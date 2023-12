Cyfryzacja jest najlepszym sposobem na podnoszenie efektywności, a środki z KPO pomogą ją w Polsce napędzić – mówi Maciej Zieliński, prezes Siemens Polska. Jak podkreśla, dla wielu firm cyfryzacja to strategiczny kręgosłup, potrzeba tylko finansowania zewnętrznego, by ją jeszcze pobudzić.

Dla Siemens Polska 2023 r. już się zakończył, i to na sporym plusie.

– W spółce rok fiskalny liczony jest od początku października do końca września. Mimo różnych przeciwności losu to był bardzo dobry rok dla firmy. Jeśli chodzi o przychody, osiągnęliśmy wszystkie nasze cele, a nawet zostały one przekroczone – zauważa Maciej Zieliński. – To efekt m.in. zawirowań łańcuchów dostaw na przełomie lat 2022 i 2023 , które sprawiły, że bardzo dużo kontraktów z 2022 r. było realizowanych w roku kolejnym. Ten odłożony popyt zmaterializował się teraz w postaci wystawionych faktur i co za tym idzie – przychodu – dodaje.

Niemiecka zagadka

Liczba podpisanych umów będzie natomiast w ocenie Macieja Zielińskiego jednym z wyzwań w roku 2024, a to z uwagi na prognozowany spadek nowych kontraktów w zakresie automatyzacji czy cyfryzacji. Prezes Siemens Polska widzi jednak wiele optymistycznych sygnałów dotyczących najbliższej przyszłości polskiej gospodarki.

– W Polsce notujemy pozytywne zmiany. Za III kw. produkt krajowy brutto wzrósł o 0,4 proc. rok do roku. Co prawda to jeszcze nieduży plus, ale są przewidywania, że cały rok 2023 zamkniemy pod znakiem rozwoju gospodarki, czyli z dodatnim PKB. Odradza się też konsumpcja, czyli jest wśród Polaków spora nadzieja związana właśnie z polepszeniem się sytuacji gospodarczej – wylicza.

W jego ocenie jedną z bardziej pozytywnych informacji rzutujących na 2024 r. jest natomiast uruchomienie zaliczki dla Krajowego Planu Odbudowy. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła zmianę polskiego KPO i nowego rozdziału REPowerEU. To oznacza, że Polska otrzyma dodatkowo 2,76 mld euro dotacji i 23 mld euro preferencyjnych pożyczek. Wypłata zaliczki z rewizji KPO w wysokości ponad 5 mld euro nie zależy od spełnienia kamieni milowych.

– Mamy pierwsze 5,5 mld euro, które są odblokowane z KPO i czekamy na projekty z zakresu zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej – zauważa Maciej Zieliński. – Jestem przekonany, że dzięki KPO jest szansa na to, że w 2024 r. te dodatkowe środki napędzą transformację cyfrową rodzimych przedsiębiorstw. Siłę polskiej gospodarki buduje różnorodność; mamy wiele małych przedsiębiorstw, niedużych warsztatów produkujących skomplikowane elementy. Te firmy potrzebują źródeł finansowania, by strategicznie się rozwijać, robić duże kroki do przodu właśnie w kierunku cyfryzacji – ocenia.

Wśród innych pozytywnych czynników zwraca uwagę na wracające do normy cykle inwestycyjne.

– Po pewnych perturbacjach w zakresie łańcucha dostaw dzisiaj wracamy do normalności. Terminy dostaw na większość naszego portfolio są zdecydowanie lepsze i ustalamy takie, jakie były przed pandemią. W związku z tym mocno skracamy tzw. time to market i nasze cykle inwestycyjne, czyli czasy od podpisania kontraktu do dostarczenia będą coraz krótsze. To daje mi wiarę w to, że rok 2024 będzie lepszy niż poprzedni – mówi prezes Zieliński.

Jak zauważa, niewiadomą jest natomiast chłonność niemieckiego rynku. To ważne, bo polska i niemiecka gospodarka są ze sobą mocno powiązane, a oba kraje należą do grona swoich głównych partnerów handlowych.

– Nasze gospodarki to cały zestaw naczyń połączonych i dlatego ta dwustronna współpraca jest bardzo istotna. Tymczasem odbudowywanie się niemieckiej gospodarki po recesji oraz jej transformacja energetyczna i cyfrowa są zagadnieniami, których po prostu nie znamy. Dlatego, jeśli chodzi o perspektywę polskiego przemysłu na 2024 rok, rynek niemiecki wydaje się największą zagadką – podsumowuje.

Zadbać o kadry

Ważnym wyzwaniem nie tylko na przyszły rok, lecz także na kolejne lata, jest pozyskiwanie kapitału ludzkiego. Specjaliści są zawsze na wagę złota, a kryzys demograficzny i coraz mniejsza liczba Polaków w wieku produkcyjnym jeszcze to potęgują.

– Ludzie to najcenniejszy kapitał, jaki mamy. Mówię nie tylko o firmie, ale o całym kraju. Polska nie ma za dużo surowców naturalnych i największym naszym zasobem jest właśnie kapitał ludzki. W związku z tym tutaj bardzo mocno musimy inwestować – podkreśla prezes.

To dlatego Siemens Polska jest zaangażowany we wspieranie polskiego szkolnictwa wyższego – od niemal 30 lat organizuje konkurs o nagrodę Siemensa i Politechniki Warszawskiej, oraz szkolnictwa zawodowego jako partner wielu szkół średnich i partner strategiczny ostatniej edycji EuroSkills.

Wspierać edukację to jedno, ale trzeba też zadbać o to, by wyedukowani młodzi ludzie nie wyjeżdżali z kraju.

– W większości specjalizacji mamy możliwości, żeby tych ludzi zatrzymywać. Wyjeżdżających jest dziś zdecydowanie mniej niż jeszcze 15 lat temu. Nasza gospodarka funkcjonuje w systemie naczyń połączonych z gospodarkami światowymi. W Polsce powstaje wiele centrów rozwoju, również firm międzynarodowych, które wspierają absolwentów szkół wyższych, technicznych – wskazuje Maciej Zieliński.

Przykładem może być realizowany przez Siemens Polska program „Inżynierki 4.0”, skierowany do studentek, które chcą zwiększać swoje kompetencje w obszarze przemysłu 4.0.

Cyfryzacja – wyzwania i kierunki

Z raportu Digi Index 2023, przygotowanego przez Siemens Polska, wynika, że zauważalnie spadło zainteresowanie cyfryzacją wśród rodzimych średnich firm produkcyjnych. Wskaźnik mierzący postęp i gotowość do cyfrowej transformacji obniżył się z 2,4 w poprzedniej do 1,8 w tegorocznej edycji. Lepsze wyniki odnotowały duże firmy, liczące ponad 250 pracowników.

Według prezesa nie jest to jednak sygnał spowolnienia transformacji cyfrowej polskiego przemysłu, a raczej naturalna konsekwencja postępu cyfryzacji, która jest procesem o różnym natężeniu w czasie.

– Średnie i duże firmy mają świadomość, że cyfryzacja jest zagadnieniem strategicznym dla ich funkcjonowania. Czasami to wręcz ich być albo nie być. W mniejszych firmach te akcenty rozłożone są w czasie, na co wskazuje dość spory skok indeksu cyfryzacji w roku ubiegłym w porównaniu z tym, co było dwa lata temu – zauważa. – Drugi obiektywny czynnik wpływający na spadek indeksu to brak finansowania zewnętrznego w postaci KPO, które powinniśmy mieć już od dwóch lat. Bardzo duża część środków KPO przeznaczona jest właśnie na wsparcie programów i projektów cyfryzujących przemysł – przypomina Maciej Zieliński.

Co warte podkreślenia, uczestnicy badania Digi Index wskazali digitalizację jako klucz do generowania oszczędności kosztów, czasu i zasobów, zwiększenia bezpieczeństwa i odporności organizacji na zakłócenia, a tym samym ich konkurencyjności. Coraz częściej podkreślana jest także odpowiedzialność społeczna i środowiskowa, przejawiająca się w dążeniu firm do ograniczania wpływu działalności na środowisko, redukcji emisji CO2 oraz chęci realizacji celów ESG.

To, które obszary warto cyfryzować w pierwszej kolejności, zależy od firmy.

– Cyfryzacja to nie tylko technologia, to strategiczny kręgosłup przedsiębiorstwa. Dlatego, jeśli popatrzymy na różne obszary przemysłu, za każdym razem uzyskamy nieco inną odpowiedź dotyczącą priorytetów cyfryzacji – mówi prezes Siemens Polska.

I tak dla firm, które zajmują się handlem detalicznym, będą to w pierwszej kolejności inwestycje w coraz bardziej inteligentne i efektywne interfejsy dla klienta czy też w sprawnie zarządzaną gospodarkę magazynową. Branża automotive, która jest w trakcie rewolucji związanej z elektryfikacją, musi myśleć już nie tylko o nowych modelach samochodów, ale także o nowinkach technologicznych, tak by i w produkcji, i w obsłudze nowego samochodu można było zwiększać efektywność. Z kolei dla firm energetycznych czy związanych z transportem cyfryzacja to przede wszystkim inwestycja w cyberbezpieczeństwo.

Dekarbonizacja – obietnica przemysłu

Cyfryzacja pozwala na podnoszenie efektywności przedsiębiorstw, a przez to pozytywnie wpływa na realizację celów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Kraje Unii Europejskiej zobowiązane są do osiągnięcia do roku 2050 neutralności klimatycznej, czemu ma służyć dekarbonizacja, czyli odejście od węgla w energetyce.

– Sprawa dekarbonizacji to przede wszystkim kwestia naszej konkurencyjności. Odnawialne źródła energii są najtańsze, jeśli zapewnimy pewną masę krytyczną. Jest więc nadzieja, że inwestycje związane z OZE bardzo mocno przyspieszą, dzięki czemu przedsiębiorcy czy inwestorzy będą mieli tańsze i dostępne zielone źródła energii – wyjaśnia Maciej Zieliński.

Jak podkreśla, najtańsza energia to ta, której nie zużyto, dlatego firmy coraz częściej zwracają uwagę na optymalizację obiegu produkcyjnego. Ale nie tylko o koszty chodzi.

– Jako przemysł złożyliśmy społeczeństwom obietnicę dotyczącą dekarbonizacji: chcemy, żeby nasza produkcja była zeroemisyjna. Siemens zadeklarował taką zmianę do 2030 r., co oznacza, że już za sześć lat nasz ślad węglowy będzie zerowy. Dotyczy to wszystkich naszych fabryk i wszystkich usług, które kupujemy u firm zewnętrznych – zaznacza prezes Siemens Polska.

– Z kolei do 2050 r. wszystkie produkty i cały łańcuch naszych dostaw mają być neutralne środowiskowo, czyli np. plastik, który jest wykorzystywany do obudów sterowników czy innych elementów wykonawczych w zakresie automatyzacji czy elektryfikacji, będzie pochodził z produkcji opartej na recyklingu, na wykorzystywaniu wtórnym tych surowców – zaznacza.

Osiągnięciu tych celów ma służyć Zrównoważona Strategia Siemensa, którą firma przyjęła dwa lata temu i skutecznie realizuje. W myśl zasady, że liderzy rynku powinni być przykładem zmian.

Siemens AG – globalna firma technologiczna obecna na polskim rynku od 1991 roku. W Polsce obejmuje 5 wyspecjalizowanych spółek: Siemens Sp. z o.o., Siemens Mobility Sp. z o.o., Siemens Financial Services Sp. z o. o., Siemens Industry Software Sp. z o.o. (wraz z Mentor Graphics Sp. z o. o.) oraz Siemens Healthcare Sp. z o. o. Siemens Sp. z o. o. (Siemens Polska), największa spośród spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Siemens AG w Polsce. Lider wdrażania innowacyjnych technologii i partner polskiej gospodarki na drodze do poprawy jej konkurencyjności, odporności i bezpieczeństwa. Promotor odpowiedzialnej transformacji cyfrowej w przemyśle i infrastrukturze. W ramach przyjętej strategii zrównoważonego rozwoju Siemens upowszechnia rozwiązania redukujące wpływ człowieka na środowisko. Eksperci Siemens Polska posiadają specjalistyczną, kompleksową wiedzę w zakresie automatyki i cyfryzacji w przemyśle oraz infrastrukturze, oprogramowania dla przemysłu, dystrybucji i rozdziału energii elektrycznej, transportu i e-mobilności, ochrony zdrowia oraz finansowania inwestycji. Zapraszamy do kontaktu: Eksperci Siemensa Maciej Zieliński, Prezes zarządu Siemens Polska. Z koncernem związany od 20 lat. Ekspert ds. rynków CEE, które poznawał jako CEO Siemensa w Ukrainie oraz na stanowiskach menadżerskich w Rosji i na rynkach Azji Centralnej. Doświadczony strateg i znawca branż kluczowych dla gospodarki. Propagator transformacji cyfrowej przemysłu i odpowiedzialności biznesu za przyszłość planety i jej mieszkańców. Zapraszamy do kontaktu: www.linkedin.com/in/maciej-t-zielinski/

partner