Często dostarczamy informację klientowi szybciej, niż on ma dane, że tego potrzebuje Nowatorskim podejściem do zadań działu IT w firmie, podzielił się Wojciech Sipak, CIO spółki Ampol-Merol, zajmującej się kompleksowym zaopatrzeniem rolnictwa.

– Myślę, że to nie jest częsty model, natomiast w naszym przypadku coraz więcej jest takich kreacji, procesów czy kreacji produktów czy usług, z którymi wychodzi IT. Jest to nowość, ale coraz więcej firm będzie orientowała się na rozwiązanie informatyczne ze względu na to, że to jest najprostszy i najbardziej efektywny sposób dostarczenia usługi do klienta. Zawsze podstawą w firmach, które wychodzą od produkcji czy dystrybucji, są systemy ERP. Mając taką podstawę jak IFS Cloud możemy bardzo szybko dostarczać usługi. IT jest w stanie kreować dodatkowe korzyści i dla klienta, i dla biznesu – powiedział Wojciech Sipak.