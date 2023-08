W programie wydarzenia, które odbędzie się 13–15 września w Krynicy-Zdroju, znalazła się ścieżka tematyczna „Ukraina – wsparcie, współpraca, odbudowa”

Jak wskazują organizatorzy Krynica Forum 2023, ważne miejsce w programie zajmą konsekwencje agresji Rosji na Ukrainę dla bezpieczeństwa międzynarodowego, perspektywy odbudowy kraju czy ciągłość wsparcia dla Ukraińców.

Jak sprawić, by Ukraina wzmacniała się gospodarczo? Czy świat jest zainteresowany inwestowaniem w Ukrainie – w kraju, w którym toczy się krwawa wojna? Jak zachęcać do tego inwestorów? Jakie są perspektywy dla polskich firm, jeśli chodzi o odbudowę Ukrainy? Jakie są wyzwania związane z integracją po wielkim napływie ukraińskich uchodźców do Polski? To niektóre pytania, na które odpowiedzi poszukają uczestnicy dyskusji.

Gościem specjalnym będzie Maciej Popowski, dyrektor generalny Dyrekcji Generalnej ds. Europejskich Operacji Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej, wieloletni wysoki urzędnik Komisji Europejskiej i innych organów Unii Europejskiej, który odegrał kluczową rolę w koordynacji odpowiedzi UE na kryzys humanitarny na Ukrainie po 24 lutego 2022 r.

W dyskusji „Jakiego wsparcia potrzebują polscy przedsiębiorcy, by stać się głównym partnerem w odbudowie Ukrainy?” wezmą udział Rafał Brzoska, założyciel, współwłaściciel i prezes zarządu Grupy Kapitałowej Integer.pl, do której należy marka InPost. Do debaty zostali zaproszeni również inni przedstawiciele polskiego biznesu, a także Jadwiga Emilewicz, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej.

„Kierunek: odbudowa. Jaką rolę odegrają Polska i polski biznes na Ukrainie?” to panel dyskusyjny, w którym wezmą udział: Dariusz Górczyński, członek zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, Olga Bogdanowa, doradca wiceministra finansów Ukrainy, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, oraz Jarosław Fuchs, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A.

W dyskusji „Inwestowanie na Ukrainie. Czy potrzebny jest fundusz gwarancyjny dla potencjalnych inwestorów?” będą uczestniczyć: Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Sergiey Tsivkach, szef UkraineInvest, Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., Daniel Szeligowski, koordynator programu Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych „Europa Wschodnia”.

W ramach ścieżki zaplanowano również dwie debaty Narodowej Rady Rozwoju, forum o charakterze konsultacyjno-doradczym Prezydenta RP (Andrzej Duda będzie gościem Krynica Forum). W pierwszej, „Jakie skutki wojna na Ukrainie może przynieść dla bezpieczeństwa żywnościowego Polski, Europy i świata?” wezmą udział: Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa i rozwoju wsi, przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, oraz jej członkowie, prof. Sylwester Tabor, rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. Walenty Poczta, dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, kierownik Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, oraz dr hab. Monika Stanny z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

W drugiej debacie, „Solidarne samorządy. O polsko-ukraińskim braterstwie w lokalnych wspólnotach” wezmą udział: Piotr Ćwik, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego, przewodniczący Rady ds. samorządu terytorialnego, oraz członkowie tej rady: Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego, i Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego. Uczestnikiem dyskusji będzie również Wojciech Bakun, prezydent Przemyśla.

W dyskusji „Polacy i Ukraińcy – wczoraj i dziś. Czy można budować dobre relacje na wspólnym doświadczeniu walki z imperium zła?” będą uczestniczyć: prof. Magdalena Gawin, dyrektor Instytutu Pileckiego, prof. dr hab. Grzegorz Mazur, wykładowca w Zakładzie Historii Polski Współczesnej w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Forum Polsko-Ukraińskiego Dialogu Historyków, prof. Grzegorz Przebinda, kierownik Katedry Kultury Słowian Wschodnich Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, filolog rusycysta i historyk idei.

O temacie „Sztuka pomagania. Jak wspieramy Ukraińców i czego nauczyły nas ostatnie miesiące o wolontariacie oraz fundraisingu” podyskutują: Joanna Sadzik, prezes zarządu Stowarzyszenia WIOSNA, ksiądz Andrzej Augustyński, prezes Stowarzyszenia Siemacha, oraz Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.

Dyskusja „Maraton solidarności. Jak polskie środowisko sportowe pomaga Ukrainie?” odbędzie się z udziałem Radosława Piesiewicza, prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, i Roberta Korzeniowskiego, czterokrotnego mistrza olimpijskiego w chodzie sportowym, założyciela Fundacji Roberta Korzeniowskiego, która pomaga m.in. ukraińskim sportowcom.

W ramach ścieżki „Ukraina – wsparcie, współpraca, odbudowa” przewidziano także debaty z udziałem ukraińskich ekspertów, a wśród gości będzie m.in. Alexander Rodnansky, doradca ekonomiczny prezydenta Ukrainy, wykładowca Uniwersytetu w Cambridge, ekspert ds. makroekonomii i finansów, komentator spraw ukraińskich w międzynarodowych mediach. Spodziewany jest również udział Wasyla Zwarycza, ambasadora Ukrainy w Polsce. Organizatorzy zaprosili również Wołodymyra Lytvyna, byłego wiceministra finansów Ukrainy, przewodniczącego Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej ds. Handlu i Finansów.

Głównym partnerem Krynica Forum 2023 jest województwo małopolskie. W Krynicy odbędzie się panel patronacki regionu, „Polsko-ukraińskie partnerstwo. Jak prowadzić efektywną współpracę biznesową?”.

Odbędzie się również panel poświęcony integracji społecznej uchodźców z Ukrainy z udziałem m.in. Marty Mordarskiej, radnej województwa małopolskiego, dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON.

JPO

Więcej informacji Szczegóły dotyczące Krynica Forum 2023 można znaleźć na stronie Krynicaforum.pl

