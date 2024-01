Alior Bank znalazł się w gronie najlepszych polskich pracodawców wyróżnionych certyfikatem Top Employer. Tym samym doceniono konsekwentną politykę Alior Banku w obszarze personalnym. Miniony rok upłynął bowiem w firmie pod znakiem wielu zmian, które spotkały się z pozytywnym odbiorem.

Od 15 lat Alior Bank dostarcza swoim klientom produkty i usługi najwyższej jakości. Od samego początku firma była nastawiona na budowanie instytucji finansowej, która stawia nie tylko na nowoczesne technologie, ale również na ludzi. Kolejny już raz znalazło to także potwierdzenie. Bank otrzymał certyfikat Top Employer, który przyznawany jest firmom zaangażowanym w tworzenie lepszego środowiska pracy poprzez wdrażanie wysokich standardów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i praktyk HR.

„Wszystkie HR-owe działania skierowane do pracowników realizujemy zgodnie z naszą strategią i hasłami #JesteśWażny oraz #JesteśWażna. W 2023 r. przeprowadziliśmy wśród pracowników badanie Organizational Health Index. Na bazie zebranych informacji oraz w oparciu o kierunek rozwoju, powstały nasze wartości: Innowacyjność, Zorientowanie na klienta, Otwartość i Odpowiedzialność. Te wartości mają odzwierciedlenie w działaniach i inicjatywach Pionu HR, które wspólnie tworzymy dla naszych pracowników i kandydatów. #AliorToMy to nie chwytliwy slogan, ale rzeczywistość. Wspólnie dbamy o DNA firmy i wyjątkową atmosferę” – podkreśla Marek Bednarczyk, Dyrektor Zarządzający Pionem HR.

Najważniejszy jest człowiek

„Dzisiejsza oferta pracodawców powinna być dostosowana do potrzeb pracowników, dlatego w Alior Banku tworzymy strategię prozdrowotną w oparciu o działania, których celem jest troska o dobrostan pracownika i to nie tylko w środowisku pracy, ale i poza nim” – wyjaśnia Marek Bednarczyk.

Alior Bank opiera swoją strategię prozdrowotną o trzy filary: zdrowie pracowników i ich rodzin, bezpieczeństwo i wellbeing. Za działania w tym zakresie w ubiegłym roku otrzymał tytuł Wizjonera Zdrowia 2023.

W ramach strategii prozdrowotnej kilka razy w roku, w centralach Alior Banku organizowane są „Strefy zdrowia”, w których można wykonać badania profilaktyczne (np. badania radiologiczne USG, EKG, badanie znamion, poziom glukozy i cholesterolu) oraz porozmawiać z ekspertami. W ubiegłym roku w „Strefach zdrowia” przebadało się około tysiąc pracowników. W Banku organizowane są także warsztaty i webinary (offline i online) dot. zdrowia i samopoczucia. Webinary są zawsze nagrywane, aby każdy pracownik mógł odsłuchać je w odpowiedniej dla siebie porze. Intensywnie promuje się również profilaktykę prozdrowotną: raz w roku każdy pracownik może skorzystać z tzw. „Dnia na U”, czyli odpłatnego dnia wolnego na badania medyczne w wybranym przez siebie zakresie. Ponadto, każdy pracownik ma dostęp do wysokiej klasy pakietu opieki medycznej, która obejmuje m.in. bezpłatny i nielimitowany dostęp do wielu specjalistów, w tym: stomatologa, lekarza rehabilitacji, a także może skorzystać z szerokiego zakresu badań laboratoryjnych, radiologicznych, ultrasonograficznych i diagnostycznych.

Alior Uniwersytet i kompetencje przyszłości

Jednym z istotnych punktów dla Alior Banku jest promocja działań podnoszących poziom wiedzy i kompetencji pracowników. W tym celu w Banku powołano inicjatywę rozwojową pod nazwą Alior Uniwersytet (AU), która powstała przede wszystkim z oczekiwania i chęci doskonalenia się pracowników. To miejsce, w którym każdy pracownik może wybrać coś dla siebie z bogatej oferty szkoleń. Ponadto, w ramach AU pracownicy mają dostęp do platform wzmacniających ich dobrostan osobisty. Alior Uniwersytet to również Alior Talks, czyli seria inspiracyjnych wystąpień ekspertów ze świata biznesu, sportu i innych obszarów, które pomagają w rozwoju niezbędnych kompetencji oraz w realizacji bieżących zadań i celów.

Wiadomo, że nic nie zastąpi kontaktu z drugim człowiekiem. W tym celu organizowane są Festiwale Rozwojowe Alior Uniwersytetu, które mają na celu promocję kultury rozwoju. Podczas wydarzenia pracownicy mogą dowiedzieć się, jak planować odpowiednią ścieżkę rozwojowo-szkoleniową. Uczestnicy biorą udział w prelekcjach i warsztatach m.in. z przełożenia zdobytej wiedzy na praktykę, kursu szybkiego czytania itd. „Staramy się pokazać, że Alior Bank jest atrakcyjnym miejscem pracy, ale jednocześnie źródłem praktycznej wiedzy” – mówi Katarzyna Reduta, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Kultury Organizacyjnej.

Rozwój osobisty

W ramach działań rozwojowych Alior Bank wprowadził również program reskillingowy polegający na zmianie dotychczasowej ścieżki zawodowej. Finansowane są kursy mające na celu zdobycie przez pracowników nowych kompetencji i całkowitego przebranżowienia się oraz zmiany stanowiska wewnątrz organizacji np. na stanowisko z obszaru IT.

Jednocześnie firma dba o rozwój liderów – organizowane są liczne webinary i warsztaty z zakresu szeroko rozumianego zarządzania zespołem. Dla wszystkich liderów w Banku stworzono roczny program #PrzywództwoJutra, którego celem jest wzmocnienie kompetencji menedżerskich w zakresie odpowiedzialności za siebie, zespół i biznes. Z kolei dla najwyższej kadry zarządzającej uruchomione zostały studia MBA.

Alior Bank stawia na różnorodność

Alior Bank stara się również angażować w tematy ważne społecznie, przełamywać stereotypy oraz reagować na potrzeby zmieniającego się świata. W tym celu wprowadzono Politykę Praw Człowieka oraz Politykę Różnorodności, co było jedynie sformalizowaniem realizowanych od lat działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i dbania o dobrostan pracowników. Władze Banku wierzą, że wartości wynikające z różnic stanowią dodatkowy atut organizacji i wpływają na jej efektywność.

W relacjach ze wszystkimi pracownikami, Alior Bank kładzie nacisk na zapewnienie m.in. prawa do równego traktowania i niedyskryminowania ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, narodowość, wyznanie, wygląd i inne aspekty (już od etapu rozpoczęcia procesu rekrutacji), prawa do godnego i równego wynagrodzenia za pracę, możliwości godzenia pracy z życiem prywatnym oraz wsparcia w zakresie ochrony zdrowia i osiągania „dobrostanu” w środowisku pracy.

Jednym z działań na rzecz różnorodności jest inicjatywa „ONA”, która powstała, aby wesprzeć pracowników w rozwoju osobistym, w prowadzeniu zdrowego trybu życia. Jednym z pierwszych działań „ONA” była współpraca z Fundacją Różowa Skrzyneczka i zamieszczenie „różowych skrzyneczek” w 164 oddziałach i wszystkich centralach Banku. W ramach akcji prowadzona jest również zbiórka artykułów higienicznych, które następnie przekazywane są wybranym szkołom.

Odpowiedzialni społecznie

Pracownicy Alior Banku chętnie udzielają się charytatywnie a Bank im to umożliwia. Każdy z pracowników może skorzystać z 16 godzin na wolontariat do wykorzystania w ciągu roku, które nie wliczają się w wymiar urlopowy i są pełnopłatne. Bank proponuje również pracownikom inicjatywy charytatywne m.in.: przygotowanie podarunków dla podopiecznych domów opieki społecznej, prezentów świątecznych dla dzieci np. z domów dziecka czy pakowanie paczek żywnościowych i rozdawanie posiłków potrzebującym. Pod koniec ubiegłego roku został uruchomiony konkurs grantowy „Bank dobroci”, w ramach którego pracownicy mogą zgłaszać organizacje potrzebujące również wsparcia finansowego. Bank regularnie organizuje także akcje krwiodawstwa w wygodnej formule - krwiobusy przyjeżdżają pod centrale Banku. Pracownicy biorą również udział w sportowych wyzwaniach charytatywnych „Chodźmy razem”, podczas których zbierają kilometry i kroki w specjalnej aplikacji. Zebrane kilometry Fundacja Alior Banku wymienia na złotówki wparcia charytatywnego celu.

„Pomagać można na różne sposoby, dlatego w 2023 roku postawiliśmy również na szereg działań w obszarze pomocy charytatywnej, zwłaszcza, że kwestie społeczne mają ogromny wpływ na sposób, w jaki Bank jest postrzegany przez interesariuszy, ale także pracowników ” – mówi Aleksandra Kozłowska, Menedżer Zespołu Wizerunku Pracodawcy i CSR.

Wyjątkowa atmosfera, bo #AliorToMy

W firmie działa hybrydowy model pracy, ale pomimo tego duża część pracowników przychodzi do biura, ponieważ cenią sobie oni atmosferę w pracy. Firma dba bowiem o sferę pracowniczą oraz bliskich pracowników. Oprócz benefitów dla rodziców, firma bierze udział w programie „Dwie godziny dla rodziny”, umożliwiającym wcześniejsze zakończenie pracy i spędzenia czasu ze swoimi bliskimi. Co rok, w największych miastach w Polsce organizowane są aliorowe pikniki dla pracowników i ich bliskich, na których czworonożni pupile są również mile widziani.

„W Alior Banku wychodząc naprzeciw aktualnym wyzwaniom tworzymy programy w oparciu o wellbeing pracowników zapewniające troskę o dobrostan psychofizyczny i intelektualny naszych pracowników oraz zapewnienie możliwości rozwoju, pracy w przyjaznym środowisku oraz odpowiedni poziom świadczeń finansowych. Tworząc wielowymiarowe rozwiązania, zapewniamy pracownikom poczucie szeroko pojętego bezpieczeństwa” - wskazuje Marek Bednarczyk.

Opinie pracowników są dla Alior Banku niezwykle ważne. W tym celu, co roku przeprowadzane jest badanie zaangażowania, w którym pracownicy pytani są o to, jak oceniają pracę i atmosferę w Banku. Dzięki ich opiniom i sugestiom firma może wprowadzać odpowiednie zmiany i udogodnienia. W ten sposób powstała inicjatywa „Mamo, Tato, a gdzie Ty pracujesz?”. Na prośbę pracowników firma „otworzyła” biura w centralach dla dzieci pracowników. Wydarzenie daje możliwość pracownikom pokazania dzieciom, gdzie i jak pracują ich rodzice oraz na stałe wpisało się w eventowy kalendarz firmy.

Wyjątkową atmosferę wśród pracowników budują również imprezy integracyjne, a wśród nich największa: Olimpiada Alior Banku. Weekendowe wydarzenie, na które zjeżdżają się pracownicy z całej Polski cieszy się ogromną popularnością, a emocje sportowe utrzymują się jeszcze długo po wydarzeniu. To podczas Olimpiady pracownicy mogą poznać kolegów i koleżanki z drugiego końca kraju, a także sprawdzić swoje sportowe umiejętności, które na co dzień szlifują na sekcjach sportowych Alior Banku.

W dzisiejszym świecie pracodawcy mają niemal nieograniczone możliwości, by zadbać o dobrostan swoich pracowników. Alior Bank stara się nie tylko reagować na bieżące wyzwania, ale przede wszystkim patrzeć w przyszłość. Tak, by zmieniać otaczającą nas rzeczywistość, ale jednocześnie nie stracić z oczu tego, co najważniejsze – człowieka.