Litewskie ministerstwo chce regulacji dostępności saszetek nikotynowych. Z kolei plany nałożenia akcyzy na tego typu produkty ma polski resort finansów.

Kilka dni temu pisaliśmy na łamach Dziennika Gazety Prawnej, że Ministerstwo Finansów planuje nałożyć akcyzę i obowiązek banderolowania na beztytoniowe woreczki nikotynowe Saszetki nikotynowe będą opodatkowane i oznaczane banderolami. Tak wynika z założeń do projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. O opodatkowanie beztytoniowych woreczków nikotynowych zaapelowała w ubiegłym roku część ekspertów rynku tytoniowego. Przekonywano, że może to przynieść milionowe wpływy dla budżetu państwa. Podobne wnioski płyną z ubiegłotygodniowego raportu Instytutu Staszica, którego publikacja poprzedziła posiedzenie ministerialnego zespołu.

Tymczasem także litewskie Ministerstwo Gospodarki i Innowacji przedłożyło litewskiemu rządowi projekt poprawek do ustawy o ograniczeniu użycia tytoniu, który bezpośrednio nawiązuje także do wspomnianych saszetek. Litewskie ministerstwo, po zapoznaniu się z projektem ustawy o ograniczeniu użycia tytoniu przedłożonym przez grupę roboczą i po dokonaniu oceny badań dotyczących saszetek nikotynowych przedłożonych przez przedstawicieli biznesu i inne kraje UE, zaproponowało m. in. 16 mg jako dopuszczalne stężenie nikotyny na saszetkę, dopuszczenie wszystkich substancji smakowych z wyłączeniem smaków słodyczy, napojów bezalkoholowych i napojów energetycznych, obowiązkowe licencjonowanie punktów sprzedaży oraz raportowanie minimum na 6 miesięcy przed wprowadzeniem produktu na rynek - czytamy w informacji.

Projekt ustawy przed ostatecznym przyjęciem będzie musiał przejść głosowanie podczas sesji plenarnej parlamentu jesienią.