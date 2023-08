Jak czytamy w najnowszym raporcie „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”, prognoza netto zatrudnienia dla Polski, będąca odzwierciedleniem nastrojów rekrutacyjnych firm, wynosi +12 proc., co oznacza większą niż w ostatnich miesiącach chęć zatrudnienia nowych pracowników. Które firmy będą zatrudniać? I w jakich branżach można się spodziewać największej liczby ofert pracy?

W III kwartale 2023 roku, a więc od lipca do końca września, 31 proc. polskich pracodawców chce zatrudnić nowych pracowników. Jak wynika z raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”, na największą liczbę ofert mogą liczyć mieszkańcy południowego regiony Polski (+20 proc.).

Gdzie będą zatrudniać?

Jak wynika z przywołanego raportu, największe zapotrzebowanie na kandydatów zgłaszają przedsiębiorcy z sektora usług komunikacyjnych (+26 proc.) oraz IT (+26 proc.). Co warto wiedzieć, na szczególnie optymistyczne plany rekrutacyjne wskazują duże firmy (+18 proc.)

Duże firmy, które zatrudniają

Biorąc pod uwagę raport, można spodziewać się ofert pracy przede wszystkim ze strony dużych firm z sektora usług komunikacyjnych oraz IT.

Firmy telekomunikacyjne, które zatrudniają

Największe firmy telekomunikacyjne w Polsce to Cyfrowy Polsat (posiadacz Polsat Box - największej w Polsce i czwartej co do wielkości w Europie platformy satelitarnej), Orange Polska, P4 (operator sieci Play), Polkomtel (operator sieci Plus i Plush) oraz Netia.

Co ciekawe, Netia oraz Polkomtel są ze sobą powiązane kapitałowo i należą do Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat.

Wszystkie wymienione powyżej firmy telekomunikacyjne prowadzą obecnie rekrutacje w wielu miastach Polski.

Firmy IT, które zatrudniają

Duże firmy IT, które prowadzą obecnie rekrutacje w różnych miastach Polski, to m.in.: Asseco Poland, Comarch, Microsoft, Vercom, Samsung Electronics Polska, Accenture, Atos Poland Global Services, Capgemini Polska oraz Sii.