Biegi, jeździectwo, siatkówka plażowa a także piłka nożna

– PKO Bank Polski od lat wspiera polski sport, zarówno ten zawodowy, jak i amatorski. Jednocześnie łączy go z działalnością charytatywną.

Wspieranie polskiego sportu i sportowców jest kluczowe dla najważniejszych instytucji w naszym kraju. Nie inaczej jest w przypadku największego banku w Polsce. Działania sponsorskie i charytatywne realizowane przez PKO Bank Polski mają na celu kształtowanie wizerunku banku jako godnej zaufania instytucji finansowej, zaangażowanej społecznie, nowoczesnej i otwartej na potrzeby klientów. Są one zgodne też z misją, która zakłada wsparcie rozwoju Polski i Polaków, pozytywny wpływ organizacji na ludzi, firmy i środowisko oraz konsekwentne budowanie wiarygodności.

PKO Bank Polski działa na rzecz sportu poprzez zachęcanie do aktywności, zdrowego stylu życia, wspieranie sportu masowego, w tym biegów, połączonych z inicjatywami charytatywnymi.

Biegi z ideą

PKO Bank Polski został właśnie sponsorem głównym wicemistrzyni Europy w biegu na 1500 m – Sofii Ennaoui. Umowa została podpisana na dwa lata. W tym czasie bank będzie wspierał lekkoatletkę w przygotowaniach do najważniejszych wydarzeń sportowych, w tym w drodze do igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 r.

Sofia Ennaoui od 2022 r. jest ambasadorką autorskiego programu „PKO Biegajmy Razem”, którego celem jest zachęcanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia. W ramach programu bank wspiera liczne imprezy biegowe w całej Polsce. Biegacze, zarówno zawodowi, jak i amatorscy, biorą udział m.in. w półmaratonach, a także biegach tematycznych, organizowanych przy okazji ważnych wydarzeń i rocznic związanych z polską historią. To choćby Bieg Niepodległości organizowany przy okazji Narodowego Święta Niepodległości czy np. Bieg Piastów i Bieg Lechitów.

Zarówno półmaratony, jak i inne imprezy biegowe wspierane przez PKO Bank Polski są połączone z akcjami charytatywnymi. Na każdym wspieranym przez bank biegu Fundacja PKO Banku Polskiego organizuje akcje charytatywne biegnę dla… Zawodnik, który wystartuje w biegu ze specjalnym identyfikatorem i przekroczy linię mety, wesprze potrzebujące osoby w procesie leczenia. Fundacja PKO Banku Polskiego w zamian za ich zaangażowanie przekazuje darowizny na leczenie. W kwietniu podczas 15. Poznań Półmaratonu biegacze pomagali nastoletniej Marysi, chorującej na porażenie mózgowe. W czerwcu, podczas 13. PKO Rybnickiego Półmaratonu Księżycowego, pomagali w zbiórce funduszy na rehabilitację 12-letnich bliźniaków, Maćka i Piotrka.

PKO BP od kilku lat wspiera również bardzo popularny na świecie i w Polsce bieg charytatywny Wings for Life World Run.

Dotychczas Fundacja PKO Baku Polskiego zorganizowała 519 akcji „biegnę dla...”, dzięki którym prawie 590 osób otrzymało wsparcie w kwocie ponad 6,7 mln zł. Do akcji włączyło się ok. 230 tys. biegaczy.

Bank jest ponadto organizatorem PKO Biegu Charytatywnego, odbywającego się jednocześnie w kilkunastu miastach w kraju. W 2022 r. w 6. PKO Biegu Charytatywnym udział wzięło prawie 5,5 tys. uczestników, którzy łącznie pokonali 8,5 tys. km. Dzięki zaangażowaniu biegaczy Fundacja PKO Banku Polskiego przekazała ponad

2 mln zł na wsparcie psychologii i psychiatrii dziecięcej.

Kolejna edycja PKO Biegu Charytatywnego odbędzie się 23 września. Znane są już pierwsze lokalizacje. To m.in. Wieliczka, Opole i Zielona Góra.

Piłka nożna i inne dyscypliny

Każdy fan piłki nożnej w Polsce doskonale wie, kto stoi za wsparciem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w naszym kraju. PKO Bank Polski od czterech lat jest sponsorem tytularnym polskiej ekstraklasy. Co więcej, bank jest mocno zaangażowany we współpracę z klubami, której efektem jest m.in. wprowadzenie do sprzedaży Oficjalnej Karty Ekstraklasy – karty płatniczej z herbem każdego klubu.

PKO Bank Polski wspiera również od

10 lat jeździectwo w Polsce, jest sponsorem głównym Cavaliada Tour. Jest to największy w Polsce cykl konkursów jeździeckich, autoryzowany przez Międzynarodową Federację Jeździecką (FEI) i jedno z ważniejszych wydarzeń hippicznych w tej części świata. Niedawno zakończona Cavaliada Summer 2023 to np. jedne z dwóch międzynarodowych zawodów w skokach przez przeszkody na świecie organizowanych na plaży.

A jeśli już o plaży mowa, to warto też wspomnieć, że w tym roku PKO BP jest sponsorem zawodów w siatkówce plażowej m.in. w ramach Orlen Beach Volley Tour PKO. Co ciekawe, rywalizacja sportowa to jedna strona wydarzenia. Drugą są zawsze liczne atrakcje dla kibiców. W ramach akcji PKO Trenujemy Razem, odbywają się zajęcia i warsztaty siatkarskie dla dzieci i młodzieży prowadzone przez gwiazdy polskiej siatkówki.