, możliwość benchmarku staną się częścią międzynarodowej społeczności Top Employers, wspierają markę pracodawcy z wyboru. Od lat eksperci HR mówią, że posiadanie certyfikatu pomaga zwiększyć zaangażowanie pracowników, co znajduje odzwierciedlenie w badaniach prowadzonych w firmach. Ponadto łatwiej jest im rekrutować kandydatów o wysokich kwalifikacjach, którzy odwołują się do certyfikacji w rozmowach rekrutacyjnych. Certyfikacja Top Employers jest rozpoznawana i uznawana wśród partnerów rekrutacyjnych m.in. biur karier czy agencji zatrudnienia, a oferty pracy obrandowane znakiem certyfikacji są lepiej widoczne na rynku.

Drugi aspekt to możliwość porównania stopnia rozwoju swoich praktyk HR z wynikami krajowymi, kontynentalnymi, czy globalnymi i możliwość ich rozwoju zgodnie ze światowymi trendami. Certyfikowane organizacje obserwują zmniejszoną rotację, wzrost retencji czy spadek wskaźnika absencji.