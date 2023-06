Aby zminimalizować możliwość włamań do systemów informatycznych firmy, powinny być nowoczesne, oparte na jednej centralnej platformie i w pełni kompatybilne, a przede wszystkim dające się łatwo monitorować. Ku takim rozwiązaniom skierował się Nowy Styl.

– Używamy produkt IFS ERP. Aktualnie rozpoczęliśmy wdrożenie nowego – IFS assyst. To są troszkę inne światy. Jeden świat, ERP, służy do zarządzania procesami ogólnie w całej organizacji. IFS assyst działa w obszarze procesów głównych IT. Dzisiaj trend jest taki, że te procesy ze świata IT bardzo szybko przechodzą do świata biznesu. Każdy potrzebuje pewnego standardu, szybkości działania. Oczywiście zarządzania ryzykiem, compliance i informacji zarządczej, żeby właściwie podejmować decyzje.

To wszystko dziś dostarcza nam IFS, jest centralnym punktem naszej całej infrastruktury – mówi Mariusz Sobociński.