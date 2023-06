Jeśli płaca minimalna to tylko na zachodzie Europy. Luksemburg i Niemcy to dwa państwa, gdzie minimalne wynagrodzenie jest najwyższe w Unii Europejskiej. W jakim miejscu jest Polska i jak wiele brakuje nam do najbogatszych? Sprawdzamy.

Płaca minimalna 2023 – ile wynosi w Polsce?

Warto przypomnieć, że wraz z początkiem 2023 r. wzrosła płaca minimalna w Polsce. Aktualnie jej wysokość wynosi 3490 zł brutto. To o 480 zł więcej niż w roku poprzednim. Minimalna stawka godzinowa w 2023 roku podniesiona została do kwoty 22,80 zł.

Płaca minimalna 2023 – jaka podwyżka od 1 lipca?

Od 1 lipca 2023 kwota wynagrodzenia minimalnego zostanie podniesiona do 3600 zł. Oznacza to wzrost o 590 zł i 19,6 proc. w stosunku do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku ubiegłym. Od 1 lipca 2023 roku wzrośnie także minimalna stawka godzinowa.

Płaca minimalna w Unii Europejskiej – Polsce daleko do liderów

Średnia unijna jeśli chodzi o minimalne wynagrodzenie w Unii Europejskie to ponad tysiąc euro. Oznacza to, że Polska nadal jest poniżej tej średniej, nawet z kwotą 3600 złotych miesięcznie od 1 lipca 2023 roku.

Według danych Eurostatu najwyższa płaca minimalna w 2023 roku obowiązuje w Luksemburgu i wynosi aż 2387 euro, a więc ponda 10,6 tys. złotych. Bardzo wysokie minimalne wynagrodzenie jest również w Niemczech – 1987 euro, czyli prawie 9 tys. złotych.

Poza tymi dwoma liderami wysoka płaca minimalna jest także Belgii, Holandii i Irlandii – ponad 1900 euro. Na 6 miejscu plasuje się Francja, z kwotą "tylko 1709 euro".

Płaca minimalna - drugi koszyk nadal bez Polski

W swoistym drugim koszyku są państwa, gdzie płaca minimalna wynosi ok 1200 euro, czyli dużo mniej niż we Francji czy pierwszym w rankingu Luksemburgu, ale nadal są to kwoty ponad średnią unijną. Są tam Słowenia i Hiszpania, odpowiednio 1167 i 1203 euro.

Unia Europejska: Gdzie płaca minimalna jest najniższa?

Najniższa płaca minimalna jest w Bułgarii – 399 euro, czyli niecałe 1800 złotych. Niewiele lepiej jest na Węgrzech, Rumunii i Łotwie. W Chorwacji minimalne wynagrodzenie wynosi 700 euro miesięcznie, podobnie jak na Słowacji. W Czechach, Estonii i w Polsce minimalne wynagrodzenie nie przekracza 750 euro. Liderami trzeciego koszyka są Malta i Litwa, nieco mniej niż 850 euro miesięcznie.

Płaca minimalna – gdzie pozostałe państwa?

Warto nadmienić, że w Danii, Włoszech, Austrii, Finlandii i Szwecji nie ma odgórnie ustalonej płacy minimalnej przez państwo. Wysokość wynagrodzenia zależy negocjacji przedsiębiorstw i związków zawodowych lub regulują je inne przepisy.

Dane: Eurostat