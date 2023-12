Grudzień to wyjątkowy czas dla Alior Banku, który od lat – nie tylko z okazji świąt – wspiera potrzebujących, angażując się w zbiórki i akcje charytatywne. Alior umożliwia przyłączenie się do tych inicjatyw nie tylko swoim pracownikom, lecz także klientom oraz partnerom biznesowym.

Kolorowe maskotki dla najmłodszych pacjentów

W ostatnich tygodniach wolontariusze z Alior Banku zaangażowali się w pomoc podopiecznym Fundacji Dr Clown, dla których uszyli ponad 700 kolorowych maskotek. Pracownicy banku, włączając w projekt swoje rodziny i przyjaciół, stworzyli niepowtarzalną atmosferę współpracy i wzajemnego wsparcia. Wszystko po to, aby choć na chwilę wywołać uśmiech na twarzach dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej.

- Sytuacja wypadku czy nagłej hospitalizacji jest dla dzieci i młodzieży silnie stresującym doświadczeniem. Nieprzewidywalność i napięcie, które towarzyszą takiemu wydarzeniu sprawiają, że dużo trudniej jest z małym pacjentem nawiązać kontakt czy prowadzić procedury medyczne, dlatego ważne jest przywrócenie mu poczucia bezpieczeństwa. I właśnie nasze małpki to narzędzie, które wtedy jest bardzo pomocne. Przekierowują uwagę dziecka i dają mu coś miłego, miękkiego, do czego może się przytulić i trochę uspokoić – podkreśla Agata Bednarek, Prezeska Zarządu Fundacji Dr Clown.

Warto zaznaczyć, że pluszaki sukcesywnie przynoszą radość także innym małym pacjentom – SOR-ów, izb przyjęć czy karetek obsługujących placówki medyczne z całej Polski. Przy okazji stały się także symbolem ekologicznej odpowiedzialności. Powstały bowiem z niewykorzystanych materiałów firmy Many Mornings, znanej z produkcji kolorowych skarpetek.

Aliorowe mikołajki pełne ciepła i radości

Także 6 grudnia w centralach Alior Banku świąteczny nastrój łączył się z aktywnością charytatywną. Pracownicy, ozdabiając 300 pierniczków, przyczynili się do zbiórki środków dla Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek. Słodkie dzieła sztuki trafiły do małych pacjentów Szpitala Dziecięcego im. Bogdanowicza w Warszawie. 50 opakowań dostarczono bezpośrednio do wskazanych oddziałów szpitalnych, 27 na SOR, gdzie rozdano je nowo przyjmowanym dzieciom, wywołując radość na ich twarzach.

Zespoły zaangażowane w akcję miały okazję spróbować pierniczków, które z wielką starannością ozdobili wolontariusze – dzieci i seniorzy. Alior Bank docenił ich wysiłek i w zamian za smakołyki, przekazał darowiznę na cele Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek.

W ramach świątecznych działań, zorganizowano również zbiórkę funduszy na rzecz lokalnych organizacji charytatywnych. Wśród beneficjentów znalazły się Dzienny Dom Pomocy Społecznej św. Jacka, wspierający osoby w kryzysie bezdomności i seniorów, a także Świetlica św. Jacka, działająca na rzecz dzieci. Dodatkowe wsparcie trafiło także do przytuliska Znajdki, Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz schronisk Promyk i Cztery Łapy w Boguchwale.

Boże Narodzenie z podopiecznymi Fundacji Dr Clown i Fundacji Dajemy Dzieciom siłę

Pracownicy Alior Banku we współpracy z Fundacją Dr Clown, przygotowali 340 kartek świątecznych i kosz słodyczy dla seniorów z domu opieki w Gdańsku, Białymstoku i Suwałkach. Upominki trafiły do placówek pomocowych dzięki zaangażowaniu wolontariuszy Fundacji Dr Clown.

Pracownicy Aliora nie zapomnieli także o małych pacjentach szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. prof. Kryzana w Starogardzie Gdańskim. Wcielając się w rolę św. Mikołaja, spełnili życzenia 30 dzieci, przynosząc im radość w tym wyjątkowym czasie. Dodatkowo wsparli też 115 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Wejherowie oraz 25 pacjentów dziennego Oddziału Psychiatrycznego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika.

Do inicjatywy wspierającej podopiecznych Fundacji dr Clown dołączyli także pracownicy Alior Leasing, którzy spełnili świąteczne życzenia 17 maluchów z przedszkola z Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, a także przekazali im artykuły codziennego użytku.

Dodatkowo, w ramach akcji zorganizowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, pracownicy banku zamówili listy od Mikołaja dla swoich bliskich, wspierając tym samym działania fundacji. Każdy taki list był dobroczynną cegiełką pomagającą osiągnąć cele statutowe fundacji.

Podaruj Prezent – magia świąt w Alior Banku

Tradycyjna akcja „Podaruj Prezent” w Alior Banku to coś więcej niż obdarowywanie – to dzielenie się radością i miłością. W tym roku około 300 pracowników banku włączyło się w to przedsięwzięcie, spełniając świąteczne marzenia 210 dzieci z różnych organizacji, zawarte w listach do św. Mikołaja.

Choć tego dnia tego dnia troska o najmłodszych i chęć spełnienia ich życzeń stały się dla pracowników Alior Banku priorytetem, nie każda z próśb miała charakter materialny. Dla wielu dzieci największym pragnieniem były święta spędzone w rodzinnym gronie lub towarzystwie zagubionych wcześniej zwierząt.

„Marzę o tym, by te święta były czasem radosnym spędzonym w gronie rodziny, także z Twoją obecnością, Święty Mikołaju...”

– życzyła sobie 11-letnia dziewczynka.

„Koty zawsze mnie uspokajają, gdy jestem zdenerwowana. Moim największym marzeniem jest powrót mojej kotki Lubisi do domu..”

– pisała 10-latka.

Wśród obdarowanych prezentami dzieci znaleźli się podopieczni wielu organizacji charytatywnych takich jak Caritas Polska, Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Domu dla Dzieci i Młodzieży PROMYK czy Fundacji PoWer.

Alior Bank wspiera przez cały rok

Pracownicy banku nie tylko pomagają w kompletowaniu paczek żywnościowych dla seniorów, ale również angażują się w wydawanie ciepłych posiłków dla potrzebujących. W ostatnich dniach pracownicy z oddziałów warszawskich i rzeszowskich mogli w ten sposób wesprzeć działania Caritas Polska.

Alior Bank rozumie, jak ważne jest bycie częścią społeczności, dlatego każdy pracownik ma możliwość poświęcenia 16 godzin rocznie na wolontariat, z pełnym zachowaniem wynagrodzenia. Ta polityka nie tylko ułatwia zaangażowanie w życie społeczne, ale również inspiruje pracowników do aktywnego uczestnictwa w działaniach charytatywnych.