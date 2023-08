Nawet najlepszy sprzęt bez odpowiedniego wsparcia oprogramowania, sztucznej inteligencji, zintegrowanych systemów nie jest w stanie działać w pełni efektywnie - mówi dr Bolesław Piasecki, kierownik studium podyplomowego Służby Specjalne na Akademii Sztuki Wojennej, który weźmie udział w dyskusji podczas KRYNICA FORUM 2023.

Cyberbezpieczeństwo i wojna cyfrowa to pojęcia, które od kilku lat są obecne w dyskursie publicznym. Jak wyjaśniłby pan rolę oprogramowania w zdobywaniu przewag podczas wojny?

Zastosowanie nowoczesnych technologii na polu walki pozwala na osiągnięcie dwojakiego rodzaju efektów. Po pierwsze, na podstawie danych, które już posiadamy i które są gromadzone przez dotychczas istniejące sensory, czujniki i różne urządzenia, których zadaniem jest badanie rzeczywistości – np. zdjęć w mediach społecznościowych, nagrań z dronów, zdjęć satelitarnych – oprogramowanie pozwala wydobyć korelacje, które nie są do wyłapania przez człowieka i na tej podstawie może sugerować proaktywnie pewne rozwiązania. Drugi rodzaj przewagi, którą daje oprogramowanie, to automatyzacja procesów.

W jaki sposób?

AI jest w stanie szybko rozpoznawać zdarzenia lub siły przeciwnika w sposób, który pozwala na masowe przetwarzanie danych. Reasumując, z jednej strony jest w stanie wyciągać wnioski z danych przeszłych, które są od lat zgromadzone w tradycyjnych systemach bezpieczeństwa, a z drugiej strony, używając nowoczesnych technologii, jak np. rozpoznanie obrazowe, pozwala szybko rozpoznawać obrazy, sprzęt, ludzi, a nawet sugerować proponowane kierunki i warianty działań, co z kolei pozwala na zbudowanie przewagi operacyjnej nad przeciwnikiem, zarówno pod kątem szybkości analizy. jak i proponowanych działań.

To przewagi, ale co z zagrożeniami? Wszyscy pamiętamy pierwsze miesiące po wybuchu wojny w Ukrainie, kiedy przez Polskę ruszyły transporty sprzętu wojskowego na Wschód. Wtedy pojawiły się komunikaty, aby nie publikować w mediach społecznościowych zdjęć takich transportów.

- W rzeczywistości zdjęcia, które pojawiają się np. w mediach społecznościowych, są ocenianie przez algorytmy i nowoczesne technologie, co sprawia, że da się ustalić, kiedy zostały zrobione, co przedstawiają. Na tej podstawie można było oceniać, jakie siły i środki są przewożone na Ukrainę. Widać to też na przykładzie działań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która rozbiła siatkę szpiegowską monitorującą infrastrukturę krytyczną, w tym porty czy węzły kolejowe pod kątem transportów wojskowych. Wrzucanie tego rodzaju zdjęć, zwłaszcza na bieżąco, zdecydowanie nie jest dobrym pomysłem. Nie należy przeciwnikowi ułatwiać zadania.

Czy w XXI wieku systemy informatyczne mogą okazać się ważniejsze od sprzętu wojskowego w prowadzeniu działań wojennych? Czy Ukraina stawia opór Rosji dzięki nowoczesnym technologiom?

- Współcześnie dychotomia pomiędzy oprogramowaniem i sprzętem jest dychotomią fałszywą. Nawet najlepszy sprzęt bez odpowiedniego wsparcia oprogramowania, sztucznej inteligencji, zintegrowanych systemów nie jest w stanie działać w pełni efektywnie. I oczywiście samo oprogramowanie bez sprzętu także nie jest w stanie realizować swojej misji zapewnienia bezpieczeństwa państwa. Tak naprawdę to jest rewers i awers tej samej monety. To sprzęgnięcie starego sprzętu i nowoczesnej technologii, jak widzimy, jest coraz ważniejsze. Możemy sobie wyobrazić starsze rodzaje sprzętu mające 30, 40 lat, które nie są same w sobie wyposażone w najbardziej zaawansowane technologie, ale mogą być używane w szerszym kontekście nowoczesnych technologii, wciąż będąc ważnym elementem. Systemy informatyczne i sprzęt wojskowy powinny być rozumiane jako całość. Jedno bez drugiego nie może istnieć. Jedno bez drugiego nie będzie efektywnie funkcjonować na polu walki.

Spróbujmy podać przykład takiego wkomponowania „starego” sprzętu w środowisko nowoczesnych technologii. Kiedy widzę karabin, to nie myślę o oprogramowaniu i sztucznej inteligencji…

- Zdolność dokonywania zdjęć satelitarnych to nie jest nowa sprawa. Współczesne zdolności technologiczne, nawet komercyjnie dostępne, pozwalają na regularne wykonywanie zdjęć satelitarnych i rozpoznawanie na nich konkretnego rodzaju sprzętu wojskowego. Kiedyś analityk musiał przeglądać te obrazy i samodzielnie – często niemalże piksel po pikselu – interpretować dane i informacje. Teraz dysponuje technologią, która może nie tyle wykonać pracę za niego, ale wspomóc tę pracę i automatyzować.

W jaki sposób?

- Technologia może np. zasugerować, że na zdjęciu konkretnej lokalizacji zaszła istotna zmiana i przybyło dwadzieścia nowych samolotów. Na podstawie takiej wiedzy można stawiać zadania innego rodzaju środkom, tradycyjnym szpiegom czy przeanalizować informacje pochodzące np. z radarów, żeby ocenić, co tak naprawdę się stało i czy przeciwnik zmienił lokację danej jednostki sił powietrznych. Takie informacje zintegrowane z innymi informacjami, tworzą spójny obraz, który pozwala na planowanie operacji w sposób inteligentny.

Jesteśmy zewsząd bombardowani informacjami…

To prawda: głównym problemem nie jest to, że informacji nie ma, lecz to, że jest ich tak wiele i nie wiadomo, które są wartościowe, a czas płynie. Dodatkowo te informacje znajdują się w różnych miejscach i systemach. Dlaczego amerykańskie służby specjalne nie były w stanie zapobiec atakom z 11 września 2001 r.?. Informacje o tym, że takie ataki z wykorzystaniem samolotów są planowane, były w systemie, a w innym systemie były informacje o tym, że grupa ludzi pobiera kursy pilotażu, koncentrując się tylko na startach, a nie uczy się lądowania. Informacje te, rozproszone po różnych systemach bezpieczeństwa państwa, po złożeniu w całość pozwoliłyby na wyciągnięcie odpowiednich wniosków. Kluczowe jest więc szybkie przetwarzanie informacji, łączenie ich w całość i wyciąganie wniosków.

Jest jeszcze kwestia dzielenia się informacjami przez służby i inne podmioty.

Problem dostępu i zasada tzw. „wiedzy niezbędnej” to jest zawsze balans między kooperacją i dzieleniem się informacjami w celu uzyskania pełnego obrazu sytuacyjnego a bezpieczeństwem informacji i tajnością, która musi być zachowana.

Czy autonomiczne platformy bezzałogowe oraz zautomatyzowane systemy walki, łączności i dowodzenia samodzielnie analizujące dane i wyciągające wnioski zmienią oblicze sił zbrojnych?

Jakaś forma automatyzacji będzie najpewniej niezbędna. Kluczowe jest, aby w tym procesie decydujący był dalej człowiek. Technologia powinna go wspierać, informować, sugerować, ale decyzje powinien podejmować człowiek.

