UniCredit Oddział w Polsce jest obecny na rynku już od 15 lat, zapewniając stabilne miejsca pracy i możliwości rozwoju w obszarze usług informatycznych oraz wsparcia operacyjnego dla procesów bankowych. Nasze oddziały znajdują się w Warszawie, Łodzi (obszar Digital) oraz Szczecinie (Dział Operacji). W obszarze Digital zatrudniamy ponad 200 osób, głównie analityków aplikacji oraz deweloperów (Java, SQL, Cloud). Nasi specjaliści stale rozwijają swoje kompetencje w systemie Murex – wiodącej platformie do handlu i zarządzania ryzykiem. W Szczecinie ponad 500 pracowników wspiera procesy bankowe dla Niemiec, Austrii oraz Włoch. Ich główną kompetencją jest znajomość języków: niemieckiego, włoskiego oraz angielskiego.

W tym roku nie tylko otrzymaliśmy certyfikację Top Employer po raz drugi, ale poprawiliśmy też nasze wyniki: we wszystkich ocenianych kategoriach znajdujemy się powyżej benchmarku rynkowego. To dla nas znak, że udało nam się pogodzić zrównoważony rozwój z wprowadzeniem najlepszych praktyk HR. Ostatni rok był czasem tworzenia nowych zasad, na których opieramy współpracę, a także powrotem do nawiązywania relacji i tworzenia lokalnych społeczności. Największym wyzwaniem było wdrożenie regulaminu pracy zdalnej. Kierowaliśmy się nie tylko kodeksem pracy, unijną dyrektywą work-life balance, lecz przede wszystkim potrzebami naszych pracowników, których średnia wieku to 36 lat. Wiemy, jak ważna jest dla nich elastyczność. W rezultacie praca z domu jest możliwa przez 50 lub 70 proc. dni w miesiącu, w zależności od specyfiki obszaru oraz pełnionych obowiązków. Przez 10 dni w roku możliwe jest też świadczenie pracy z zagranicy.

Znamy nasze mocne strony

Tym, co od lat wyróżnia UniCredit wśród pracodawców, jest bogaty pakiet benefitów. W grudniu pracownicy mogą liczyć na bonus świąteczny, a w pierwszej połowie roku przyznawane są premie za osiągnięte wyniki. W 2023 premię otrzymało 78 proc. zatrudnionych osób. Dbamy nie tylko o naszych pracowników, lecz także o ich bliskich, oferując m.in. szeroki pakiet prywatnej opieki medycznej czy ubezpieczenie na życie. Dodatkowo pamiętamy o tych, którzy są z nami od lat. Ze wzrostem stażu pracy zwiększa się kwota dofinansowania do posiłków oraz pula dni wolnych. Wspieramy też rodziców, zapewniając dopłatę do kosztów żłobka i przedszkola oraz dodatkowe dni urlopu na opiekę nad dzieckiem. Wszyscy pracownicy doceniają również elastyczne godziny pracy.

W odpowiedzi na wyzwania, z którymi przychodzi się nam mierzyć, stawiamy na rozwój pracowników. W obszarze Digital zapewniamy m.in. szkolenia z Analizy Biznesowej (Babok® Guide); programowanie w PL/SQL w Oracle; Oracle SQL na poziomie zaawansowanym czy automatyzację w systemach Linux. Od dwóch lat prowadzimy Digital Academy, czyli trzy miesięczne letnie praktyki dla studentów lub absolwentów, zapewniając pełen pakiet benefitów oraz szkoleń wewnętrznych.

Pracownicy w Szczecinie korzystają z kursów językowych odbywających się w godzinach pracy. Za dobrą znajomość języka niemieckiego przyznajemy też bonus językowy. W Dziale Operacji wdrażane są projekty związane z automatyzacją i robotyzacją procesów, w których nasi pracownicy pełnią rolę ekspertów. Często są one tworzone w oparciu o pomysły kolegów i koleżanek ze Szczecina. W obu obszarach zapewniamy też pracownikom szkolenia z umiejętności miękkich oraz wsparcie dla młodych menedżerów. Niewątpliwym atutem bycia częścią dużej międzynarodowej grupy jest dostęp do platform z bogatą ofertą szkoleń online oraz kursy i webinary prowadzone przez wewnętrznych trenerów. Dodatkowo kluczowi pracownicy są objęci programami szkoleniowymi, których ważną część stanowi networking z ekspertami z innych krajów.

Moc kultury organizacyjnej

W roku 2023 skupiliśmy się na tym, aby odbudować łączące nas relacje i wzmocnić lokalne społeczności. Udało nam się wspólnie zrobić więcej niż kiedykolwiek wcześniej: rozegraliśmy mini turnieje w piłkę nożną i siatkówkę, zebraliśmy ponad 500 kg karmy dla zwierząt, graliśmy w planszówki i nie tylko. Zaangażowanie i fantazja pracowników przerosły nasze najśmielsze oczekiwania: z okazji Culture Day w biurze w Szczecinie pojawiło się ponad 90 domowych ciast, a w trakcie wakacji dostaliśmy setki pocztówek z pozdrowieniami z urlopu. W rok 2024 wkraczamy gotowi na więcej.

W UniCredit dążymy do odblokowania pełnego potencjału naszych pracowników. Staramy się przyciągać i zatrzymać osoby, którym bliskie są wartości naszej firmy: Integrity, Ownership i Caring. Nasze lokalne działania wpisują się w realizację celu Grupy UniCredit: Empowering Communities to Progress.

Obecnie wzmacniamy nasz zespół w Szczecinie, dlatego jeśli mówisz po włosku lub niemiecku i chcesz dołączyć do naszej firmy, zapraszamy do kontaktu pod adresem rekrutacja@unicredit.eu.