Dwudniowa konferencja Związku Polskiego Leasingu „Leasing a ubezpieczenia' przeszła do historii. 20 i 21 listopada niemal 230 uczestników wzięło udział w dziewięciu panelach dyskusyjnych, czterech prelekcjach i pięciu warsztatach, a także w zajęciach integracyjnych

Za nami najważniejsze wydarzenie łączące branżę leasingową i ubezpieczeniową, czyli druga edycja konferencji ZPL „Leasing a ubezpieczenia”. Ponad 50 prelegentów przedstawiło 300 gościom konferencji (70 osób śledziło obrady zdalnie) aktualne trendy w obszarach leasingu i ubezpieczeń, a także wizje rozwoju i perspektywy współpracy obydwu branż.

– Mocnym punktem wszystkich konferencji organizowanych przez ZPL jest ich wysoki poziom merytoryczny. Nasi goście doceniają takie podejście. Od kilku dni dostajemy bardzo pozytywne opinie, podziękowania i deklaracje udziału w kolejnych spotkaniach – mówi Monika Constant, prezes zarządu Związku Polskiego Leasingu.

Program wydarzenia obejmował aktualne zagadnienia oraz wyzwania w branży leasingu i ubezpieczeń. Eksperci podkreślali znaczenie innowacji technologicznych, integracji danych oraz rosnącej roli zrównoważonego rozwoju. Ponadto poruszano kwestie regulacyjne i perspektywy rynkowe, zwracając uwagę na dynamiczną naturę sektora. Debaty skupiły się również na strategiach dostosowawczych przedsiębiorstw w kontekście zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Praktyczny wymiar konferencji wzmacniały warsztaty w formie wykładów lub gier, których tematy odpowiadały na bieżące zapotrzebowanie rynku.

Podczas drugiej edycji ekspercki charakter konferencji został rozszerzony o wiele okazji do networkingu, podczas przerw na kawę, wspólnych lunchów czy uroczystej kolacji zwieńczonej koktajlem. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też aktywności integracyjne, podczas których uczestnicy mogli poczuć się jak detektywi, zespołowo rozwiązując zagadki czy wspólnie tworzyć wymyślne dania, którymi zachwycą wymagające jury. Doskonała atmosfera podczas tych spotkań wskazuje, że wymiana wiedzy i doświadczeń w formie mniej formalnej jest tym, czego oczekują obydwie branże.

– Spotkania poza panelami dyskusyjnymi i prelekcjami były okazją do nawiązywania oraz zacieśniania kontaktów osobistych i biznesowych. To było naprawdę budujące, obserwowanie tak otwartych i przyjaznych rozmów, również pomiędzy firmami na co dzień konkurującymi ze sobą na rynku – podkreśla Monika Constant.

Wysoki poziom merytoryczny konferencji „Leasing a ubezpieczenia” i doskonała, pozytywna atmosfera to w dużej mierze zasługa partnerów wydarzenia. Są to firmy z branż ubezpieczeniowej i IT, kancelarie prawne czy eksperci od zrównoważonego rozwoju. Nie można też pominąć kluczowej roli firm członkowskich Związku Polskiego Leasingu.

Partnerem tytularnym konferencji „Leasing a ubezpieczenia” była firma PZU SA, partnerem strategicznym TUiR Warta S.A., a partnerem głównym – firma ERGO Hestia S.A.

– Myślimy już o kolejnych konferencjach. Mam nadzieję, że nasi partnerzy będą współtworzyć razem z ZPL następne spotkania i będą one mocne merytorycznie, jeszcze bardziej zaawansowane technologicznie, a przy tym nastawione – tak jak obecnie – na budowę zaufania oraz współpracy branż leasingowej i ubezpieczeniowej. Będą one tym bardziej wyjątkowe, gdyż w przyszłym roku obchodzimy 30-lecie ZPL i planujemy szczególnie uczcić tę rocznicę – podsumowuje Monika Constant.

