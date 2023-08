W centrum uwagi uczestników dyskusji podczas Krynica Forum 2023 znajdzie się wzmocnienie bezpieczeństwa Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej, nowe realia geopolityczne, a także przyszłość NATO

Konferencja Krynica Forum 2023 odbędzie się 13–15 września w Krynicy-Zdroju. Hasłem tegorocznej edycji jest „Empowering the Region”. Swój udział w wydarzeniu zapowiedział Prezydent RP Andrzej Duda, który zaprosił do Krynicy-Zdroju przywódców państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz gości z Korei Południowej.

Dyskusje na Krynica Forum 2023 zostały podzielone na ścieżki tematyczne, wśród nich jest „Bezpieczeństwo strategiczne”. Jak informują organizatorzy, w jej ramach eksperci i przedstawiciele dowództwa Wojska Polskiego porozmawiają o nowej strategii bezpieczeństwa, odnosząc się m.in. do kwestii cyberzagrożeń, a także znaczenia nowoczesnych technologii we współczesnym sposobie prowadzenia wojny.

Słowo wstępne do panelu dyskusyjnego „Polska wobec wojny na Ukrainie. Wyzwania, prognozy i nowa strategia bezpieczeństwa”, w którym wezmą udział przedstawicieli kadry dowódczej Wojska Polskiego, wygłosi Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

„The future of NATO – mapping the challenges” to panel z udziałem Tomasza Szatkowskiego, stałego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Radzie Północnoatlantyckiej oraz zaproszonych gości – ambasadorów innych państw przy Kwaterze Głównej NATO. W analogicznym formacie realizowanym w Domu Polskim w Davos podczas Światowego Forum Ekonomicznego wystąpili m.in. Jüri Luik, stały przedstawiciel Estonii przy NATO oraz Peter Bátor, stały przedstawiciel Republiki Słowackiej, a słowo wstępne wygłosił wówczas Prezydent RP. Realizacja panelu w Krynicy będzie bezpośrednim nawiązaniem do dyskusji z Davos.

Kolejną dyskusją będzie „Fenomen zainteresowania geopolityką po 24 lutego 2022 r. Jak przewidywać rozwój wypadków i tworzyć skuteczne strategie?”. Jej uczestnicy to: Krzysztof Wojczal, analityk geopolityczny, autor bloga Krzysztofwojczal.pl; Krzysztof Rak, historyk filozofii, publicysta, znawca problematyki międzynarodowej; Witold Repetowicz, ekspert ds. Bliskiego Wschodu i geopolityki, korespondent wojenny, wykładowca w Akademii Sztuki Wojennej.

W panelu dyskusyjnym „Technologia na wojnie. Czy w nowym wyścigu systemy i programy są ważniejsze od czołgów i rakiet?” wezmą udział: prof. Andrzej Zybertowicz, socjolog, analityk, konsultant polityczny, profesor nauk społecznych; dr Bolesław Piasecki, pracownik Palantir Technologies, badacz obszaru bezpieczeństwa i służb specjalnych; dr Błażej Sajduk, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W ramach ścieżki Bezpieczeństwo strategiczne przewidziano także dyskusję „Od trolla do szpiega. Przeciwdziałanie cyberprzestępcom i cyberszpiegostwu jako zadanie dla instytucji i obywateli” z udziałem prof. Marcina Wielca, prodziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownika Katedry Postępowania Karnego; Błażeja Szczeckiego, wiceprezesa zarządu Banku Pekao S.A., nadzorującego pion technologii i operacji; Marty Gromady, ekspertki ds. przeciwdziałania dezinformacji w NASK PIB.

W Krynicy odbędzie się również „Debata Narodowej Rady Rozwoju: Wojna na Ukrainie jako katalizator przemian środowiska bezpieczeństwa RP”. Wezmą w niej udział: dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski, przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności; profesor Uniwersytetu Łódzkiego (Katedra Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa) prof. Andrzej Zybertowicz; Izabela Albrycht, dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH; gen. Roman Polko, komandos, były dowódca GROM i doktor zarządzania.

Podczas Krynica Forum 2023 bezpieczeństwo zostanie ujęte szeroko. W „Debacie Narodowej Rady Rozwoju: Żywiąc, bronią. Rolnicy i producenci żywności dla bezpieczeństwa Polski” wezmą udział: Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa i rozwoju wsi, przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich; prof. Sylwester Tabor, rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, członek Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich; Artur Maciej Paradowski, prezes Stowarzyszenia AgroBiznesKlub, członek Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich; Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, członek Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.

W ramach ścieżki „Bezpieczeństwo strategiczne” przewidziano również debatę zorganizowaną przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. O bezpieczeństwie strategicznym Polski i współpracy polsko-amerykańskiej będzie mówić m.in. dr hab. Małgorzata Zachara-Szymańska, profesor w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a o ochronie infrastruktury krytycznej jako wyzwaniu dla bezpieczeństwa państwa – były zastępca szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego dr Grzegorz Ocieczek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Do dyskusji na temat bezpieczeństwa strategicznego zaproszono również polityków – przedstawicieli klubów parlamentarnych.

