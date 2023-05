Nowoczesne technologie od dawna robią furorę na polskim rynku finansowym i wciąż zaskakują nowinkami ułatwiającymi życie.

Dziś większość spraw bankowych załatwiamy za pomocą aplikacji, w internecie zaciągamy kredyty, kupujemy polisy ubezpieczeniowe czy instrumenty inwestycyjne. Coraz trudniej znaleźć dziedzinę, której jeszcze nie zrewolucjonizowały nowoczesne rozwiązania. Wiele procesów – m.in. w opiece zdrowotnej, w której pojawiły się e-recepty i e-skierowania, czy w e-handlu – przyspieszyła pandemia. Dziś nowym narzędziem, ale i wyzwaniem staje się sztuczna inteligencja.

Jako że to technologia w głównej mierze wyznacza obecnie granice możliwości w większości dziedzin naszego życia, a właściwie umożliwia ich przełamywanie, nowoczesne rozwiązania będą jednym z dominujących wątków Europejskiego Kongresu Finansowego. Jak podkreślają organizatorzy, pojawiające się rozwiązania mogą dać ogromne możliwości stymulowania wzrostu i zdobywania nowych rynków, a także wprowadzania przełomowych nowych produktów i usług. Dyskutanci nie unikną jednak również trudnych kwestii.

Już 5 czerwca w spotkaniu pt. „Polska dolina inżynierów i technologii – sfera marzeń czy rzeczywistość?” Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Kongresu Finansowego, będzie dyskutował o technologicznych wyzwaniach z przedstawicielami banków i sektora technologicznego. Rola innowacji z pewnością pojawi się w czasie debaty „Aktualne wyzwania na rynkach finansowych: perspektywa europejskiego nadzoru”, w której weźmie udział m.in. Verena Ross, przewodnicząca Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), czy innych paneli o przyszłość bankowości detalicznej, rynku consumer finance i rynku kapitałowego w Polsce i UE.

Będzie dużo o trendach chmurowych w bankowości na rynku polskim, europejskim i globalnym. „Cloud 2.0 – bezpieczna przystań, dzięki której banki bezpiecznie przejdą przez kryzys i zyskają zaufanie klientów?” oraz „Jak to się robi w chmurze?” – to dwie debaty, podczas których będzie mowa o tym, jak chmura obliczeniowa zmienia i będzie zmieniać usługi bankowe oraz sposób funkcjonowania wewnętrznego IT.

Jeszcze większą rewolucję niż chmura może oznaczać dla sektora finansowego wdrożenie technologii związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Dyskutanci będą się zastanawiać nad etycznym zastosowaniem jej potencjału i zagrożeniach związanych z użyciem danych jako narzędzia do budowy produktów i usług.

Organizatorzy stawiają wiele ważnych pytań o to, jak sztuczna inteligencja wpływa na kształtowanie przyszłości usług finansowych, jakie niesie korzyści i zagrożenia, jakie stwarza możliwości dotyczące personalizacji ofert i lepszego dopasowania usług do potrzeb klientów, jak może pomóc w analizie i ocenie ryzyka kredytowego i inwestycyjnego.

Innym omawianym wątkiem będzie wykorzystanie narzędzi i rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w procesach decyzyjnych w sektorze finansowym.

Podczas EKF odbędzie się m.in. dyskusja o obawach rynku finansowego przed tym, że sztuczna inteligencja znajdzie się w niewłaściwych rękach i może zostać użyta do rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, a nawet ułatwić popełnianie przestępstw w świecie banków, ubezpieczeń czy inwestycji. Czy zatem trzeba spowolnić rozwój tej technologii, żeby zabezpieczyć się przed zagrożeniami?

XIII Europejski Kongres Finansowy odbędzie się od 5 do 7 czerwca 2023 r. w Centrum Konferencyjnym Sheraton Sopot. ©℗