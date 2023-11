Sześć technologicznych startupów reprezentowało Polskę na Singapore Fintech Festival 2023, największym globalnym spotkaniu świata finansów, technologii i polityki. Algolytics, jako jeden z 19 finalistów prestiżowego Global FinTech Hackcelerator, wystąpił na scenie podczas Demo Day.

Z Singapuru Zbigniew Bartuś

Międzynarodowy fintechowy Hackcelerator, konkurs organizowany przez Monetary Authority of Singapore (MAS), singapurski bank centralny, we współpracy z AISG, zrzeszającym firmy, instytucje i organizacje zaangażowane w rozwój sztucznej inteligencji (AI), służy odkrywaniu innowacyjnych, a zarazem gotowych do wprowadzenia na rynek, rozwiązań AI mających potencjał rewolucjonizowania usług finansowych w pożądanym kierunku. Polski startup znalazł się w elitarnym gronie finalistów wraz z jeszcze jedną tylko firmą z Europy.

- Nasza platforma Data Science pozwala automatyzować procesy biznesowe z wykorzystaniem sztucznej iinteligencji i uczenia maszynowego, głównie w obszarze finansów i telekomunikacji. Specjalizujemy się w ocenie ryzyka kredytowego, wykrywaniu nadużyć oraz poprawie jakości danych – opisuje Piotr Biegun z Algolytics.

Innowacyjne rozwiązania polskiej firmy pomagają m.in. eliminować wszelkie błędy w bazach danych, standaryzować rekordy, by uzyskać kompletne i zawsze aktualne dane najwyższej jakości i w dowolnym formacie. Narzędzia startupu znad Wisły służą też do inteligentnej analizy zachowań klientów w celu maksymalnego wykorzystania potencjału sprzedażowego, np. poprzez otwieranie nowych rentownych punktów sprzedaży zanim odkryje je konkurencja, efektywne kampanie marketingowe oraz zwiększanie zadowolenia konsumenta. Dzięki tym narzędziom przedsiębiorcy zyskują szanse na szybkie przyspieszenie ekspansji swych biznesów.

Polskie technologiczne przyspieszenie

W polskim pawilonie narodowym na SFF2023 prezentowali również swe możliwości oraz rozmawiali z potencjalnymi partnerami z całego świata zwycięzcy konkursu Future Finance Poland ASEAN Horizons 2023 zorganizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH), PKO Bank Polski and FinTech Poland oraz prężny akcelerator startupów – Accelpoint.

- Od kilku ładnych lat współpracujemy z FinTech Poland i PAIH starając się pomagać polskim startupom w ekspansji na rynki azjatyckie, organizując konkursy, na których wybieramy najlepsze polskie fintechy. Wspieramy również polskie firmy na ważnych wydarzeniach, jak to w Singapurze – wyjaśnia Maciej Majewski z Accelpoint.

A oto, kto reprezentował Polskę na SFF2023:

1Strike.io - rozwija pierwszy niedrogi program hakerski symulujący naruszenia i ataki, aby wdrożyć i zarządzać wydajnością cyberbezpieczeństwa oraz podnosić jego poziom. Stworzyli go etyczni hakerzy tzw. White hat (ang. „w białych kapeluszach” - symbolizujących uczciwości i wsparcie). Czerpią satysfakcję nie tylko z odkrywania błędów i „tylnych wejść” do systemów teleinformatycznych, ale również z uczestnictwa w procesie ich usuwania. Team 1Strike pomaga budować cyberodporność i stopniowo gromadzić kompetencje wewnątrz danej organizacji poprzez dzielenie się wiedzą.

- Tworzymy oprogramowanie, które w sposób ciągły, cykliczny i automatyczny hakuje firmy, aby wskazać, na czym powinny skupić swe zainteresowanie. Zmienimy świat, ponieważ wiemy, jak zrobić to metodycznie i strategicznie, a nie chaotycznie, jak to się działo dotąd – mówi Lucyna Szaszkiewicz z 1Strike.

Vintom. | we make video personal – wymyśliło innowacyjną technologię do tworzenia spersonalizowanego wideo. Spersonalizowany film idealnie pasuje do wielu branż i przypadków użycia, Vintom przyciągnął już całą masę klientów dużych i małych, w tym także rynkowych potentatów.

- Nasze rozwiązanie łączy hiperpersonalizację danych wideo ze sztuczną inteligencją, dzięki czemu pomagamy dotrzeć z przekazem do pojedynczego człowieka. Każdy chce dziś zobaczyć własną historię, a żyjemy w świecie, w którym opowiadanie obrazem odgrywa kluczową rolę. Współpracujemy głównie z klientami z sektora finansowego, bankowegoi robimy to już w 34 krajach – mówią Tomasz Brożyna i Marcin Kozłowski z Vintom.

inStreamly – markater, który wymyślił rewolucyjny sposób łączenia twórców z markami. Pomaga streamerom zamienić ich pasję w zysk, a markom dotrzeć do zupełnie nowych odbiorców. Już ponad 115 tys. streamerów pokochało inStreamly, na rozwiązaniu oparło się ok, 900 kampanii i ponad 250 marek.

- Nasza technologia pozwala się monetyzować setkom tysięcy streamerów internetowych w Europie, a chcemy, by to się mogło dziać na całym świecie. Czy to jest Jacek w Polsce, czy też Raimi w Indiach, może dzięki nam zarabiać na streamingu. Chcieliśmy być w Singapurze, bo on jest hubem na całą Azję. Można łatwo rozwinąć działalność na kontynent poprzez tutejszych partnerów – wyjaśnia Jakub Janaszek z inStreamly.

Self Learning Solutions | SLS – Workflow oparty na AI i rozwiązaniach uczenia maszynowego, w którym nie potrzebne są zasoby IT. Dzięki automatyzacji procesów biznesowych można zaoszczędzić czas i pieniądze, skalować biznes globalnie, usprawnić i przyspieszyć podejmowanie decyzji.

- Przyjechaliśmy udowodnić, że Azji Południowo-Wschodniej jest miejsce dla polskich startupów. Pracujemy głównie dla branży finansowej w Polsce, ale wychodzimy poza kraj i jesteśmy już obecni na sześciu rynkach na trzech kontynentach – w Europie, Azji i Ameryce Południowej – opisują Karol Dziasek i Przemysław Kamiński z SLS.

Coinfirm – rozwija narzędzie do analityki łańcucha blockchain niezbędne do rozwoju i bezpieczeństwa nowego ekosystemu finansowego, wykrywające nieprawidłowości i zapobiegające praniu brudnych pieniędzy. Jest liderem w zakresie analityki blockchain i zgodności z przepisami dla kryptowalut, korzysta z zaawansowanych analiz w najbardziej wszechstronnej bazie danych blockchain. Startupowi zaufały wiodące marki na całym globie.

- Mamy jedną z niewielu w świecie platform pozwalających analizować transakcje kryptowalutowe i obliczyć ryzyko z nimi związane. Na to, co dzieje się w blockchainie, nakładamy informacje ze świata realnego, co pozwala nam tropić hakerów, sprawdzać, na ile pieniądze są czyste, albo jak bardzo zostały wyprane – opisuje Izabela Roman z Coinfirm Powered by Lukka.

Zwycięskie startupy, dzięki zdobytemu w konkursie dofinansowaniu, mogły wziąć udział w SFF 2023 i zaprezentować się nie tylko w polskim pawilonie narodowym, ale też podczas POLAND-ASEAN FinTech Forum współorganizowanym przez PAIH, PKO Bank Polski, FinTech Poland oraz Global FinTech Institute i Singapore Business Federation, w siedzibie tej ostatniej, a pod patronatem ambasady polskiej w Singapurze.