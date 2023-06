W ciągu dwóch dni naboru rolnicy złożyli 2,5 tys. wniosków na kwotę 108 mln zł o wsparcie w związku z budową lub wyposażeniem silosów – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak przekazała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. rolnicy mogą ubiegać się o pomoc finansową na inwestycje, które mają na celu poprawę infrastruktury magazynowej dla zbóż, kukurydzy czy rzepaku, a tym samym zwiększenie odporności gospodarstw rolnych na kryzysy.

Agencja poinformowała, że w ciągu dwóch dni naboru wpłynęło 2,5 tys. wniosków na kwotę 108 mln zł.

O środki mogą starać się rolnicy, którym w 2022 r. przyznano płatności bezpośrednie. Ważne, by mieli prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w przypadku działki, na której planują zrealizować inwestycję.

Pomoc przysługuje m.in. na zakup nowego silosu oraz stanowiących jego integralną część urządzeń lub elementów wyposażenia, np.: wentylatorów, czujników temperatury czy wilgotności, dmuchaw, nagrzewnic elektrycznych, rur załadunkowych lub spedycyjnych i ich podpór. Wsparcie będzie dotyczyć także montażu i transportu.

Dofinansowanie jest udzielane w formie refundacji i wynosi standardowo do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku młodego rolnika – do 60 proc. Natomiast limit pomocy to co do zasady 50 tys. zł, a dla osób do 40. roku życia – 60 tys. zł.

Wnioski można składać wyłącznie za pomocą formularza na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR. (PAP)

ra/ mmu/