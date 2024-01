Poczucie stabilności, elastyczność rozwiązań i przywództwo oparte na zaufaniu pomagają w czasach zmian.

Za nami oraz przed nami kolejny rok pełen zmian, zmian politycznych, technologicznych, społecznych, klimatycznych i takich, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Zmian, które w naturalny sposób budują poczucie niepewności, a ich konsekwencje mogą wpłynąć na nasze życie pozytywnie bądź negatywnie. Musimy przywyknąć do tego, że żyjemy w czasie zmian, na wielu ich płaszczyznach, taka jest nasza rzeczywistość i nie ma od niej odwrotu. Tak samo jak nie ma jednej recepty, jak sobie ze zmianami radzić, każda organizacja musi szukać swojej własnej drogi. W Emitel mamy kilka sprawdzonych pomysłów i chętnie się nimi podzielimy, może czytelnik znajdzie wśród nich inspirację dla siebie.

Stabilność w zmianie

Zmiany to nasza specjalność i mamy powód, by tak twierdzić. Emitel to najważniejszy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Projektujemy i instalujemy najnowocześniejsze systemy łączności bezprzewodowej i uczestniczymy w tworzeniu inteligentnych miast. Niezależnie od formy prawnej i struktury właścicielskiej stoją za nami dziesiątki lat doświadczenia. Pierwsze transmisje radiowe w Polsce miały miejsce w 1925 r., a transmisje telewizyjne – w 1937 r. Nie trzeba nikogo przekonywać, jak bardzo przez prawie 100 lat zmieniła się technologia, a patrząc szerzej, sposoby komunikowania się z otoczeniem.

Dlatego często podkreślamy, że doświadczenie to nasza baza, a innowacje to nasza pasja. To pewne uproszczenie, w rzeczywistości chodzi o doświadczony i kompetentny zespół ludzi, podzielający wspólne wartości i działający w poczuciu wspólnego celu. W niepewnych czasach to poczucie stabilności firmy jest bazą dla zespołu, na której możemy budować nowe rozwiązania. Potwierdzają to w pełni badania opinii pracowników, a szczególnie komentarze, które otrzymujemy, że stabilność jest dla naszych pracowników jednym z najważniejszych elementów w środowisku pracy. Stabilność ma różne wymiary, to bezpieczeństwo pracy (stała dbałość o jakość sprzętu, szkoleń, przestrzeganie przepisów dotyczących bezpiecznej pracy), to stabilność w wymiarze finansowym (stąd m.in. corocznie aktualizujemy nasze wynagrodzenia na podstawie raportów rynkowych). Stabilność to również działania wszystkich pracowników, począwszy od pracowników operacyjnych, skończywszy na członkach zarządu, aby zapewnić przychody dla firmy umożliwiające utrzymanie stabilnego zatrudnienia. A co w sytuacjach trudnych, jak wtedy zadbać o poczucie stabilności? Wtedy stawiamy na przejrzystość w działaniu i otwartą komunikację, ważne jest dla nas słuchanie pracowników i współpracowników (stąd regularne badania opinii pracowników – kwartalne, roczne bądź odnoszące się do konkretnych projektów) oraz regularna współpraca, jaką prowadzimy z przedstawicielami pracowników zarówno ze związkami zawodowymi, jak i z Radą Pracowników. Wierzymy, że przejrzystość w działaniu buduje zaufanie i poczucie stabilności nawet w sytuacjach kryzysowych.

Bądź elastyczny

W firmie, podobnie jak w życiu, potrzebny jest balans, stąd równie ważnym elementem, który oprócz stabilności pomaga nam radzić sobie ze zmiennym otoczeniem, jest elastyczność. Także tu mamy wiele poziomów rozwiązań. To elastyczne warunki pracy, np. możliwość pracy hybrydowej, elastyczne rozwiązania w organizacji przestrzeni biurowej (np. systemy rezerwacyjne biurek, pokoi do pracy, miejsc parkingowych, dedykowana przestrzeń wspólna wspierająca pracę kreatywną). Elastyczność to także różnorodność w obszarze motywacji. Oprócz tradycyjnych elementów płacowych (wynagrodzenia, premie, dodatki do wynagrodzeń, fundusz inwestycyjny etc.) duży nacisk kładziemy na rozwój motywacji pozapłacowej rozumianej szeroko zarówno jako benefity (np. opieka medyczna, w tym także opieka i wsparcie psychologiczne, platforma benefitowa, korzystanie z audio i ebooków etc.), jak i wsparcie pracowników w procesach adaptacji, mentoringu, rozwoju, aż po dodatkowe dni wolne z tytułu wolontariatu, umożliwiające zaangażowanie się w realizację swoich pozazawodowych pasji. Elastyczność to także sposób działania, skuteczny, szybki, oparty na merytoryce, ale bez zbędnej biurokracji. W Emitel mamy płaską strukturę z łatwym dostępem do kadry kierowniczej, a do naszych głównych wartości należą poczucie pilności i poszukiwanie prostych rozwiązań. Są one drogowskazem do podejmowanych w firmie działań.

Powiązanym z elastycznością, choć częściowo oddzielnym tematem jest dbanie o rozwój pracowników. Potrzeba rozwoju i ciekawość świata to kolejna z naszych wartości. Wierzymy, że pobudzanie ciekawości i jej zaspokojenie przynosi obustronne korzyści. Pracownicy mają możliwość zrealizowania swoich potrzeb, a firma dzięki ich rosnącym kompetencjom może się stale rozwijać. Dlatego konsekwentnie zachęcamy pracowników i dajemy im możliwości rozwoju w różnych formach. Bardzo mocno rozwiniętym programem jest program wewnętrznych trenerów, szczególnie w obszarze techniki. Eksperci w swoich dziedzinach przekazują wiedzę młodszym kolegom, zapewniając jej ciągłość w firmie, a sami dzięki temu są doceniani zarówno w wymiarze pozafinansowym, jak i poprzez dodatkowe wynagrodzenie. Rozwój to także różne formy webinarów, dostępnych online, również szkoleń stacjonarnych, kursów językowych, konferencji, czy wartościowych profesjonalnych platform e-learningowych. Są one dostosowane elastycznie do możliwości i potrzeb pracowników.

Wartości i przywództwo

W Emitel ważne jest dla nas poczucie tożsamości, określenie, jaką firmą jesteśmy, czym się kierujemy, jakie mamy priorytety. Przekuwamy to na nasze wartości, na to jak działamy, na relacje ze światem zewnętrznym, czyli na wszystko, co łącznie zebrane, tworzy naszą kulturę organizacji. Ważnym elementem kultury Emitel, który pomaga nam scalać organizację, jest przywództwo i współpraca. Stąd regularne i częste spotkania kadry zarządzającej, jasno definiowane cele spójne z celami firmy, udział menedżerów w programach rozwojowych oraz sesjach feedbackowych dla pracowników, a także współodpowiedzialność za wyniki zaangażowania i satysfakcji pracowników.

W tym roku ważnym elementem, na którym chcemy się skupić, jest rozwinięcie oceny 360 stopni dla wszystkich menedżerów w spółce. Chcemy poprzez to działanie poprawić wspólne rozumienie celów i jakość współpracy pomiędzy poszczególnymi obszarami. Chcemy także poprzez szeroką, przekrojową komunikację i wzajemny feedback zachęcić w jeszcze większym stopniu do brania odpowiedzialności i samodzielnego działania, w myśl zasady, ze każdy jest prezesem w swoim obszarze zadań. Pozytywna energia i entuzjazm w działaniu to kolejne z naszych wartości, chcemy zarazić nimi wszystkich, ale w pierwszej konieczności oczekujemy jej od menedżerów.

Czy to wszystko powoduje, że nie boimy się zmian, że jesteśmy przygotowani na najgorsze? Na pewno nie, w końcu zmiana z definicji ma w sobie coś nieoczekiwanego. Dziś, patrząc na różnorakie prognozy futurologów czy dynamiczny rozwój AI, możemy się spodziewać najróżniejszych scenariuszy, łącznie z tym, że możemy nie być już potrzebni. Niemniej praca w atmosferze zaufania ze stabilną bazą i elastycznym podejściem do realizowanych działań, w atmosferze otwartości i autentycznego przywództwa opartego na zaufaniu jest tym, co pomaga w trudnych sytuacjach. I każdemu jej życzę.