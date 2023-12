Usługi ubezpieczeniowe oraz działalność bankowa i inwestycyjna to obszary, w których decyzje naszych spółek mogą oddziaływać na zachowania klientów, a w konsekwencji też na ich stosunek do środowiska naturalnego, wagi poszanowania praw człowieka czy etycznego prowadzenia biznesu – wskazuje Joanna Gorczyca, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju PZU

CSR bywa postrzegany jako aktywność PR-owska firm , która ma na celu ocieplanie wizerunku. Jego praktyczne aspekty wydają się blednąć w porównaniu z oddziaływaniem ESG. Czy wobec tego warto jeszcze się zajmować CSR-em?

Wydaje się, że czynniki ESG na stałe zagościły nie tylko w nomenklaturze, ale również w codziennej praktyce biznesowej. Rośnie i będzie rósł popyt inwestorów na przedsiębiorstwa spełniające kryteria ESG. Coraz więcej inwestorów wymaga mandatu ESG. Dlatego warto przejść na nomenklaturę ESG.

W PZU rozumiemy, że dla skuteczności inicjatyw z obszaru zrównoważonego rozwoju niezwykle ważne jest przebudowanie sposobu myślenia o sferze ESG i jej związku z osiąganiem biznesowych celów przedsiębiorstwa. Dlatego w strategii biznesowej uwzględniliśmy kluczowe wskaźniki ESG i tym samym potwierdziliśmy nasze podejście do budowania wartości firmy w sposób zrównoważony.

Zauważamy też coraz większe zainteresowanie zrównoważonym inwestowaniem. Nacisk na ESG kładą nie tylko ustawodawcy, lecz także coraz częściej inwestorzy, którzy chcą lokować swój kapitał z uwzględnieniem czynników środowiskowych, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego. Inwestorzy wprowadzają wewnętrzne modele scoringowe ESG do oceny inwestycji. Nie można przemilczeć faktu, że decydującym czynnikiem tej zmiany po stronie inwestorów są regulacje wdrażane na poziomie Unii Europejskiej.

Dlaczego?

Jeszcze kilka lat temu nie funkcjonowały żadne przepisy dotyczące inwestowania ESG. Impuls do rozwoju regulacji dało podpisane w 2016 r. porozumienie paryskie. Kolejnym krokiem było ogłoszenie tzw. Zielonego Ładu przez Komisję Europejską pod koniec 2019 r. A dla takich firm jak PZU szczególne znaczenie nabrało rozporządzenie SFDR (ang. Sustainable Finance Disclosure Regulation) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), które zobligowało sektor usług finansowych do ujawniania informacji o uwzględnieniu czynników ESG w decyzjach inwestycyjnych.

Wróćmy jednak do zależności między CSR a ESG. Jak rozróżniane są te dwa obszary w PZU?

CSR, w rozumieniu społecznej odpowiedzialności biznesu, został zastąpiony literą „S” (ang. social, społeczna odpowiedzialność) w ESG, które obecnie ma kluczowe znaczenie dla biznesu. Litera „S” – czyli wpływ społeczny – jest równorzędny z pozostałymi dwoma aspektami ESG, środowiskowym i zarządczym.

Dla PZU wpływ społeczny zawsze był ważnym obszarem zainteresowania. Obecnie koncentrujemy się na dwóch aspektach: odpowiedzialności za pracowników oraz za społeczeństwo.

Dobrostan i dobra jakość życia pracowników są dla PZU kluczowe. Dlatego oferujemy szereg aktywności w ramach strategii #DobryStan. To np. letnia szkoła, na której pracownicy uczą się regulowania własnych emocji w kontakcie z innymi, korzystania z technik zarządzania czasem i zadaniami oraz wykorzystywania ich do gospodarowania energią osobistą. Wiemy, że problemy osobiste mogą negatywnie wpływać na pracę, a te zawodowe rzutować na sferę prywatną. We współpracy z PZU Zdrowie uruchomiliśmy więc infolinię z pomocą psychologiczną dla pracowników Grupy PZU.

To kwestie pracownicze, a co z wpływem społecznym?

Angażujemy się w działania na rzecz lokalnych społeczności. Wspieramy kluby sportowe, które dbają o aktywność fizyczną dzieci i młodzieży. Organizujemy mobilne strefy zdrowia, również w zakładach pracy naszych klientów. Prowadzimy działania, które pomagają naszym klientom powrócić do zdrowia i aktywności po wypadkach, np. oferujemy program bezpłatnej rehabilitacji albo wsparcie psychologiczne. Nie zapominamy też o środowisku – dbamy o proekologiczne postawy, chociażby oferując rower na własność zamiast zastępczego samochodu na czas naprawy.

Ważne jest też zaangażowanie społeczne naszych pracowników. Wspieramy ich inicjatywy w ramach wolontariatu pracowniczego, dofinansowujemy najciekawsze projekty, a każdy pracownik może wykorzystać dodatkowe dwa dni wolne na działania w ramach wolontariatu.

Czy PZU uwzględnia czynniki ESG w relacjach z partnerami biznesowymi PZU?

Usługi ubezpieczeniowe oraz działalność bankowa i inwestycyjna to obszary, w których decyzje naszych spółek mogą oddziaływać na zachowania klientów, a w konsekwencji też na ich stosunek do środowiska naturalnego, wagi poszanowania praw człowieka czy etycznego prowadzenia biznesu. W naszej codziennej praktyce biznesowej od wielu lat szczególny nacisk kładziemy na ochronę środowiska. W przypadku dużych klientów, np. zakładów przemysłowych, przeprowadzana jest inżynieryjna ocena ryzyka, która pozwala ubezpieczycielowi wycenić składkę. Szczegółowe wyniki wraz z pełną oceną ryzyka oraz scenariuszami zdarzeń przedstawiane są klientowi. Ocena odnosi się do ryzyka biznesowego, które niejednokrotnie łączy się z ryzykiem środowiskowym. Dlatego też działania podejmowane przez klienta na rzecz wyeliminowania lub ograniczenia pewnych elementów ryzyka – nawet jeśli motywowane wyłącznie chęcią obniżenia kosztów ubezpieczenia – przyczyniają się do zmniejszenia zagrożeń dla środowiska naturalnego lub ludzi.

Znaczący jest również nasz wpływ na rynek zamówień i zakupów, a tym samym odpowiedzialność za kształtowanie najwyższych standardów biznesowych. Oczekujemy, że nasi partnerzy będą prowadzić swoje biznesy w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, a dostawcy – przestrzegać standardów i zasad, które sami stosujemy w działalności biznesowej.

Zależy nam na budowaniu długotrwałych relacji z naszymi klientami, partnerami biznesowymi i dostawcami. Dlatego też jedno z naszych strategicznych zobowiązań brzmi: „zaufany partner biznesowy propagujący ideę zrównoważonego rozwoju”.

partner