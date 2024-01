Większość polskich portów w 2023 r. pobiła rekordy liczby obsłużonych podróżnych.

Łączna liczba pasażerów na wszystkich lotniskach przebiła 52 mln. To o prawie 3 mln więcej niż w rekordowym dotychczas 2019 r. Najnowsze wyniki świadczą o tym, że definitywnie został zakończony okres spadków ruchu wywołany pandemią. Rekordy pobiła większość krajowych portów.

Największe lotnisko regionalne – Kraków Balice – obsłużyło 9,4 mln. To o milion więcej niż w 2019 r. Władze portu przyznają, że w najbliższych dwóch latach będzie potrzebna kolejna rozbudowa terminalu lotniczego. Liczą też, że uda się zacząć budowę nowej drogi startowej. To pilna inwestycja, bo istniejący pas ma zniszczoną nawierzchnię. Przedsięwzięcie jest jednak mocno opóźnione, bo sprzeciwiają się mu okoliczni mieszkańcy.

Lotnisko w Gdańsku skończyło ubiegły rok z wynikiem 5,8 mln pasażerów i tym samym o niemal pół miliona przebiło rezultat z 2019 r. Przez port Katowice-Pyrzowice przewinęło się 5,6 mln podróżnych, czyli o 765 tys. więcej niż w dotychczas rekordowym 2019 r. Niemal połowę stanowili tam klienci biur podróży.

Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, firmy zarządzającej katowickim lotniskiem, spodziewa się, że w kolejnych latach ruch nadal będzie rosnąć. – W 2028 r. zbliżymy się do poziomu nawet 8 mln pasażerów. Z rosnącym ruchem wiąże się konieczność rozwoju infrastruktury portu. Dlatego przygotowaliśmy duży program inwestycyjny, który będziemy realizować w latach 2024–2028. Jego kluczowym punktem jest budowa głównego terminalu pasażerskiego o powierzchni 50 tys. mkw. – mówi Tomasik.

W CPK zmieniono już radę. Ta wybierze nowy zarząd

Rekordy obsłużonych podróżnych w zeszłym roku odnotowano także we Wrocławiu, w Poznaniu, Rzeszowie czy Modlinie. Władze tego ostatniego lotniska podkreślają, że w zeszłym roku wreszcie udało się osiągnąć zysk netto. Dzięki temu w tym roku przygotowana ma być rozbudowa zapchanego terminalu. Do inwestycji ma dojść w 2025 r.

Warszawskie lotnisko Chopina zeszły rok zamknęło wynikiem 18,5 mln podróżnych. Do rekordowego 2019 r. zabrakło ok. 300 tys. Stanisław Wojtera, prezes Polskich Portów Lotniczych, uznaje jednak osiągnięty rezultat za bardzo dobry, bo prognozy z początku ub.r. zakładały, iż liczba odprawionych podróżnych nieznacznie przekroczy 15 mln.

Stołeczne lotnisko w niektórych porach dnia już zaczyna się zatykać. Dowodem na to mają być odrzucane wnioski o „sloty”, o jakie starają się linie lotnicze. Brytyjska firma ACL, która koordynuje przydzielanie terminów startów i lądowań, niedawno musiała odrzucić 23 proc. wniosków przewoźników do rozkładu na sezon letni w 2024 r. Urząd Lotnictwa Cywilnego przyznaje, że łączna przepustowość dwóch lotnisk w aglomeracji warszawskiej – Okęcia i Modlina – jest już na wyczerpaniu. Wynosi ona 28 mln podróżnych, tymczasem już za sześć lat prognozowana liczba osób korzystających z samolotów w tym rejonie sięgnie 30,5 mln. W 2035 r. ma podskoczyć do 38,8 mln, a w 2040 r. do prawie 45 mln pasażerów.

W efekcie pilne staje się podjęcie decyzji na temat przyszłości stołecznego lotniska. Rząd musi wybrać, czy buduje nowy port w Baranowie, czy rozbudowuje istniejący na Okęciu.

Maciej Lasek, rządowy pełnomocnik ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, na razie zapowiada audyt przedsięwzięcia w Baranowie. – Audyt będzie przeprowadzony sprawnie, bez zbędnej zwłoki. O jego wynikach będziemy informować – informował na portalu X.

Lasek przyznał, że podczas niedawnego spotkania z prezesem spółki CPK zarząd otrzymał jednoznaczną dyspozycję: nie podejmować obecnie decyzji skutkujących wydawaniem publicznych pieniędzy. Odwołana została taż dotychczasowa rada nadzorcza CPK. Powołani zostali już jej nowi członkowie, którzy wybiorą nowy zarząd.

Dla inwestycji dotąd została wydana decyzja środowiskowa. W ramach programu dobrowolnych nabyć wykupiono 700 z potrzebnych pod lotnisko 2150 hektarów. Zgodnie z umową w tym roku powinien być gotowy projekt budowlany terminalu w Baranowie. ©℗