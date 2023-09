Przewoźnik Azienda Veneziana della Mobilita (AVM) z Wenecji zamówił 90 autobusów wodorowych marki Solaris, podała spółka. 75 z nich będzie w wersji 12-metrowej, a 15 w wersji przegubowej. Kontrakt zakłada także tzw. opcję zwiększenia zamówienia.

Zgodnie z umową pojazdy będą dostarczane do Wenecji sukcesywnie, począwszy od listopada 2025 roku. Dostawy zakończą się w pierwszych tygodniach 2026 roku. W Wenecji i okolicach kursuje już 30 bateryjnych Solarisów Urbino 12 electric oraz 4 wodorowe Urbino 12 hydrogen, podkreślono w materiale.

Nowym rozwiązaniem w autobusach wodorowych dla AVM będą zawory tankowania wodoru po obu stronach autobusów nad przednim nadkolem. Zgodnie z kontraktem zamówienie 90 sztuk wodorowców może zostać rozszerzone o tzw. opcję, która może oznaczać domówienie dodatkowych 13 pojazdów 12-metrowych oraz 5 przegubowych.

W Europie nieustannie rośnie zainteresowanie bezemisyjnym rozwiązaniem bazującym na technologii wodorowej. Firma Solaris jest europejskim liderem w tym segmencie. Dostawy i zawarte umowy objęły łącznie ponad 300 autobusów wodorowych.

Solaris Bus & Coach to jeden z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów, który do tej pory dostarczył ponad 23 tys. pojazdów. Spółka w 2018 r. dołączyła do grupy CAF.

(ISBnews)