Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w czerwcu br. wyniosła 382,06 tys. zł i była wyższa o 12,1 proc. wobec czerwca 2022 r., a w porównaniu do maja br. była wyższa o 0,7 proc. - poinformowało w czwartek Biuro Informacji Kredytowej.

"W czerwcu 2023 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 22,01 tys. potencjalnych kredytobiorców w porównaniu do 19,51 tys. rok wcześniej – jest to wzrost o 12,8 proc." - podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Jak dodało, wobec maja 2023 r. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła o 1,6 proc.

Z danych BIK wynika, że średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w czerwcu br. wyniosła 382,06 tys. zł i była wyższa o 12,1 proc. w relacji do wartości z czerwca 2022 r. W porównaniu do maja 2023 r. była wyższa o 0,7 proc.

"Czerwcowy odczyt BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wystrzelił i pokazuje, że w czerwcu br. złożono wnioski kredytowe na wartość o 26,5 proc. wyższą niż przed rokiem" - zauważył główny analityk Grupy BIK Waldemar Rogowski.

Jak wskazał, od maja 2021 r. do sierpnia 2022 r., gdy odnotowano najniższy odczyt wartości Indeksu i "był on w silnym trendzie spadkowym, tworzy on obecnie oraz do sierpnia br. niską bazę dla porównań z 2022 r." "Kolejny po maju dodatni odczyt Indeksu jest symptomem trwałej poprawy sentymentu do kredytów mieszkaniowych" - ocenia Rogowski.

W jego opinii, oprócz wzrostu zdolności kredytowej, do której przyczynił się nie tylko spadek bufora, ale również wzrost wynagrodzeń, dojdzie jeszcze jeden powód wzrostu zainteresowania kredytami mieszkaniowymi.

"Jest nim uruchomiony z początkiem lipca br. rządowy program Pierwsze Mieszkanie. Z jednej strony oczekiwanie na jego rozpoczęcie wstrzymywało decyzje o zaciągnięciu kredytu przez potencjalnych beneficjentów. Z drugiej zaś strony, może przyspieszyć decyzje o zaciągnięciu rynkowego kredytu przez te osoby, które z programu nie będą mogły skorzystać z przyczyn formalnych" - tłumaczy Rogowski.

W skład Grupy BIK wchodzą Biuro Informacji Kredytowej i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Digital Fingerprints. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

