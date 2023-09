Koniunktura w Polsce nie jest w tak złym stanie, by obniżać stopy o 75 pb, ocenia członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Ludwik Kotecki. Według niego, spodziewane ożywienie gospodarcze będzie spóźnione i mniej dynamiczne niż wcześniej oczekiwano.

"Dopóki inflacja jest tak daleko od celu NBP, nie jest mandatem RPP zajmowanie się wzrostem gospodarczym, bo to rola rządu. Ta obniżka została zinterpretowana jako próba ratowania właśnie wzrostu gospodarczego. Trzeba też powiedzieć, że wzrost gospodarczy w Polsce nie jest aż w tak dramatycznym stanie, jak wskazywałaby na to ta decyzja" - powiedział Kotecki w wywiadzie dla Business Insider Polska.

"Obecna obniżka stóp procentowych - ze względu na opóźnienie wpływu polityki pieniężnej na procesy gospodarcze - zacznie więc działać, gdy już nie będzie to potrzebne. Dzisiaj jest już za późno, żeby pomóc gospodarce w recesji, w której się znalazła, ale być może zaszkodzimy sobie w walce z inflacją, która będzie spadać wolniej i dłużej" - wyjaśnił Kotecki.

Wskazał, że "jeśli ktoś obniża stopy w takim wymiarze, to doprowadza do tego, że inflacja spada wolniej, a osiągnięcie celu wydłuża się, niż byłoby to w scenariuszu kontrfaktycznym".

"Na ostatnim posiedzeniu Rada przyjęła założenia polityki pieniężnej na 2024 r. i cel pozostał ten sam" - powiedział Kotecki

Kotecki ocenił, że "w efekcie obniżona została wiarygodność polityki pieniężnej, zdeprecjonował się złoty o 16 groszy w ciągu dwóch dni i w jakimś stopniu dotychczasowe wysiłki, by zdusić inflację w sposób trwały, minimalizując koszty tej walki, mogą zostać zmarnowane".

Wczoraj podczas konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Adam Glapiński powiedział, że obniżka stóp procentowych o 75 pb była "gwałtownym dostosowaniem" ich poziomu; zarówno inflacja, jak i koniunktura gospodarcza zwalniają szybciej, niż oczekiwał bank centralny, zaś dalsze decyzje banku centralnego będą uzależnione od oceny sytuacji. Glapiński wskazał, że prognozy jednoznacznie stwierdzają, że w następnych kwartałach inflacja będzie szybko maleć, w dniu podjęcia decyzji przez Radę był jednocyfrowa, a za wrzesień będzie wynosiła prawdopodobnie nieco powyżej 8,5% r/r.

RPP obniżyła we środę stopy procentowe o 75 pb w przypadku stopy referencyjnej do 6%. Konsensus oczekiwań rynkowych to obniżka o 25 pb.