Okresy spowolnienia gospodarczego pokazują, że kluczowym elementem w prowadzeniu działalności jest posiadanie płynności finansowej. Firmy o solidnej i stabilnej płynności finansowej nie tylko łatwo przechodzą ten trudny okres, ale również wykorzystują go do zwiększenia swojej konkurencyjności np. poprzez utrzymanie wydłużonych terminów płatności. Ponadto, gdy zastosowanie odroczonych terminów płatności jest konieczne do utrzymania swojej pozycji rynkowej, to idealnym sposobem na zapewnienie firmie płynności jest faktoring, pozwalający szybko zamienić wierzytelność na gotówkę na rachunku.

Nie bez znaczenia w bezpiecznym prowadzeniu działalności jest szybka informacja na temat swoich kontrahentów jak i ochrona przed ich niewypłacalnością. Tu z pomocą przyjdzie faktoring z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorców, który nie tylko poprawi płynność finansową, ale także uchroni przed utratą należności od swoich odbiorców, co w obecnych czasach staje się kluczowym elementem.

Dla mniejszych przedsiębiorców lub tych, którzy chcą korzystać z finansowania sporadycznie, dostępna jest w pełni zdalna usługa www.finansowaniefaktur.pl Na portalu, przedsiębiorcy mogą wygodnie i szybko przekazać swoje faktury do finansowania. Pieniądze zostaną wypłacone niezwłocznie po potwierdzeniu faktury u dłużnika i co ważne cały proces odbywa się online. Produkt ten został uznany przez CEE SME Banking Club - po raz drugi z rzędu – za najlepszy produkt finansowania faktur on-line w Europie Środkowo-Wschodniej.

Ciągle udoskonalamy ofertę dopasowując ją do zmieniających się potrzeb rynku i klientów. Dowodem na to, że robimy to właściwe są nie tylko liczne nagrody ale przede wszystkim rosnąca liczba klientów, którzy doceniają szybkość procesu decyzyjnego jak i doświadczoną kadrę naszych pracowników. Kładziemy nacisk na proste i elastyczne zasady współpracy. W 2022 roku zaufało nam prawie 9,5 tysiąca klientów, którym sfinansowaliśmy ponad 4,3 mln faktur. Te wartości dowodzą, że faktoring staje się coraz bardziej powszechnym sposobem finansowania działalności przedsiębiorstw – podkreśla Bartłomiej Świeca, Wiceprezes Zarządu ING Commercial Finance odpowiedzialny za pion sprzedaży.

Biorąc pod uwagę dodatkowe usługi związane z faktoringiem, takie jak zarządzanie portfelem należności czy przejęcie ryzyka niewypłacalności dłużnika, faktoring staje się produktem szczególnie docenianym przez klientów w czasach zwiększonej niepewności na rynku.









