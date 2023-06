Płock czeka na przyjęcie 6 tys. azjatyckich pracowników, którzy mają budować projekt Olefiny III Orlenu.

Pracownicy zatrudnieni przez Hyundai Engineering i Técnicas Reunidas, firmy budujące Kompleks Olefiny III w Płocku, będą mieszkać w specjalnie przygotowanym miasteczku. Jak zapewniają wykonawcy, zdecydowano się na to ze względu na niewystarczającą bazę hotelową w okolicy. Miasteczko to ok. 2,5 tys. kontenerów dla 6 tys. cudzoziemców. Pracownicy fizyczni mają mieszkać w czteroosobowych pomieszczeniach, inżynierowie i pracownicy administracyjni będą mieć do dyspozycji pokoje dwuosobowe. Oprócz kontenerów przeznaczonych do spania i odpoczynku mają się tam znaleźć m.in. stołówka, pralnia czy stanowisko dla karetki pogotowia.

Mają tu pracować osoby pochodzące z państw azjatyckich, takich jak: Korea Płd., Indie, Filipiny, Turkmenistan, Pakistan czy Bangladesz. Jakub Zgorzelski, dyrektor operacyjny Hyundai Engineering Poland, mówi, że wszyscy pracownicy są zatrudnieni w ramach umowy o pracę. Musieli uzyskać pozwolenie na pracę w urzędzie wojewódzkim, następnie złożyli dokumenty w jednostkach konsularnych swoich państw i wydano im wizy pracownicze.

Piotr Panasiuk, prezes firmy ZURAD, która była odpowiedzialna za budowę miasteczka, relacjonuje, że prace, które ruszyły w listopadzie 2022 r., zostały zakończone w marcu. Spółka realizowała podobny projekt w Ukrainie, m.in. w Hostomelu, Buczy i Irpieniu, gdzie powstały kompleksy dla osób, których domy zostały zniszczone przez wojnę. – Naszym priorytetem był komfort pracowników, którzy będą tu zakwaterowani. Ludzie mają do pracy kilkadziesiąt metrów, nie muszą się przemieszczać do części zamieszkanej przez ludność lokalną – stwierdza Panasiuk. Mają tu powstać także miejsca przeznaczone do rekreacji osób pracujących przy budowie fabryki, takie jak boisko do krykieta i koszykówki.

Przy miasteczku pracowniczym znajdują się pomieszczenia do dyspozycji policji, gdzie funkcjonariusze będą pełnić służbę całodobowo. Na każdej z trzech ośmio godzinnych zmian nad bezpieczeństwem ma tu czuwać sześciu policjantów. Policyjny kontener jest wyposażony w dwie cele. Nie jest to jednak areszt, tylko „miejsce odosobnienia”. Według insp. Jakuba Gorczyńskiego, pierwszego zastępcy komendanta wojewódzkiego policji, niesforni pracownicy mają tu przebywać „do uspokojenia sytuacji”, po czym zostaną przewiezieni do właściwego aresztu w Płocku. Sytuacjom konfliktowym przede wszystkim trzeba jednak zapobiegać, dlatego zarówno w pobliskich szkołach, jak i na samym miejscu budowy mają zostać zorganizowane zajęcia informujące o różnicach kulturowych. Przybysze z zagranicy zostaną uświadomieni o zwyczajach panujących w Polsce, a społeczność lokalna ma zostać uwrażliwiona na kwestie tolerancji międzykulturowej.

Hyundai Engineering przygotowywał już wcześniej podobny obiekt na terenie Polimerów Police. Były tam m.in. pokoje do spania, pomieszczenia socjalne czy kantyna dla pracowników. Był zapewniony dostęp do internetu szerokopasmowego, podobnie ma być pod Płockiem.

Jak przekonuje Damian Olewnik, dyrektor Projektu Olefiny III z PKN Orlen, w Polsce nie ma firmy, która byłaby w stanie zrealizować taki projekt. – W przetargu mogły uczestniczyć też polskie firmy, dokładamy starań, by pojawiały się na placu budowy jako podwykonawcy – zapewnia. Stosunek pracowników polskich do zagranicznych wynosić ma ok. 60 do 40 proc., w miarę postępu prac może się to odwrócić.

Olefiny III to największa inwestycja petrochemiczna w Europie w ciągu ostatnich 20 lat. Jej powierzchnia to niemal 100 ha. W skład kompleksu wchodzą: pięć instalacji produkcyjnych oraz elektrociepłownia i infrastruktura energetyczna. Będą tu powstawać produkty petrochemiczne, które mają stanowić bazę dla bardziej zaawansowanych tworzyw sztucznych. Znajdą one zastosowanie m.in. w produkcji przedmiotów codziennego użytku: środków czystości, artykułów higienicznych i medycznych, włókien syntetycznych do produkcji odzieży, a także części samochodowych, elementów sprzętu AGD i urządzeń elektronicznych.

W odpowiedziach na pytania DGP Orlen podaje, że po zakończeniu inwestycji udział przerobu ropy na produkty petrochemiczne w Płocku wzrośnie z 14 proc. do 19 proc. Koncern prognozuje, że w nadchodzących latach zapotrzebowanie na produkty z rafinerii będzie spadać, rosnąć ma popyt na petrochemikalia. – Budowa Olefin III umocni Orlen na pozycji lidera segmentu petrochemicznego w Europie Środkowej. W wyniku realizacji projektu docelowo zatrudnienie w koncernie wzrośnie o ok. 580 etatów – podaje firma. Zgodnie z zapowiedziami inwestycja będzie warta kilkanaście miliardów złotych. ©℗