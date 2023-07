Bank Pekao S.A. otrzymał prestiżowy tytuł lidera w finansowaniu zrównoważonej infrastruktury w regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz został uznany za najlepszy bank w Polsce pod względem zrównoważonego finansowania. Nagrody Outstanding Leadership in Sustainable Infrastructure Finance oraz Best Bank for Sustainable Finance przyznaje renomowany magazyn „Global Finance”

Kapituła, przyznając tytuł lidera w finansowaniu zrównoważonej infrastruktury, doceniła działania banku na rzecz zrównoważonego finansowania, obejmujące głośne projekty zrealizowane w 2022 r.: farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, niskoemisyjny transport, ekologiczne budownictwo mieszkaniowe oraz rewitalizacje parków magazynowych. Uznanie zyskała również zrównoważona działalność komercyjna i operacyjna banku przekładająca się na realizację strategii ESG w zakresie udziału zielonego finansowania w portfelu bilansowym; już teraz przewyższyła ona cel wyznaczony w strategii na 2024 r.

Doceniony został również udział Pekao w finansowaniu inicjatyw oraz programów emisji obligacji mających na celu transformację energetyczną kraju, złagodzenie negatywnych skutków zmian klimatycznych oraz wsparcie lokalnych społeczności, co pozwoliło bankowi uzyskać tytuł najlepszego banku w Polsce pod względem zrównoważonego finansowania.

– Szeroko pojęta zielona transformacja obejmuje dziś produkcję i sprzedaż energii, infrastrukturę publiczną, transport, logistykę, budownictwo, rolnictwo oraz przetwórstwo żywności. Kiedy zestawimy ze sobą rynek kapitałowy, potrzeby społeczne i wyzwania zielonej transformacji, dostrzeżemy, że ESG nie dotyczy jedynie wąskiego odcinka, jak offshore, onshore czy fotowoltaika, ale wszystkich działań w sferze społeczno-gospodarczej – zwraca uwagę Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao S.A. nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej. Podkreśla, że lista zrealizowanych celów ze strategii ESG banku jest długa i wciąż jeszcze niezamknięta.

Bank Pekao: 30 mld zł na zrównoważony rozwój do 2024 r.

Bank Pekao w ogłoszonej w czerwcu 2021 r. Strategii ESG założył, że w latach 2021–2024 zorganizuje finansowanie dla nowych projektów zrównoważonych na co najmniej 30 mld zł. Na tę kwotę złoży się co najmniej 8 mld zł nowego finansowania projektów zrównoważonych obejmujących projekty zielone i społeczne oraz wsparcie emisji obligacji ESG klientów banku w kwocie co najmniej 22 mld zł. Strategia zakłada, że udział zielonego finansowania – obejmującego m.in. takie przedsięwzięcia jak farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, niskoemisyjny transport czy ekologiczne budownictwo – przekroczy 4 proc. portfela bilansowego Pekao.

Bank finansuje m.in. największą w Polsce lądową farmę wiatrową – na granicy regionów pomorskiego i zachodniopomorskiego. Równocześnie wraz z Polskim Funduszem Rozwoju bierze udział w pilotażowym finansowaniu projektów budowy farm fotowoltaicznych i wiatrowych o łącznej mocy do 500 MW. Bank współorganizował też pierwszą w Polsce emisję zielonych obligacji przez samorząd. W sektorze nieruchomości komercyjnych konsekwentnie koncentruje się natomiast na finansowaniu projektów posiadających certyfikaty ekologiczne najwyższej jakości.

Bardzo dobrym przykładem zaangażowania Banku Pekao w rozwój energetyki odnawialnej jest jego czołowa rola w konsorcjum trzech banków, które sfinansuje budowę największej farmy fotowoltaicznej w Polsce i jednej z największych w Europie Środkowo-Wschodniej – na 300 ha w pomorskim Zwartowie. Budową farmy zajmuję się międzynarodowe przedsiębiorstwo Goldbeck Solar, poprzez spółkę celową Stigma Sp. z o.o., a partnerem w realizacji tego przedsięwzięcia jest Respect Energy. Inwestycja, której banki udzieliły finansowania na łączną kwotę 763,4 mln zł, działa od września 2022 r. i ma wytwarzać ok. 230 GWh zielonej energii rocznie – to ilość wystarczająca do zasilenia ponad 150 tys. gospodarstw domowych, czyli miasta wielkości Gdańska.

– Naszej pracy – w realizacji strategii ESG na lata 2021–2024 – przyświecała idea, że są projekty, które zmieniają się w zysk, i takie, które zmieniają świat. W projektach przyjaznych środowisku, które przyczyniają się do transformacji energetycznej, nie chodzi o to, aby wydać jak najwięcej, lecz o to, aby inwestować mądrze i efektywnie. Niektórzy wciąż myślą: zysk lub środowisko. A ta koncepcja stała się nieaktualna, bo przecież dbałość o środowisko dzisiaj to dbałość o zysk jutro – podkreśla wiceprezes Jerzy Kwieciński.

Na uwagę zasługuje fakt, że od chwili wejścia w życie Europejskiego Zielonego Ładu – nowej długookresowej strategii gospodarczej Unii Europejskiej – zasadniczo zmieniły się wyzwania, jakie stoją przed przedsiębiorcami działającymi właściwie we wszystkich sektorach oraz przed instytucjami finansowymi. Gruntownie zmieniło się podejście do finansowania inwestycji.

– Dzisiejszy świat potrzebuje odważnych inwestorów realizujących projekty pozwalające ograniczać wpływ na klimat i przyspieszać proces transformacji energetycznej poprzez zwiększenie udziału energii odnawialnej. Równocześnie tacy inwestorzy potrzebują banków, które będą te inwestycje finansować, wpisując na stałe ESG do swych strategii. Ten trend jest na świecie powszechny. To także coraz istotniejszy czynnik brany pod uwagę przez agencje ratingowe przy ocenie banków – wyjaśnia Jerzy Kwieciński.

Bank Pekao: ku neutralności klimatycznej

Kolejnym przykładem działań Pekao, znakomicie wpisujących się w cele i idee Strategii ESG, jest wiodąca rola banku w finansowaniu zrównoważonego rozwoju Enea S.A. Łączna kwota umowy, jaką konsorcjum czterech banków zawarło z tą wielką grupą paliwowo-energetyczną (m.in. drugim co do wielkości wytwórcą energii elektrycznej w Polsce), wynosi 2,5 mld zł, a udział Banku Pekao sięga 600 mln zł. Bank Pekao odgrywał rolę koordynatora organizacji finansowania oraz obecnie pełni funkcję agenta.

W umowie z Enea S.A. znalazły się zapisy motywujące kredytobiorcę do osiągania celów zrównoważonego rozwoju: marża udzielonego kredytu uzależniona jest nie tylko od wysokości wskaźnika dług netto/EBITDA, ale również od spełnienia przez kredytobiorcę wskaźnika redukcji emisji CO2 oraz wskaźnika zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwarzania Grupy Enea.

Jeszcze większą kwotą – bo łącznie aż 4 mld zł – Bank Pekao w konsorcjum z 7 innymi bankami sfinansuje zielony zwrot innej wielkiej polskiej grupy energetycznej – Tauron Polska Energia. I w tym wypadku kredyt musi spełniać określone w umowie wymogi ESG. Środki mogą być przeznaczone m.in. na finansowanie inwestycji w OZE, ale nie na finansowanie aktywów węglowych. Program „Zielony Zwrot TAURONA” zakłada zwiększenie mocy zainstalowanych w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych do 1600 MW w 2025 r. i do 3700 MW pięć lat później.

Bank Pekao S.A. jest również wyłącznym organizatorem emisji dwóch serii euroobligacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego przeprowadzanych w ramach EBI Debt Issuance Programme. Pierwsza emisja dotyczy obligacji o kwocie 600 mln zł, z datą zapadalności we wrześniu 2025 r. Druga to emisja zielonych obligacji „Climate Awareness Bonds” (CAB) o wartości 400 mln zł, z datą zapadalności w listopadzie 2029 r.

– Pragniemy odgrywać jak największą rolę w transformacji polskiej energetyki i zielonej transformacji polskiej gospodarki w stronę odnawialnych źródeł energii, a przy tym takich, które zwiększają bezpieczeństwo energetyczne Polski. To nasz stricte biznesowy cel, ale i odpowiedzialność jako lidera w finansowaniu największych polskich firm – komentuje Jerzy Kwieciński.

Zgodnie ze Strategią ESG, w perspektywie 2030 r. Bank Pekao planuje osiągnąć własną neutralność klimatyczną. Poniżej 1 proc. spadnie udział finansowania, które obejmuje sektor wydobycia, a także wytwarzania energii elektrycznej czy ciepła z wykorzystaniem węgla kamiennego i brunatnego.

O nagrodzie „Global Finance”

Global Finance, ukazujący się od 1987 r. magazyn skierowany do menedżerów odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji inwestycyjnych i strategicznych, z czytelnikami w 189 krajach, co roku wyróżnia najlepsze instytucje finansowe na świecie. Swe prestiżowe nagrody przyznaje przy udziale analityków, dyrektorów korporacji oraz ekspertów technologicznych. Redakcja bierze pod uwagę również komentarze nadesłane przez dostawców usług finansowych oraz niezależne badania. Odbiorcami magazynu są prezesi, dyrektorzy generalni i finansowi, skarbnicy oraz inni urzędnicy odpowiedzialni za podejmowanie strategicznych decyzji w międzynarodowych przedsiębiorstwach i instytucjach. „Global Finance” ma siedzibę w Nowym Jorku, z biurami w Mediolanie i Londynie.

O Banku Pekao S.A.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 293 mld zł aktywów. Ma drugą co do wielkości sieć oddziałów, obsługuje ponad 6,4 mln klientów i co drugą korporację w kraju. Status banku uniwersalnego opiera na wiodącej pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne, czego dowodzi 2. miejsce wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych przeprowadzonych przez EBA.

partner









Czytaj więcej w dodatku ESG