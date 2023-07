Stabilne otoczenie polityczne i makroekonomiczne, rozwój gospodarki rynkowej i członkostwo w Unii Europejskiej to elementy, które - zdaniem Mateusza Walewskiego, głównego ekonomisty Banku Gospodarstwa Krajowego - przyczyniły się do sukcesu gospodarczego Polski w minionym trzydziestoleciu.

- Mieliśmy też bardzo zdolnych przedsiębiorców, którzy w trudnych czasach potrafili zbudować silną gospodarką – wskazuje Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK.

Jak dodaje, do Polski masowo napływali także zagraniczni inwestorzy, co również przyczyniło się do sukcesu gospodarczego Polski.

- Polska dogoniła lub w bardzo istotnym stopniu zbliżyła się do krajów członkowskich Unii Europejskiej. Teraz polskie firmy zaczynają już konkurować na rynkach globalnych i europejskich z największymi korporacjami i potrzebują wsparcia – podkreślił główny ekonomista BGK.