Organizatorzy Krynica Forum 2023 podali szczegóły wydarzenia, które odbędzie się w dniach 13–15 września. W Krynicy-Zdroju zaplanowano ponad 100 paneli dyskusyjnych

Hasłem tegorocznej edycji Krynica Forum jest „Empowering the Region”. Jak podkreślają organizatorzy, odnosi się ono zarówno do regionu Europy Środkowo-Wschodniej, jak i do regionu rozumianego na najbardziej podstawowym poziomie: jako miejsca życia, pracy i rozwoju obywateli.

W Krynicy-Zdroju spotkają się m.in. przedstawiciele świata polityki, gospodarki, sił zbrojnych, nauki, z kraju i zagranicy. Dwudniową obecność zapowiedział Prezydent RP Andrzej Duda, który zaprosił do Krynicy-Zdroju przywódców państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz gości z Korei Południowej.

Jak zaznacza Piotr Ćwik, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, celem udziału głowy państwa w tego typu wydarzeniach jest wzmocnienie głosu Polski na arenie międzynarodowej w kwestiach kluczowych. Dzisiaj jest to bezpieczeństwo.

Marietta Gieroń, prezes spółki Krynica Forum, wskazuje, że wydarzenie jest jedyną konferencją w Polsce, która zapewnia łączność programową z Polish House, Polskim Domem cieszącym się dużą popularnością podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Około 100 paneli dyskusyjnych w Krynicy podzielono na siedem ścieżek programowych.

– Program Krynica Forum to kilka bardzo ważnych filarów poświęconych polityce bezpieczeństwa strategicznego, energetycznego i klimatycznego. To także wątki, które pozostają w bezpośredniej łączności z tymi filarami – wyjaśnia Maciej Zdziarski, dyrektor programowy Krynica Forum 2023.

Podkreśla on, że wydarzenie będzie również spojrzeniem w przyszłość. W ramach poświęconej temu bezpośrednio ścieżki będzie mowa m.in. o wpływie najnowszych technologii na biznes, rynek pracy czy stosunki międzynarodowe.

Pierwszy dzień Krynica Forum 2023 będzie poświęcony regionom, miastom i ich przyszłości.

– To będzie dla nas bardzo ważny dzień, forum wymiany poglądów, dobrych praktyk między samorządowcami z Małopolski i z innych regionów Polski. Będzie to służyło dynamizowaniu rozwoju – ocenia Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego, które jest partnerem głównym Krynica Forum 2023.

13 września wieczorem rozpocznie się międzynarodowa część forum. Zainauguruje ją debata prezydencka z udziałem Prezydenta RP i innych przywódców krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Drugi dzień upłynie pod znakiem Forum Koreańsko-Polskiego, w którym wezmą udział przedstawiciele rządu Korei Południowej i Polski oraz reprezentanci biznesu zainteresowani pogłębianiem relacji między obydwoma państwami. Drugiego dnia forum odbędą się również kluczowe debaty o bezpieczeństwie i potencjale gospodarczym, które będą kontynuowane w ostatnim, trzecim dniu forum.

Ważnym wątkiem będą kwestie dotyczące Ukrainy oraz odbudowy tego kraju.

Partnerzy zaangażowani w organizację forum podkreślają rolę i znaczenie Krynicy-Zdroju jako miejsca debat na najważniejsze tematy.

– Krynica jest miejscem szczególnym, to perła polskich uzdrowisk, która kojarzy się z wielkimi postaciami polskiej historii, z prezydentem Krakowa Józefem Dietlem, z Janem Kiepurą, z pięknem II Rzeczpospolitej. Bezpośrednio nawiązujemy do tej tradycji – mówi Maciej Zdziarski.

– Krynica jako jedno z nielicznych miejsc ma wspaniałą przestrzeń w centrum miasta, zrewitalizowany deptak, obiekty należące od Uzdrowiska Krynica-Żegiestów. Tam się dobrze debatuje, jest dobry klimat – mówi Piotr Ryba, burmistrz Krynicy-Zdroju, który nie ukrywa, że wydarzenie tej rangi, o szerokim zasięgu międzynarodowym, jest dla miasta ogromną promocją.

JPO

Program Krynica Forum 2023 Ścieżki programowe wraz z wybranymi tematami dyskusji • I Bezpieczeństwo strategiczne „Polska wobec wojny na Ukrainie. Wyzwania, prognozy i nowa strategia bezpieczeństwa”, „The future of NATO – mapping the challenges”, „Debata Narodowej Rady Rozwoju: Wojna na Ukrainie jako katalizator przemian środowiska bezpieczeństwa RP” • II Bezpieczeństwo energetyczne „Polski atom. Co oznacza dla nas zwrot ku energetyce jądrowej?”, „Derusyfikacja europejskiej energetyki – realny cel czy utopia?” • III Bezpieczeństwo klimatyczne „Debata Narodowej Rady Rozwoju: Między suwerennością a centralizacją. Czy Polska może kształtować własną politykę w sektorze środowiska (klimat, przyroda, lasy, sprawiedliwa transformacja)?”, „Na straży środowiska. Jakie są najpoważniejsze wyzwania dla samorządów, jeśli chodzi o ochronę zasobów środowiska naturalnego?” • IV Ukraina – wsparcie, współpraca, odbudowa „Jakiego wsparcia potrzebują polscy przedsiębiorcy, by stać się głównym partnerem w odbudowie Ukrainy?”, „Kierunek: odbudowa. Jaką rolę odegrają Polska i polski biznes na Ukrainie?”, „Debata Narodowej Rady Rozwoju: Jakie skutki wojna na Ukrainie może przynieść dla bezpieczeństwa żywnościowego Polski, Europy i świata?” • V Forum Koreańsko-Polskie Panele tematyczne poświęcone handlowi, inwestycjom i łańcuchom dostaw, energetyce jądrowej, współpracy w zakresie transportu, infrastruktury i odbudowy Ukrainy oraz współpracy przemysłu obronnego • VI Biznes i gospodarka „Patriotyzm gospodarczy po nowemu. Jak wspierać polski biznes i przedsiębiorczość w trudniejszych warunkach gospodarczych?”, „Dane – nowe złoto? Jakim kapitałem są dane we współczesnym biznesie?” • VII Patrząc w przyszłość „Gospodarka przyszłości. Co zmieni rozwój sztucznej inteligencji?”, „Czy sztuczna inteligencja i komputer kwantowy stworzą nowy światowy ład?”, „Unia biurokratów czy unia narodów? Przyszłość Unii Europejskiej”

Organizator: