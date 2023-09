26 września w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat”, w godz. 10–15 odbędzie się Smart Conference 2023

Smart Conference 2023 to płaszczyzna kreowania i wymiany idei oraz miejsce twórczej dyskusji w gronie przedstawicieli największych, globalnych i polskich firm oraz reprezentantów świata nauki i mediów. Podczas wydarzenia będą omawiane kluczowe kwestie związane z zarządzaniem, odpowiedzialnością społeczną oraz ze zrównoważonym rozwojem biznesu. W ramach konferencji zostaną poruszone m.in. takie tematy, jak: wpływ zarządzania na tworzenie solidnych fundamentów biznesu, wyzwania zrównoważonego rozwoju w dynamicznie zmieniającym się świecie czy zmiana podejścia współczesnych firm do odpowiedzialności klimatycznej i niesienia pomocy innym.

Wydarzenie poprowadzi Dariusz Prosiecki z organizacji Pracodawcy RP. Zaplanowano następujące panele dyskusyjne:



Odpowiedzialność za biznes, odpowiedzialność za świat

Sport – najlepsza platforma rozwoju

Czas wartości i empatii

Biznes w służbie klimatu

Technologia + kultura zarządzania + wellbeing = 4-dniowy tydzień pracy?

Szczegółowe informacje wraz z programem dostępne są na stronie WWW wydarzeniahttps://smartconference23.com

Partnerami wydarzenia są: Strabag, Emitel, Veolia, BETFAN, Bravecare, BBI Development, Mais Group, MZA

Informacje o partnerach

Strabag jest częścią europejskiego koncernu budowlanego, lidera w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii. Jest obecny na polskim rynku budowlanym od ponad 35 lat i realizuje najbardziej prestiżowe i zaawansowane technologicznie inwestycje w segmentach budownictwa ogólnego, infrastrukturalnego i inżynieryjnego. Jako generalny wykonawca oferuje swoje usługi w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniskowej, budownictwa kubaturowego, hydrotechnicznego, energetycznego, przemysłowego i ochrony środowiska. Laboratoria należące do koncernu czuwają nad utrzymaniem najwyższych standardów jakości, prowadząc prace badawcze i wdrażając innowacyjne technologie. Strabag ma rozwiniętą sieć wytwórni mieszanek asfaltowych, własne wytwórnie betonu oraz kopalnie kruszyw. Dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą specjalistów i najnowszej generacji parkiem maszynowym. W Polsce Strabag zatrudnia ponad 6,5 tys. osób.

Emitel to największy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce.Od ponad 50 lat dzięki Emitel sygnały telewizji i radia mogą być odbierane we wszystkich polskich domach. Oprócz usług dla nadawców telewizyjnych i radiowych Emitel oferuje infrastrukturę wysokościową dla operatorów telefonii komórkowej, projektuje i instaluje nowoczesne systemy łączności bezprzewodowej, w tym zaawansowane instalacje DAS, uczestniczy w budowie inteligentnych miast opartych na technologiach IoT i włącza się w prace nad przygotowaniem do budowy sieci 5G w Polsce.

Grupa Veolia w Polsce dąży do tego, by stać się wzorcową firmą w obszarze transformacji ekologicznej. Od ponad 25 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu na terenie całego kraju. Opierając się na wiedzy i doświadczeniu, oferuje innowacyjne usługi dostosowane do potrzeb klientów. Inwestując w rozbudowę i modernizację swojej infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej, a także rozwijając działalność w zakresie efektywnego zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej zapewnia najwyższą jakość usług. Wpisując się w model gospodarki o obiegu zamkniętym, tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu.

Grupa Veolia w Polsce zatrudnia 4,5 tys. pracowników, których misją jest odnawianie zasobów świata. Prowadzi działalność w 123 miejscowościach, w 59 miastach zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki operacyjne: Veolia Energia Polska (holding), Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia term, Veolia Energy Contracting Poland, Veolia Industry Polska, Veolia EKOZEC, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne.

BETFAN jest polskim legalnym bukmacherem działającym online i stacjonarnie. Firmę wyróżniają innowacyjne rozwiązania i szeroki zakres proponowanych zakładów. Oprócz możliwości obstawiania wyników sportowych, zakładów na sporty wirtualne i gry karciane, BETFAN udostępnia zakłady na rozrywkę, obejmujące tematy okołosportowe, a także z obszaru mediów, polityki, show-biznesu czy nawet pogody. BETFAN jest w gronie największych polskich bukmacherów i ciągu ponad czterech lat działalności odprowadził do budżetu państwa 154 zł mln zł z tytułu podatku od gier. BETFAN kładzie duży nacisk na przestrzeganie zasad odpowiedzialnej gry. Wszyscy pracownicy są przeszkoleni w tym zakresie, a ich wiedza jest regularnie aktualizowana poprzez kolejne warsztaty edukacyjne.

W ostatnich dwóch latach BETFAN przewidział wynik wielu istotnych wydarzeń politycznych, społecznych, kulturalnych czy sportowych. Między innymi zgodnie z typowaniem analityków BETFAN prezesem PZPN został Cezary Kulesza, na dziennikarza roku w konkursie Grand Press wybrano Andrzeja Poczobuta, zaś prezydentem Rzeszowa został Konrad Fijołek. BETFAN prognozował także, że KRRiT przedłuży TVN7 koncesję na nadawanie, Robert Lewandowski odbierze nagrodę napastnika roku na gali Ballon d’Or, Polska wyjdzie z grupy na mundialu w Katarze, a Blanka awansuje do finału Eurowizji.

Bravecare to obecnie jedna z największych, najlepiej rozpoznawalnych i cenionych firm w branży opiekuńczej. Od siedmiu lat zapewnia tysiącom rodzin wysoko wykwalifikowaną opiekę domową. Wysoki poziom obsługi i staranny dobór kompetentnych współpracowników ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i komfort naszych podopiecznych.

Od początku działalności jest obecny głównie na rynku niemieckim, ale każdego roku poszukuje nowych możliwości współpracy w innych krajach Europy, m.in. we Francji, Włoszech, w Luksemburgu, Szwajcarii czy Danii. Rosnący popyt na usługi opiekuńcze, związany z postępującym starzeniem się mieszkańców Europy, zachęca nas do sukcesywnego otwierania nowych oddziałów w Polsce i za granicą.

BBI Development S.A. jest firmą deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka zrealizowała najbardziej spektakularne projekty w Polsce. Są to m.in. inwestycja mixed-use – Centrum Praskie Koneser, obiekty biurowe – Plac Unii i Centrum Marszałkowska oraz apartamentowce – Rezydencja Foksal czy Złota 44, będąca najwyższym budynkiem mieszkalnym w Unii Europejskiej. BBI Development S.A. udziela się także charytatywnie i społecznie. Wspiera organizacje i stowarzyszenia związane z Warszawą oraz Warmią.

Mais Group jest firmą z ponad 13-letnim doświadczeniem, która prowadzi działania poprzez biura w Warszawie i Brukseli. Specjalizacją firmy jest doradztwo strategiczne oraz komunikacja społeczna dla podmiotów gospodarczych, instytucji i organizacji non profit. Mais Group doradza w prowadzeniu relacji instytucjonalnych oraz realizuje projekty komunikacyjne. Znakiem rozpoznawczym firmy jest holistyczne podejście do realizowanych zadań.

Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie to największy przewoźnik komunikacji zbiorowej w Polsce. Każdego dnia ponad tysiąc autobusów MZA przewozi około miliona pasażerów. W ciągu roku jest to niemal pół miliarda osób. MZA to także jeden z liderów we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań chroniących środowisko naturalne za sprawą największej floty autobusów elektrycznych w Polsce i jednej z największych w Europie. Każdego dnia na ulice Warszawy wyjeżdża aż 160 elektrobusów, które można spotkać m.in. na Trakcie Królewskim.

Informacje o partnerach pochodzą od organizatora wydarzenia