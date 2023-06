Rząd nie konsultował z Komisją Europejską projektu zmian w ustawie ocenowej. Nieoficjalnie słyszymy, że uchwalona w zaproponowanym kształcie może się stać podstawą do wszczęcia procedury naruszeniowej.

O ryzyku konfliktu prawnego z UE, jakie – według krytyków projektu – niesie za sobą możliwość omijania procedury środowiskowej (w tym obowiązku opracowania raportu o skutkach ekologicznych inwestycji, konsultacji społecznych czy możliwości odwołań od decyzji administracyjnych) dla strategicznych inwestycji, pisaliśmy w DGP już w poniedziałek. Ze strony pilotującego przepisy Ministerstwa Klimatu i Środowiska słyszeliśmy jednak kontrargumenty. Według resortu kształt zaproponowanej nowelizacji de facto powiela przepisy unijnej dyrektywy o oddziaływaniu na środowisko, które dopuszczają „w wyjątkowych przypadkach” odstąpienie od procedur oraz poprzestanie na poinformowaniu KE i zainteresowanej społeczności o przyczynach takiej decyzji.

Przesłanki świadczące o tym, że Bruksela w obliczu wojny na Wschodzie oraz agresywnej polityki Rosji wykazuje się większym zrozumieniem dla środków nadzwyczajnych i ułatwień dla inwestycji, można znaleźć m.in. w unijnych dokumentach strategicznych, np. w rekomendacjach dla energetyki zawartych w REPowerEU czy dla zielonego przemysłu (Plan przemysłowy Zielonego Ładu). Mimo zastrzeżeń zgłaszanych przez niemieckich ekologów KE nie podjęła też interwencji w sprawie przyjętej w zeszłym roku przez Bundestag specustawy terminalowej, umożliwiającej przyspieszenie inwestycji związanych z odbiorem skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym poprzez obejście procedury środowiskowej. Dzięki nadzwyczajnemu trybowi w niecały rok od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji za Odrą uruchomiono trzy takie jednostki.

Choć przypadek niemiecki dowodzi, że uzyskanie akceptacji Brukseli dla uproszczenia lub uchylenia procedur w szczególnych przypadkach jest możliwe, szanse na podobne potraktowanie przez Komisję kontrowersyjnej polskiej ustawy są bardzo niepewne. Z naszych ustaleń wynika, że rząd nie podjął do tej pory z Komisją nieformalnych rozmów, które mogłyby pomóc w wypracowaniu akceptowalnej dla obu stron formuły prawnej. O inicjatywie rządu Mateusza Morawieckiego komisarze mieli się dowiedzieć z mediów.

Gdyby takie rozmowy podjęto, strona polska mogłaby się dowiedzieć, jak KE interpretuje przepisy dyrektywy, na które powołuje się polski rząd. Zgodnie z jej stanowiskiem wyłączenia ze standardowego postępowania środowiskowego są dopuszczalne w ściśle określonych przypadkach i po spełnieniu rygorystycznych warunków. Jako kluczowe dla ich określenia uznaje się orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE oraz zgodność z innymi regulacjami środowiskowymi, m.in. dyrektywą siedliskową czy konwencją z Aarhus. Wyjątek, jak słyszymy, może zostać uznany tylko wówczas, gdy rząd będzie w stanie dowieść, że dopełnienie procedur negatywnie wpłynęłoby na osiągnięcie celów projektu. Nasi rozmówcy w Komisji potwierdzają również nieoficjalnie, że problemem z punktu widzenia Brukseli będzie zbyt szerokie pole arbitralności: zgodnie z zaproponowanymi przepisami rząd ma mieć dowolność w decyzjach o tym, które inwestycje będą się cieszyły szczególnym traktowaniem.

– Wyjątki związane z bezpieczeństwem są dopuszczane, ale to w każdym przypadku musi mieć mocne uzasadnienie. Ten projekt tego nie gwarantuje – mówi nam osoba z Komisji. Nie wyklucza również, że ewentualne uchwalenie ustawy pociągnie za sobą wszczęcie procedury o naruszeniu prawa UE, nawet zanim zostanie ona zastosowana wobec jakiejkolwiek konkretnej inwestycji. – KE ma prawo oceniać legislację państwa członkowskiego pod kątem jej zgodności z prawem unijnym i nie musi czekać na materialne skutki działania tego prawa – podkreśla rozmówca DGP.

O to, czy rząd byłby skłonny poprzeć poprawki zmierzające do ściślejszego określenia warunków uzyskania odstępstw od procedur środowiskowych lub włączenia do ustawy konkretnego katalogu inwestycji, zapytaliśmy w resorcie klimatu. Do zamknięcia tego wydania DGP nie uzyskaliśmy jednak odpowiedzi. Wcześniej MKiŚ deklarowało jedynie, że z uproszczonej ścieżki środowiskowej mają korzystać tylko inwestycje o szczególnym znaczeniu, kluczowe ze względów bezpieczeństwa.

O podobnej wykładni przepisów słyszymy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która mogłaby być jednym z beneficjentów znowelizowanych przepisów. – Jeżeli ta ustawa zostanie uchwalona, to będzie stosowana w rzadkich, uzasadnionych przypadkach. Być może według tego trybu będą budowane drogi wzdłuż granicy rosyjskiej i białoruskiej. Co do zasady stosujemy jednak pełną procedurę środowiskową – mówi Tomasz Żuchowski, szef GDDKiA. Jak dotąd rządzący przyznają, że w uproszczonej procedurze powinna powstać droga ekspresowa S16 z Mrągowa do Ełku.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny – także wskazywana jako jeden z podmiotów, które mogłyby korzystać z uproszczonej ścieżki inwestycyjnej – twierdzi, że nie jest wnioskodawcą nowelizacji. I zapewnia, że przygotowania do budowy lotniska będą prowadzone według obowiązującego dotychczas trybu. – Wniosek o decyzję środowiskową dla lotniska złożyliśmy w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w październiku ub.r. Zakładamy, że jesteśmy na ostatnim etapie uzyskiwania decyzji, więc mamy nadzieję, że dodatkowe wsparcie ustawowe nie jest nam niezbędne – informuje zespół prasowy CPK. Spółka nie odpowiedziała nam jednak na pytanie, czy znowelizowana ustawa byłaby wykorzystana przy budowie nowych linii kolejowych. ©℗