Niektóre banknoty i monety mogą stracić ważność. Warto zerknąć do portfela i sprawdzić, czy nasza gotówka nadaje się do zapłaty. Jeśli tego nie uczynimy, to możemy niemiło zaskoczyć się w sklepie przy kasie. Nie wszystko jednak stracone. W niektórych przypadkach możemy dokonać wymiany w banku.

Black Friday rozpoczął przedświąteczny szał zakupów. Polacy tłumnie ruszyli do marketów i centrów handlowych. Choć coraz częściej płacimy kartą, telefonem bądź blikiem, to wciąż korzystamy z gotówki. Niektóre mniejsze biznesy proszą nawet klientów, by w miarę możliwości płacić gotówką, bo wtedy zysk dla sprzedawcy będzie większy. Z kolei na coraz popularniejszych jarmarkach świątecznych często można płacić jedynie gotówką.

Jakie banknoty i monety są uszkodzone?

Z wyraźnymi śladami zużycia, przerwane bądź podziurawione. Warto wiedzieć, że kasjer może odmówić przyjęcia naszych banknotów bądź monet, jeśli są one uszkodzone.

Zniszczone pieniądze. Czy bank może nam je wymienić?

Otóż tak, w związku z zarządzeniem prezesa NBP z 17 grudnia 2013 r. Wymiany dokonać możemy w dowolnym banku w Polsce. W przypadku, gdy uszkodzenie nie jest znaczne, wymiana zwykle powinna zająć dosłownie chwilę.

Kiedy bank może odmówić wymiany?

Wtedy, gdy przyniesiemy wyraźnie zniszczone pieniądze. W takim przypadku możemy otrzymać tylko połowę wartości, a w niektórych przypadkach usłyszymy odmowę wydania jakichkolwiek środków. Na 50 proc. wartości uszkodzonych pieniędzy możemy liczyć, gdy zachowało się od 45 proc. do 75 proc. powierzchni banknotu w jednym fragmencie lub zachowała się tylko jedna z dwóch części monety (pierścień lub rdzeń).