Wobec takiej promocji nie można przejść obojętnie. Jeśli nie ma Was jeszcze na liście startowej 15. Festiwalu Biegowego koniecznie zarejestrujcie się właśnie teraz. Wszystkie biegi są tańsze aż o 25 proc.! Poczuj we wrześniu klimat wielkiego sportowego święta na własnej skórze!

Festiwal Biegowy to dobra zabawa, świetna atmosfera i zdrowa sportowa rywalizacja. Wszystkie te określenia pasują są do niego idealnie. Każdy uczestnik jest zawsze niezwykle zadowolony i z niecierpliwością wyczekuje kolejnej edycji.

Frekwencja mówi sama za siebie. W tym roku w Miasteczku Biegowym w Piwnicznej pojawiło się przez trzy dni aż 12 tysięcy osób. Jak zawsze działo się bardzo dużo. Nie należy zapominać również o wydarzeniach towarzyszących - Festiwalu Lachów i Górali oraz Festiwalu Smaku. To zatem również święto folkloru i dobrej kuchni. Tutaj nikt się nie nudzi!

Niezwykle charakterystyczna dla festiwalu jest jego bogata oferta. Dystansów do wyboru jest tak dużo, że każdy znajdzie odpowiedni dla siebie. Zarówno miłośnicy biegów krótkich, jak chociażby Biegu na 1 km czy Mili, jak i tych najdłuższych, a więc Biegu 7 Dolin na 61 czy 100 km, będą bardzo zadowoleni.

Przed nami wyjątkowy tydzień. Tylko od 23 do 30 listopada możecie zarejestrować się na Festiwal Biegowy o 25 proc. taniej! Ta wyjątkowa promocja z okazji Black Week dotyczy wszystkich dystansów. Dzięki niej zaoszczędzicie naprawdę sporo pieniędzy!

Wystarczy podać kilka przykładów. Iron Run kosztuje tylko 180 zł (wcześniej 240 zł), Bieg na 100 km - 165 zł (wcześniej 220 zł), Górski Koral Maraton - 128 zł (wcześniej 170 zł), Półmaraton - 60 zł (wcześniej 80 zł), Sądecka Dycha - 45 zł (wcześniej 60 zł), Mila - 15 zł (wcześniej 20 zł), a Bieg w Krawacie 7 zł (wcześniej 9 zł). Do tego należy doliczyć 10 zł opłaty rejestracyjnej.

Takiej okazji naprawdę nie można przepuścić! Niezależnie od tego, który bieg jest waszym ulubionym, zapłacicie dużo mniej. Zarejestrować możecie się pod linkiem: https://rejestracja-festiwalbiegowy.pl/rejestracja-festiwal-biegowy/?_gl=1*17jiit4*_gcl_au*MTI4NDIzMTUxOS4xNjk1MjE3NDQ4. Warto zrobić to właśnie do 30 listopada.

Najlepszą rekomendacją do uczestnictwa w festiwalu są wypowiedzi zawodników, którzy startują w nim od lat.

- Wrażenia są niesamowite. Biegłem w pełnym komforcie, choć nogi trochę odmawiały posłuszeństwa, bo to już mój czwarty bieg na festiwalu. Było jednak bardzo przyjemnie, kibiców na trasie też nie brakowało. Klimat jest bardzo fajny - mówił na mecie Rafał Czarnecki, tegoroczny zwycięzca Koral Maratonu.

- Na festiwalu jest bardzo fajnie. Przyjeżdżamy na niego z całą rodziną. Żona i dziecko mają co robić, ja biegam, więc jest super - uważa Kamil Walczyk, który wygrał aż trzy biegi w tym roku. - Festiwal jest świetny. Organizacja stoi na bardzo wysokim poziomie, wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Nie ma żadnych problemów, więc wrażenia bardzo fajne - twierdzi Aneta Szecówka, która wygrała Półmaraton.

15. Festiwal Biegowy potrwa od 6 do 8 września. Z racji, że będzie to edycja jubileuszowa, to niespodzianek i atrakcji z pewnością nie zabraknie. Ty również możesz być częścią tego wydarzenia!