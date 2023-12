PKO Bank Polski chce być liderem transformacji ESG w polskim sektorze bankowym i sukcesywnie rozwija ofertę o nowe ekoprodukty oraz zwiększa finansowanie projektów wspierających transformację

3,3 mld zł – to kwota finansowania wspierającego transformację udzielonego przez PKO Bank Polski w ciągu ostatniego roku. Oznacza to wzrost o 44 proc. w stosunku do finansowania udzielonego w 2022 r. PKO Bank Polski ma jednak apetyt na więcej. Chce mieć znaczący udział w poprawie kondycji gospodarki, a tym samym w zwiększaniu konkurencyjności Polski na arenie międzynarodowej. Pod koniec listopada bank znalazł się w gronie instytucji, które sfinansują budowę lądowej farmy wiatrowej o mocy 72,6 MW w gminie Człuchów w woj. pomorskim. Inwestycja będzie dziełem spółki Great Wind z Grupy Polsat Plus. Łączna wartość projektu sięga 800 mln zł, z czego wkład PKO Banku Polskiego wyniesie 237,6 mln zł. Inwestycja dostarczy tyle prądu, ile zużywa średnio 110 tys. gospodarstw domowych. Umowa obejmuje kredyt inwestycyjny obrotowy na pokrycie VAT oraz kredyt DSRF, czyli finansujący rezerwę obsługi długu.

Kilka miesięcy wcześniej bank wsparł finansowo rozbudowę fabryki SK HI-Tech Battery Materials Poland w Dąbrowie Górniczej produkującej separatory wykorzystywane przy produkcji baterii litowo-jonowych do samochodów elektrycznych. To jedna z wielu spółek należących do SK IE Technology Co. Ltd., drugiego największego koncernu w Korei Południowej. Grupa działa w branżach: energetycznej, petrochemicznej, telekomunikacyjnej, elektronicznej i e-mobilności. Łączna kwota kredytu dla firmy wynosi 300 mln dol., z czego udział PKO Banku Polskiego to 50 mln dol.

Największy bank w kraju wspiera nie tylko inwestycje związane z ochroną środowiska, lecz także te związane ze zrównoważonym transportem i elektromobilnością. Jego zaangażowanie w finansowanie transportu publicznego w Polsce wynosi ponad 2 mld zł. We wrześniu tego roku bank udzielił Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu w Krakowie finansowania na zakup zeroemisyjnych autobusów. Wartość umowy to 80 mln zł, z czego 40 mln zł zostanie przeznaczone na sfinalizowanie transakcji w obszarze zeroemisyjnego transportu, a drugie 40 mln zł na kredyt obrotowy, który zostanie przeznaczony na zabezpieczenie bieżącej płynności finansowej spółki.

To niejedyny sposób zaangażowania banku w rozwój przyjaznego środowisku taboru w miastach, które dążą do polepszania jakości powietrza, a tym samym do zwiększania komfortu życia mieszkańców. PKO Bank Polski udzielił także ponad 1 mld zł finansowania na inwestycje w samorządowy transport kolejowy. Zapewnia też doradztwo w doborze struktury finansowania projektów inwestycyjnych i infrastrukturalnych. Jest również kluczowym partnerem finansowym dla strategicznych samorządowych grup kapitałowych – obsługuje budżety prawie 300 samorządów, w tym siedmiu województw i 33 miast na prawach powiatu. Prowadzi ich obsługę finansową i zapewnia szeroki wachlarz usług zarówno w zakresie oferty depozytowo-transakcyjnej, jak i kredytowej. Bank udostępnia m.in. możliwość płatności w opłatomatach zlokalizowanych w urzędach, a w ramach usługi masowych wypłat – realizację zleceń płatniczych z wykorzystaniem własnej sieci bankomatów. Jest także liderem emisji obligacji komunalnych z ok. 40-proc. udziałem w rynku.

Kolejnym obszarem, w którym PKO Bank Polski widzi ogromny potencjał i chce być aktywny, jest termomodernizacja nieruchomości. Dane zawarte w VII „Barometrze zdrowych domów” wskazują, że budownictwo odpowiada w Unii Europejskiej za ponad 40 proc. końcowego zużycia energii (z czego najwięcej pochłania ogrzewanie) i stanowi źródło 35 proc. emisji gazów cieplarnianych. Rządowe dane wskazują, że termomodernizacji w Polsce wymagają ponad 4 mln budynków. W tym roku PKO Bank Polski wprowadził w związku z tym kredyt na tego rodzaju inwestycje realizowane przez wspólnoty mieszkaniowe. Tym samym uzupełnił swoją ofertę przeznaczoną dla tego rodzaju podmiotów o nowy produkt. W jego skład wchodzą: rachunek z dostępem do serwisów iPKO lub iPKO biznes, umożliwiających profesjonalne zarządzanie finansami wspólnoty, oraz różne możliwości finansowania potrzeb wspólnot i spółdzielni. Najnowsza oferta to kredyt z prowizją 0 proc. z maksymalnym okresem kredytowania wynoszącym 20 lat, którego ważnym elementem jest możliwość skorzystania z programu dopłat na modernizację i poprawę efektywności energetycznej budynków, realizowanego we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Pozwala on sfinansować nawet do 100 proc. kosztu termomodernizacji lub remontu z uwzględnieniem premii z BGK. Aby z niej skorzystać, kwota kredytu zaciągniętego przez wspólnotę powinna stanowić minimum. 50 proc. kosztów przedsięwzięcia.

– Wierzymy, że inwestycje wspierające transformację i zrównoważony rozwój są kluczowe dla budowania przyszłości i spełnienia globalnych celów w obszarze ESG. Dzięki nowej ofercie stajemy się partnerem dla tych, którzy dążą do szybkiego wprowadzania ekologicznych rozwiązań i pomagamy im w realizacji tych planów – podkreślił Radosław Hutnik, dyrektor Pionu Transformacji Bankowości Korporacyjnej i Przedsiębiorstw w PKO Banku Polskim.

Bank nie zapomina też o indywidualnych klientach. Z myślą o nich przygotował karty płatnicze wykonane z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu. Są to przejrzyste karty kredytowe wykonane w 70 proc. z Ocean Plastic®, czyli plastiku PET z recyklingu. Materiał pochodzi z przetwarzania plastikowych butelek odzyskiwanych ze środowiska naturalnego przez ekologiczną organizację Parley for the Oceans.