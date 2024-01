Świat VUCA został zastąpiony przez świat BANI, który jest kruchy i trudny do przewidzenia. Potrzebujemy nowych ram, na których będziemy opierać swoje działania.

Rok 2023 upłynął pod znakiem wielu zmian. Aktualna sytuacja wynika z niedawnej pandemii, konfliktów zbrojnych, inflacji, a na rynku pracy wymiany pokoleniowej, digitalizacji, zmian w prawie pracy.

Z roku na rok rośnie też rola i odpowiedzialność liderów działów HR. Wyzwania związane z pracą zdalną, reskilling i upskilling, D&I, a teraz już DEI (diversity, equity, inclusion – różnorodność, równość i włączanie), wellbeing, a szczególnie dbałość o zdrowie psychiczne pracowników, wielka rezygnacja przechodząca w Quiet Quitting, sztuczna inteligencja – to tylko część wyzwań, z jakimi mierzą się pracodawcy.

„For a better world of work” (Dla lepszego świata pracy) to dewiza, którą od lat kieruje się Top Employers Institute. Certyfikat Top Employers jest gwarantem rzetelnie prowadzonej polityki personalnej. Tym samym organizacje, które go otrzymują, przyczyniają się do rozwoju lepszego świata pracy.

Cieszymy się, że z roku na rok rośnie liczba certyfikowanych organizacji. Jak wynika z naszej ostatniej edycji programu, Top Employers wpływają na życie ponad 12 mln pracowników w 121 krajach na świecie.

TE2024 w liczbach

Kolejną edycję programu Top Employers Polska podsumujmy, przedstawiając konkretne liczby:

15. edycja programu w Polsce

certyfikat Top Employer Polska 2024 zdobyło 80 organizacji (na świecie 2303 organizacje)

11 nowych organizacji

40 firm uczestniczy w badaniu Top Employers od minimum pięciu lat,

2 organizacje biorą udział w badaniu od początku jego istnienia w Polsce: JTI Poland oraz ING Bank Śląski S.A.

47 organizacji spośród certyfikowanych 80 uzyskało prawo do posługiwania się również znakiem Top Employer Europe, co oznacza, że zostały certyfikowane w co najmniej pięciu krajach europejskich w tym samym okresie badawczym

12 organizacji zdobyło Globalny Znak Certyfikacji

średni wynik uzyskany w badaniu TE24 Polska to 86,6 proc.

Priorytety HR

Co jest i będzie ważne dla działów HR w 2024 r.? Kluczowe priorytety to: rozwój umiejętności przywódczych, doświadczenie pracownika (Employee Expierience) oraz różnorodność, równość i inkluzywność. Co ciekawe, rozwój przywództwa jest na tej liście numerem jeden od wielu lat, i to nie tylko w Polsce. Rolą lidera jest dziś mądre poprowadzenie pracownika, a może raczej wskazanie odpowiedniej dla niego drogi, tak by czuł się komfortowo, by czuł, że się liczy dla organizacji.

Z ciekawością będziemy śledzić rozwój certyfikowanych organizacji w 2024 r., wymieniać się doświadczeniami podczas webinarów, konferencji. Zobaczymy, jak zdefiniowane przez nas trendy wpłyną na pracowników i pracodawców. Niewątpliwie przed nami wiele wyzwań i niewiadomych. Ale już dziś z pełną świadomością mogę powiedzieć, że wygrają te organizacje, które będą potrafiły połączyć cele biznesowe z poszukiwaniem spójności, poczucia sensu i wyższego celu, jak również te, dla których pracownik stanie się partnerem biznesowym.