Inwestycje w odnawialne źródła energii, elektryfikacja transportu, rozwój zrównoważonych opcji dostaw, redukcja odpadów i nadmiaru opakowań, recykling czy sprzedaż certyfikowanych produktów przyjaznych środowisku – to tylko wybrane aktywności Amazon na rzecz ekologii. Najnowszy Raport roczny nt. zrównoważonego rozwoju za 2022 r. wskazuje na kolejne, ambitne kierunki prośrodowiskowe, którymi podąża firma, a które mogą stać się jednocześnie dobrą inspiracją dla innych organizacji.

Amazon to nie tylko „e-commerce”. Firma jest też filmowym studiem produkcyjnym, dostawcą usług w chmurze, prowadzi centra rozwoju technologii (ADC) i podejmuje wiele innych biznesowych aktywności. W każdym z obszarów działalności zrównoważony rozwój jest priorytetem. Między innymi dlatego

Amazon podpisał – jako jeden z pierwszych sygnatariuszy – Deklarację Klimatyczną, czyli zobowiązanie do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2040 r.

- Od momentu, gdy klient kliknie „Kup teraz”, do chwili, gdy paczka dotrze do jego domu, nasze zespoły naukowców i inżynierów pracują nad tym, aby proces ten był bardziej zrównoważony. W naszych filmowych studiach produkcyjnych ograniczamy zużycie paliw kopalnych, wdrażając generatory akumulatorowo-elektryczne, wykorzystując podczas produkcji zasilanie energią słoneczną i obsługując plany filmowe pojazdami elektrycznymi. W AWS pomagamy klientom zmniejszyć ich wpływ na środowisko oferując zaawansowane rozwiązania technologiczne, w tym centra danych czy przetwarzanie danych w chmurze, które zmniejszają zużycie energii i emisję dwutlenku węgla – opisuje Marco Reissig, Country Manager Amazon.pl.

Do biznesu prowadzonego w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju wiedzie długa i trudna droga, ale globalny lider e-commerce i wiodący w świecie gracz technologiczny od lat praktykuje rozwiązania sprzyjające redukcji śladu węglowego.

- W 2022 roku podjęliśmy wiele aktywności w ramach naszej pracy na rzecz lokalnych społeczności i środowiska, realizując ambitną politykę proklimatyczną. Nieustająco analizujemy, doskonalimy i rozszerzamy wizję zrównoważonego rozwoju naszej firmy. W centrum tych działań jest nasze bezwarunkowe zorientowanie na klientów. Wiemy, że aspekt ekologiczny jest ważny przede wszystkim dla nich, dlatego systematycznie ulepszamy dotychczasowe działania, aby ta współpraca i każda nasza operacja była bardziej zrównoważona niż poprzednia. Jednocześnie minimalizujemy nasz wpływ na planetę i społeczności, w których funkcjonujemy – opisuje Katarzyna Ciechanowska-Ciosk, Head of Category and Product Management w Amazon.pl.

9 sposobów Amazon na zrównoważony rozwój:

1.Zasilanie działalności Amazon energią odnawialną dzięki nowym farmom wiatrowym i słonecznym

Cel, przed którym stoi Amazon, to zasilanie działalności w 100% energią odnawialną do 2025 r. Firma jest na na dobrej drodze, żeby go osiągnąć, bowiem już w 2022 r. 90% energii elektrycznej zużywanej przez Amazon pochodziło z odnawialnych źródeł energii. Było to możliwe dzięki ponad 400 projektom wiatrowym i słonecznym na całym świecie. Amazon wprowadza też kolejne innowacje w zakresie nowych technologii energetycznych, jak chociażby zielony wodór.

Amazon buduje nowe farmy wiatrowe i słoneczne, m.in. po to, aby dostarczać energię odnawialną do centrów danych Amazon, obiektów logistycznych, sklepów i biur korporacyjnych, obsługujących miliony klientów Amazon na całym świecie. Projekty te pomogą również produkować czystą energię równoważną energii elektrycznej zużywanej przez wszystkie urządzenia Echo oferowane przez Amazon.

2.Elektryfikacja floty i rozwój zrównoważonych opcji dostaw

W 2022 r. Amazon wykorzystywał w globalnej flocie ponad 9 tys. elektrycznych pojazdów dostawczych. Cel to 100 tys. zeroemisyjnych samochodów Rivian do 2030 r. Wdrożył również rowery elektryczne, skutery i dostawy piesze w centrach mikromobilności, w tym na nowojorskim Manhattanie i w 20 miastach w całej Europie – od Londynu i Paryża, po Marsylię i Monachium.

Tylko w 2022 r. Amazon dostarczył pojazdami elektrycznymi w Europie i USA aż 145 mln paczek!

3.Minimalizacja odpadów i nadmiaru opakowań

Amazon wykorzystuje uczenie maszynowe do minimalizowania nadmiaru odpadów – w 2022 r. zmniejszył ilość plastiku jednorazowego użytku o 11,6% w całej globalnej działalności, m.in. przez zmianę formatu oraz konsekwentne stosowanie lżejszych i bardziej elastycznych opakowań. Tam, gdzie to możliwe, całkowicie eliminuje dodatkowe opakowania

W 2022 r. aż 11% paczek, wysyłanych do klientów na całym świecie, nie zawierało dodatkowych opakowań Amazon.

Mniejsze i lżejsze przesyłki zajmują mniej miejsca podczas transportu i powodują mniejszą emisję dwutlenku węgla podczas dostawy. Jak to wygląda w praktyce?

Od 2015 r. Amazon zmniejszył wagę opakowania na przesyłkę średnio o 41%, eliminując ponad 2 miliony ton odpadów materiałowych.

4.Redukcja emisji CO₂ w łańcuchu dostaw

Osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2040 r. wymaga od Amazon zmniejszenia śladu węglowego w całej działalności, w tym w ramach globalnego łańcucha dostaw. Amazon zdaje sobie sprawę, że zmniejszenie jego śladu węglowego wymaga ścisłej współpracy z partnerami w celu dekarbonizacji ich operacji.

- Tworzymy plany biznesowe, inwestujemy w technologie i myślimy o nowych rozwiązaniach logistycznych w zakresie transportu, pakowania przesyłek czy GOZ, ale też współpracy z dostawcami, które pomogą przeciwdziałać zmianom klimatycznym – a wszystko to bez strat w szybkości i jakości usług, których nasi klienci i partnerzy oczekują od Amazon – podsumowuje Katarzyna Ciechanowska-Ciosk. Dodaje, że: od 2024 r. firma będzie aktualizować swoje standardy współpracy z partnerami w ramach wspólnego łańcucha dostaw, wymagając udostępniania danych i wyznaczania celów dotyczących emisji dwutlenku węgla. Wykorzysta swoją skalę, inwestycje oraz innowacje, aby zapewnić swoim partnerom narzędzia i zasoby, które pomogą im osiągnąć ich cele środowiskowe.

5.Obniżenie całkowitego śladu węglowego oraz poziomu emisji CO₂ wraz z rozwojem firmy

Amazon dynamicznie rozwija się na całym świecie, ale – co ważne z perspektywy zrównoważonego rozwoju – wraz z tą dynamiką maleje poziom emisji dwutlenku węgla związany z globalną działalnością lidera e-commerce i jednej z największych firm technologicznych na świecie. Potwierdzają to dane ilościowe.

W 2022 r. poziom emisji CO₂ spadł w przypadku Amazon o 7%, a całkowity ślad węglowy zmniejszył się o 0,4%.

6.Centra danych o niższym śladzie węglowym

AWS projektuje centra danych, w tym serwery i sprzęt, pod kątem wydajności, odporności i niższego śladu węglowego. Badania pokazują, że AWS może obniżyć ślad węglowy po stronie klientów o prawie 80% w porównaniu z typowym rozwiązaniem zlokalizowanym na terenie ich zakładów i nawet o 96%, gdy centrum danych AWS będzie zasilane w 100% energią odnawialną.

Woda z „chmury”? AWS zapowiedział, że do 2030 r. będzie miał dodatni bilans wodny, zwracając społecznościom i środowisku więcej wody niż zużywa w swoich bezpośrednich operacjach.

7.Bardziej zrównoważone produkty dla klientów

Klienci coraz częściej szukają i sięgają na zakupach po produkty z ekologicznych źródeł i przyjazne środowisku. Autorski program Climate Pledge Friendly (CPF) pomaga im zidentyfikować te z oferty Amazon, które zostały zweryfikowane przez co najmniej jedną zaufaną, zewnętrzną jednostkę certyfikującą w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także przez podmiot certyfikujący Amazon.

W 2022 r. Amazon ponad dwukrotnie zwiększył – do ponad 550 tys. – liczbę dostępnych produktów CPF, wysyłając w tym okresie do klientów ponad 800 mln produktów z certyfikatem CPF.

8.Prawa człowieka i społeczna odpowiedzialność biznesu

Triada ESG, zgodnie z którą Amazon prowadzi swoją działalność, to nie tylko ekologia. Dlatego amerekański pracodawca zobowiązuje się do traktowania pracowników, jak też wszystkich osób związanych z całym łańcuchem wartości i dostaw, z fundamentalną godnością i szacunkiem.

9.Zwiększanie różnorodności dostawców

W 2022 r. Amazon skupiał się również na budowaniu i wzmacnianiu procesów, technologii i partnerstw w zakresie różnorodności i integracji dostawców (SDI). Prowadzenie zróżnicowanego łańcucha dostaw prowadzi bowiem do innowacji, wzrostu gospodarczego i jest korzystne dla całego społeczeństwa.

Kolejne ambitne cele Amazon na drodze do neutralności klimatycznej

- Wiemy, że nie ma skrótów ani szybkich rozwiązań, aby być zrównoważoną firmą. Mamy równieżświadomość, że nasz postęp na drodze do zrównoważonego rozwoju może przynosić różne efekty, zależnie od roku. Już dziś pracujemy jednak nad rozwiązaniami – przyjmując ambitne założenia i stawiając czoła wszelkim wyzwaniom – na rzecz i w imieniu naszych klientów. Jesteśmy podekscytowani i zainspirowani tym, co nas czeka i gotowi do dalszego działania na rzecz społeczności i środowiska – zapowiada Mateusz Hilgner, straszy kierownik operacyjny w centrum logistycznym Amazon w Sosnowcu.

Dowiedz się więcej o zaangażowaniu Amazon w działania z obszaru ESG

Czytaj więcej w dodatku ESG