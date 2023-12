2023 rok w branży druku upływał pod znakiem dobrej dynamiki biznesowej, którą odnotowały drukarnie, wydawnictwa i dostawcy usług drukarskich. Rosły wolumeny sprzedaży, a kluczowi menedżerowie przyznają, że biznesowo był to rok udany. Tendencje te potwierdzają przedstawiciele Canon Polska, zwracając przy tym uwagę na prawidłowości, które wychodzą poza obszar zagadnień czysto finansowych.

Wśród globalnych zjawisk, które bezpośrednio wpływały na branżę druku, na uwagę zasługiwały m.in.: postępująca transformacja cyfrowa w organizacjach, dążenie firm do osiągnięcia maksymalnego bezpieczeństwa systemów informatycznych, a także wzrost zainteresowania praktykami z obszaru społecznego zaangażowania biznesu (CSR). Jakie działania podejmował Canon Polska w związku z tymi trendami? Jak na nie odpowiadał?

Druk cyfrowy zmieniał świat wydawniczy

W 2023 roku wiele firm w branży druku polepszało wyniki biznesowe, inwestując w innowacje i zakupy nowych urządzeń drukarskich. Z kolei konsekwentnie wdrażana cyfryzacja kluczowych procesów w firmach wpływała korzystnie na efektywność, pozwalała redukować koszty i poprawiała jakość usług. Dla dostawców narzędzi drukarskich i ich klientów efekty cyfryzacji nie ograniczały się jedynie do kwestii zarządzania danymi. Rok 2023 upływał bowiem pod znakiem rozwoju technik druku cyfrowego. Jednym z największych beneficjentów tego trendu były wydawnictwa, które zyskiwały zdolność do błyskawicznego reagowania na zmieniające się preferencje czytelników.

„Rosnąca liczba wydawanych tytułów książek powodowała większe zainteresowanie wydawców drukiem cyfrowym. W zależności od zmieniającego się zainteresowania odbiorców danym tytułem dzięki tej technologii można na bieżąco dostosowywać wielkość nakładów – mówi Michał Młynarczyk, ekspert od druku małego formatu w Canon Polska.

Zainteresowanie technologiami druku cyfrowego rozwijało się równolegle z popularnością kolejnego,istotnego trendu, jakim jest personalizacja produktów i usług. To właśnie druk cyfrowy, w przeciwieństwie do innych rozwiązań (np. offsetu), umożliwiał wytwarzanie małych serii opakowań, czy drukowanie w małych nakładach treści przeznaczonych dla indywidualnego odbiorcy. Dlatego zainteresowanie tą technologią rośnie wśród średnich i dużych firm, niezależnie od branży.

Biznes zwiększał swoją odpowiedzialność społeczną

Przyglądając się zjawiskom, które dominowały w mijającym roku, nie można zapomnieć o kwestiach związanych z ESG (Environmental, social, corporate governance). Organizacje dążyły do zmniejszenia wpływu na środowisko, ograniczając zużycie energii, czy minimalizując odpady. Wagę, jaką przykładano do odpowiedzialności środowiskowej, potwierdzają badania przeprowadzone na zlecenie Canon Polska przez agencję Insight Lab. Wśród respondentów - przedstawicieli średnich i dużych firm, dominowało przekonanie, że idee ESG liczą się coraz bardziej, zmieniając krajobraz biznesowy. Większość uczestników badania, bo aż 85 procent, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, które reprezentują, stwierdziło, że przy zakupie nowego sprzętu podejmuje swoją decyzję w oparciu o zrównoważone parametry produktu, oraz zrównoważone działania producenta. Ekologiczna świadomość stawała się więc w mijającym roku powszechna, a firma Canon Polska odpowiadała na to, realizując politykę - przyjazną dla środowiska - redukcji m.in. przez promowanie urządzeń o niskiej konsumpcji energii i minimalizujących emisje szkodliwych substancji.

„Przykładowo, każda, nowo wprowadzana seria ploterów wielkoformatowych charakteryzuje się zmniejszonym zapotrzebowaniem na atrament czy energię, a to oznacza niższe koszty eksploatacyjne przy zachowaniu identycznej jakości druku i produktywności. Co więcej, nowe plotery to większa automatyzacja w obszarze konserwacji, a zatem mniejszy nakład codziennej pracy dla operatora.” - twierdzi Tomasz Miękus, ekspert od druku wielkoformatowego w Canon Polska.

Działania z obszaru ESG znalazły też wyraz w inicjatywach firmy podejmowanych na rzecz wspierania społeczności. Idee recyklingu łączyły się z zaangażowaniem społecznym w projekcie „Nowy dom dla drukarki”. Przekazując dobrej jakości sprzęt biurowy, firma Canon Polska wspierała organizacje non-profit, zapobiegając przy tym marnotrawstwu i wprowadzając w życie idee gospodarki obiegu zamkniętego. Z kolei zastosowanie nowoczesnej technologii druku umożliwiło kompletną odmianę wnętrz Nowego Szpitala w Szprotawie – wydrukowane, spersonalizowane tapety i dekoracje odmieniły wygląd wnętrz oddziału pediatrycznego. https://www.canon.pl/business/insights/case-studies/szpital-szprotawa/

Wszyscy oczekiwali bezpieczeństwa cyfrowego

Przyśpieszająca transformacja cyfrowa, a także spektakularny rozwój narzędzi opartych na Sztucznej Inteligencji wymuszał na firmach wdrażanie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa cyfrowego. Coraz powszechniejszy model pracy hybrydowej komplikuje niestety kwestie związane z bezpieczeństwem. Dlatego organizacje przykładały wiele uwagi do zabezpieczeń systemów informatycznych. Wdrażanie bezpiecznych praktyk wewnątrz organizacji jak i dostarczanie sprawdzonych narzędzi klientom, należało w mijającym roku do priorytetów firmy Canon Polska.

„Dominujące było oczekiwanie branży, by dostawcy urządzeń drukarskich oferowali rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo komunikacji i przetwarzanych dokumentów. Mogliśmy w pełni odpowiadać na te potrzeby, bo nasze portfolio to przede wszystkim urządzenia, które realizują najwyższe standardy zabezpieczeń. Wszystkie z nich działają w oparciu o wielostopniowe procesy autoryzacji, szyfrowanie komunikacji i danych, które uniemożliwiają nieautoryzowanydostęp do informacji” - twierdzi Dariusz Szwed, ekspert od zagadnień cyfryzacji i bezpieczeństwa w Canon Polska.

Podsumowując, optymizmem napawały wyniki biznesowe wszystkich podmiotów z branży druku – drukarni, wydawnictw i producentów. Także Canon Polska, obserwując nowe potrzeby i priorytety odbiorców, zamyka ten rok w poczuciu, że jego oferta produktów i usług dobrze korespondowała z najważniejszymi trendami rynkowymi w branży druku.

Canon Polska zachęca do wysłuchania najnowszego odcinka podcastu „Rozmowy o druku”, w którym eksperci dokonują podsumowania najciekawszych zjawisk w mijającym roku. https://www.canon.pl/business/insights/articles/branza-druku-podsumowanie-2023/