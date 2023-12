Pomagać warto nie tylko od święta. Tak jest z pracownikami Unum Życie i tworzonej przez nich Fundacji Unum

Ponad 50 proc. załogi firmy ubezpieczeniowej Unum Życie angażuje się społecznie w działania Fundacji Unum lub samodzielne inicjatywy charytatywne. Firma przyciąga ludzi wrażliwych, pełnych empatii i szacunku do innych, a także otwartych i gotowych nieść pomoc.

– Wolontariat nie jest pojedynczym aktem filantropii, to świadome stałe zaangażowanie, które nierzadko wiąże się z wyjściem poza strefę komfortu. Jest unikalnym współdziałaniem z koncentracją na celach wykraczających daleko poza organizację. Wymaga on jednak zaangażowania liderów, którzy nadając głębszy sens pracy, budują kulturę opartą na empatii, szacunku i zaufaniu – komentuje Aneta Podyma, prezes zarządu Unum Życie, współzałożycielka i aktywna członkini Koalicji Liderzy Pro Bono. Aktywnie promuje i sama bierze udział w akcjach Fundacji Unum.

Wolontariusze fundacji badają potrzeby społeczne i organizują akcje, które stanowią odpowiedź na dany problem. Organizowane przez nich akcje są zróżnicowane. Corocznie spełniają świąteczne marzenia dzieci z domów dziecka i kompletują dla nich prezenty. W tym roku pod choinki trafi ponad 100 upominków. W okolicach Wielkanocy zbierają żywność dla osób w kryzysie bezdomności i ubóstwa. W tym roku było to 1178 kg produktów. Ale to niejedyne działania. Wiosną rywalizowali w grze „U na sportowo”, by pokonane kilometry i spalone kalorie zamienić na 15 tys. zł wsparcia na budowanie odporności psychicznej dzieci i młodzieży w ramach Life Plan Academy Fundacji Marka Kamińskiego. Pod koniec wakacji przekazali 2250 sztuk przyborów szkolnych podopiecznym Powiślańskiej Fundacji Społecznej i Domu Dziecka w Kowalewie. Stanęli też ponownie do sportowego wyzwania Rakreaton, by pozyskać 15 tys. zł dla dzieci zmagających się z chorobą nowotworową. Jesienią natomiast zadbali o bezdomne zwierzęta, przekazując 1175 kg karmy czterem schroniskom.

Wolontariuszy wspiera Fundacja Unum i Unum Życie, nie tylko finansowo. W firmie funkcjonuje jasna polityka wolontariatu pracowniczego określająca czytelne zasady, prawa i obowiązki chcących wziąć udział w akcji społecznej. Zatrudnieni mają dodatkowy dzień wolny na wolontariat. Funkcjonuje też Program Rozwoju Wolontariatu, który wzmacnia kompetencje pracowników i współpracowników potrzebne do organizacji, koordynacji i realizacji akcji.

– Działania społeczne naszej organizacji są cenione zarówno przez pracowników, którzy w ankiecie zaangażowania bardzo wysoko ocenili obszar odpowiedzialności społecznej (85 proc.), jak i zewnętrznie. Z dumą nosimy tytuł „Wolontariat Pracowniczy Wysokiej Jakości”, który jest dla nas powodem do dumy i zobowiązaniem, by stale pielęgnować w naszej kulturze wartości zaufania i społecznej empatii – podkreśla Michał Płaczkiewicz, dyrektor działu HR, marketingu i komunikacji korporacyjnej, członek Rady Fundacji Unum.