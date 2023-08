Wśród ścieżek tematycznych wydarzenia, które odbędzie się 13–15 września w Krynicy-Zdroju, znalazł się wątek dotyczący klimatu w strategicznym, ważnym dla naszego kraju ujęciu

Czy można pogodzić interesy rolnictwa i bezpieczeństwa klimatycznego? Czy rosyjska agresja na Ukrainę zmieniła podejście Europy do kwestii neutralności klimatycznej? Jak pakiet Fit for 55 wpłynie na przewagi konkurencyjne Unii Europejskiej i na polską gospodarkę? Jakie są polskie drogi do neutralności klimatycznej? To niektóre pytania, na jakie podczas Krynica Forum 2023 będą szukać odpowiedzi uczestnicy paneli dyskusyjnych w ramach ścieżki tematycznej Bezpieczeństwo klimatyczne. Jak zapowiadają organizatorzy, w dyskusjach wezmą udział naukowcy, samorządowcy i przedsiębiorcy – eksperci, którzy z różnych perspektyw przedstawią kluczowe zagadnienia oraz wyzwania z zakresu bezpieczeństwa klimatycznego.

Swój udział w Krynica Forum 2023 zapowiedział Prezydent RP Andrzej Duda. W Krynicy-Zdroju w ramach ścieżki Bezpieczeństwo klimatyczne odbędą się dwie debaty Narodowej Rady Rozwoju, forum o charakterze konsultacyjno-doradczym przy prezydencie. Zadaniem Rady jest tworzenie płaszczyzny dla debaty programowej na temat rozwoju Polski i wypracowanie stanowisk wykraczających poza horyzont bieżącej polityki. Jako forum konsultacyjne rada przygotowuje opinie, ekspertyzy, a także założenia merytoryczne do prezydenckich projektów ustaw. Każdy zespół działających w ramach Narodowej Rady Rozwoju liczy kilkunastu ekspertów, teoretyków i praktyków, reprezentujących różne środowiska i specjalizacje. W jej ramach działa m.in. Rada ds. Bezpieczeństwa i Obronności, Rada ds. Ochrony Zdrowia oraz Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych.

W debacie „Między suwerennością a centralizacją. Czy Polska może kształtować własną politykę w sektorze środowiska (klimat, przyroda, lasy, sprawiedliwa transformacja)?” wezmą udział m.in. Paweł Sałek, doradca Prezydenta RP, przewodniczący Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych, oraz Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, członek Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych. W drugiej debacie Narodowej Rady Rozwoju, „Globalne ocieplenie – jak podejście do zmian klimatu wpłynie na przewagi konkurencyjne UE i państw członkowskich”, obok Pawła Sałka wystąpi m.in. Paweł Mzyk, zastępca dyrektora ds. zarządzania emisjami w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym, członek Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych.

Kwestiom kadr będzie poświęcona w ramach ścieżki Bezpieczeństwo klimatyczne dyskusja „Nauka i edukacja w służbie transformacji energetycznej. Jak kształcić kadry zielonej transformacji?” z udziałem dr hab. Katarzyny Jasikowskiej, prof. UJ, koordynatorki Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Marty Malec-Lech, członka zarządu województwa małopolskiego, i Jakuba Batora, wiceprezydenta Confederation of European Waste-to-Energy Plants (CEWEP), członka zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego. Natomiast w dyskusji „Na straży środowiska. Jakie są najpoważniejsze wyzwania dla samorządów, jeśli chodzi o ochronę zasobów środowiska naturalnego?” wezmą udział m.in. Robert Bylica, radny województwa małopolskiego, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, oraz Piotr Ziętara, prezes zarządu Wodociągów Miasta Krakowa.

W tej ścieżce zaplanowano również debaty patronackie. Do panelu Lasów Państwowych „Nasz Zielony Ład. Polski model gospodarki leśnej” zaproszono m.in. prof. Jarosława Sochę, kierownika Katedry Zarządzania Zasobami Leśnymi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Jana Tabora, zastępcę dyrektora generalnego Lasów Państwowych ds. gospodarki leśnej, i Pawła Szczygła, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

Panel patronacki Jastrzębskiej Spółki Węglowej ma temat „Polskie drogi do neutralności klimatycznej. Cele, kierunki i inspirujące przykłady transformacji energetycznej”. Wezmą w nim udział m.in. Tomasz Cudny, prezes zarządu JSW, Artur Badylak, dyrektor Biura Odmetanowania i Zarządzania Mediami Energetycznymi w JSW, oraz Paweł Strączyński, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A. W kolejnym panelu patronackim JSW, „Własne surowce – kapitał na trudne czasy? Debata o bezpieczeństwie surowcowym Polski” będzie uczestniczyć Sebastian Bartos, zastępca prezesa zarządu JSW ds. handlu, Tomasz Świtała, dyrektor Biura Prognoz i Analiz Handlowych JSW, przedstawiciele producentów stali oraz KGHM Polska Miedź.

Hasłem tegorocznej edycji Krynica Forum jest „Empowering the Region”. Zaplanowano siedem ścieżek tematycznych: Bezpieczeństwo strategiczne, Bezpieczeństwo energetyczne, Bezpieczeństwo klimatyczne, Ukraina – wsparcie, współpraca, odbudowa, Forum Koreańsko-Polskie, Biznes i gospodarka, Patrząc w przyszłość.

JPO

Więcej informacji Informacje na temat Krynica Forum 2023 można znaleźć na stronie Krynicaforum.pl. Dziennik Gazeta Prawna jest patronem medialnym wydarzenia.

Organizator: