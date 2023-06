Boże Ciało jest uważane za jedno z najważniejszych i najbardziej uroczystych świąt w katolickim kalendarzu liturgicznym. To święto ustawowo wolne od pracy i nauki. W najbliższy czwartek, 8 czerwca, zakupów w większych sklepach są niemożliwe. Natomiast część sieci handlowych zdecydowała się na wydłużenie godzin otwarcia sklepów w środę.

W dniu Bożego Ciała obowiązuje ograniczenie działalności niektórych placówek handlowych. Zgodnie z przepisami ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, święta i inne dni, w nadchodzący czwartek nie będziemy mieli dostępu do galerii handlowych oraz dużych dyskontów spożywczych.

Boże Ciało. Jakie sklepy będą otwarte?

Jednak w przypadku nagłej potrzeby, nadal będzie możliwe skorzystanie z usług małych sklepów osiedlowych, gdzie obsługę zapewni nam właściciel lub członkowie jego rodziny. Ponadto, otwarte pozostaną punkty działające na zasadzie franczyzy, takie jak Żabka czy Carrefour. Warto również pamiętać, że niektóre apteki będą czynne, co umożliwi nam dostęp do leków i innych produktów medycznych w sytuacjach pilnych. Dodatkowo, wszystkie stacje benzynowe pozostaną otwarte, co pozwoli nam zaopatrzyć się w podstawowe produkty spożywcze oraz zatankować nasze samochody.

Warto pamiętać restauracje, bary, kawiarnie oraz cukiernie w Boże Ciało mogą działać bez żadnych ograniczeń.

Boże Ciało. Jakie to święto?

Boże Ciało, znane również jako Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, to święto obchodzone w Kościele katolickim w celu uczczenia obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii, czyli w chlebie i winie, które według katolickiej doktryny stają się Ciałem i Krwią Chrystusa podczas Mszy Świętej.

Święto Bożego Ciała jest obchodzone w czwartek po oktawie Trójcy Świętej, czyli 60 dni po Wielkanocy. W niektórych krajach przenosi się je na niedzielę po tym czwartku, aby umożliwić większą frekwencję wiernych.