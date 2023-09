Wrześniowe Forum Gospodarcze w Karpaczu było doskonałym miejscem do nawiązywania nowych relacji biznesowych, spotkań z dotychczasowymi partnerami, posłuchania innych i podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, pomysłami, obawami.

Wybierając partnerów biznesowych, ważne jest podejście strategiczne i ostrożność, aby zapewnić długotrwały i udany związek biznesowy.

W rozmowie z Capital24.tv założycielka BetaMed SA, Beata Drzazga, opowiedziała za co najbardziej ceni partnerów biznesowych? „To pytanie jest istotne, ponieważ wybór odpowiednich partnerów ma kluczowe znaczenie dla sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Jako kobieta sukcesu, przedsiębiorca wizjoner i twórca największej w Polsce firmy świadczącej opiekę długoterminową nad pacjentem w domu, mam pewne priorytety i oczekiwania wobec ludzi, z którymi współpracuję.

Przede wszystkim, cenię profesjonalizm i zaangażowanie. W biznesie opieki zdrowotnej, gdzie działałam ponad 20 lat, nie ma miejsca na kompromisy, jeśli chodzi o jakość opieki nad pacjentem. Oczekuję, że moi partnerzy biznesowi podzielają tę samą pasję do zapewniania wysokiej jakości opieki i podejmują wszelkie działania, aby osiągnąć nasze wspólne cele.

Kolejną istotną cechą, którą osobiście cenie w partnerach biznesowych, jest elastyczność i zdolność do dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia rynkowego. Branża opieki zdrowotnej stale ewoluuje, a regulacje mogą ulegać zmianom podobnie jest w innych branżach w których działam. Dlatego ważne jest, aby nasi partnerzy byli gotowi na adaptację i innowacje, abyśmy mogli sprostać nowym wyzwaniom.” Beata Drzazga podkreśliła także, że „ważnym elementem udanej współpracy jest także transparentność i uczciwość. Oczekuję, że moi partnerzy biznesowi będą otwarci w kwestiach finansowych, terminach i strategiach. Wspólne zaufanie i uczciwa komunikacja są kluczowe dla budowania trwałych relacji biznesowych. Kreatywność i zdolność do rozwiązywania problemów to kolejne aspekty, które cenię w partnerach biznesowych. W każdej branży pojawiają się trudne sytuacje i wyzwania, dlatego oczekuję, że moi partnerzy będą potrafili myśleć kreatywnie i skutecznie radzić sobie z problemami, aby osiągnąć pozytywne rezultaty. Ostatecznie, jednym z najważniejszych elementów, którymi kieruję się w wyborze partnerów biznesowych, jest ich misja i wartości. Kładę duży nacisk na wartości humanitarne i etyczne.”

Wybór partnerów biznesowych to długo- i średnioterminowa decyzja, dlatego warto poświęcić czas na staranne zastanowienie się i rozpoznanie potencjalnych kandydatów.

Więcej Klucze do sukcesu w biznesie według Beaty Drzazgi - Capital24.tv (capital24tv.pl)