Relacjom gospodarczym polsko-koreańskim i ich przyszłości została poświęcona podczas Krynica Forum 2023 debata „Współpraca w obszarze handlu, inwestycji i łańcuchów dostaw”

W dyskusji wzięli udział Ahn Dukgeun, minister ds. handlu w Ministerstwie Handlu, Przemysłu i Energii Republiki Korei, Jerzy Kwieciński, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A, Paweł Kurtasz, prezes zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Kim Hyun Cheol, szef KOTRA (Koreańska Agencja Promocji Handlu i Inwestycji) w Europie, Zenon Kosiniak-Kamysz, były ambasador RP w Singapurze i polski przedstawiciel w Radzie Gubernatorów Fundacji Azja-Europa oraz Shin Hyong Soo, dyrektor zarządzający w LS Cable & System.

– W 2022 r. wartość handlu między Polską a Koreą wyniosła prawie 9 mld dol. – wskazał Ahn Dukgeun. Dodał, że wymiana handlowa znacząco przyspieszyła po podpisaniu umowy o wolnym handlu między Koreą a Unią Europejską w 2010 r.

Natomiast Kim Hyun Cheol zauważył, że również wydarzenia polityczne miały wpływ na relacje polsko-koreańskie.

– Wraz ze zmianą sytuacji geopolitycznej nasze kraje zdecydowały się zacieśnić współpracę w zakresie łańcuchów dostaw – stwierdził.

Szef KOTRA w Europie liczy, że w przyszłości współpraca obu krajów może prowadzić do wspólnego wychodzenia na inne rynki zagraniczne.

Shin Hyon wskazał, że obecność LS Cable w Polsce umożliwia im dostęp do rynku europejskiego.

– Cieszymy się, że możemy współpracować z takim partnerem jak Polska. Mamy tu dwa zakłady, dzięki którym nasze produkty trafiają na niemal cały rynek unijny. Polskie władze zaoferowały nam ulgi podatkowe, a w naszych zakładach pracują wykształceni pracownicy – powiedział.

Jerzy Kwieciński zwrócił uwagę, że Polskę i Koreę łączy to, że gospodarki obu tych krajów są otwarte i nastawione na eksport.

– Polska wartość eksportu do PKB to ok. 60 proc., a w Korei – 85 proc. Są to wartości znacząco powyżej średniej. Obie gospodarki musiały też powstać z popiołów – po wojnie w latach 50. – koreańska urosła od jednej z najbiedniejszych do jednej z wiodących. Dziś Korea należy do najważniejszych eksporterów na świecie, a Polska aspiruje do tego, żeby jej rola w tym zakresie rosła – analizował Jerzy Kwieciński.

Zwrócił także uwagę na to, że nierównowaga w bilansie handlowym między Polską a Koreą wynika między innymi z tego, że koreańskie inwestycje w Polsce przyczyniają się do polskiego eksportu, ale nie do Korei, tylko do innych krajów. – Korea wybrała Polskę jako drzwi do Europy, a my jesteśmy na to dobrze przygotowani – mówił wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A.

– Aż sześć spośród dziesięciu największych inwestycji zagranicznych pod względem wolumenu zainwestowanego kapitału w latach 2000–2022 pochodziło z Korei – podkreślił Paweł Kurtasz, dodając, że w analogicznym rankingu biorącym pod uwagę liczbę stworzonych miejsc pracy w ramach inwestycji, trzy spośród dziesięciu firm stanowiły przedsiębiorstwa koreańskie. Coraz częściej uczestniczą one także w budowie polskiej infrastruktury krytycznej, takiej jak Centralny Port Komunikacyjny, elektrownia atomowa czy Olefiny.

Paweł Kurtasz mówił także, że mimo iż istnieje duża dysproporcja w wymianie handlowej między Koreą a Polską, Polska zdecydowanie więcej importuje niż eksportuje, polscy przedsiębiorcy coraz częściej mają szansę zaistnieć na koreańskim rynku.

– Korea musi importować 70 proc. żywności. 75 proc. mleka wyprodukowanego w technologii UHT w Korei pochodzi z Polski – wskazywał.

Dodawał, że coraz więcej firm jest zainteresowanych wejściem na rynek koreański. Biuro PAIH w Seulu doprowadziło w ubiegłym roku do podpisania dziesięciu kontraktów eksportowych, a w tym jest ich już dziewięć. Obecnie ponad 200 przedsiębiorców jest zainteresowanych eksportem na koreański rynek.

Kim Hyun Cheol potwierdzał, że Korea chce importować polskie produkty spożywcze, a dzięki umowom o współpracy podpisanym w lipcu będzie to łatwiejsze.

Dodał, że dobrze wykształcone i liczne zasoby ludzkie są ważnymi zaletami inwestowania w Polsce. Z kolei Zenon Kosiniak-Kamysz wskazał, że naszym atutem jest także wielkość gospodarki oraz lokalizacja w centrum Europy, a atrakcyjność Polski zwiększyła się w ostatnich latach.

– Nastąpiła znacząca poprawa infrastruktury drogowej, a także rozwinęliśmy sieć połączenia – obecnie mamy bezpośrednie połączenie lotnicze do Seulu – mówił Zenon Kosiniak-Kamysz.

Według Jerzego Kwiecińskiego między Polską a Koreą powinien wzrosnąć ruch turystyczny. Przyczyniłoby się to do jeszcze większej intensyfikacji współpracy, która właśnie wkracza w nową erę.

– Korea jest już nie tylko największym azjatyckim inwestorem w Polsce, ale staje się także jednym z największych partnerów Polski z całego świata. Ostatnio dotyczy to nie tylko aspektów ekonomicznych, lecz także politycznych w związku ze współpracą w sektorze obronności – mówił, wskazując, że do tego potrzebne jest także finansowanie.

Liczy na to, że przyczyni się do tego także Bank Pekao S.A.

– Kilka miesięcy temu podpisaliśmy porozumienie o współpracy z KB Kookmin Bank, największym bankiem Korei. Chcielibyśmy współpracować zarówno z koreańskimi firmami w Polsce, jak i z polskimi przedsiębiorstwami inwestującymi w Korei – mówił Jerzy Kwieciński.

