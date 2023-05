Jeszcze przez nieco ponad dwa miesiące mogą zgłaszać swoje prace magisterskie, licencjackie i inżynierskie chętni do udziału w Konkursie 3W, organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną i Bank Gospodarstwa Krajowego. Tymczasem świat 3W powiększył się o nowych uczestników

Inicjatywę 3W zapoczątkował Bank Gospodarstwa Krajowego. Łączy ona kompetencje i potrzeby partnerów, m.in. ze świata nauki, biznesu, administracji centralnej oraz lokalnej, by wspierać realizację innowacyjnych projektów dotyczących wody, wodoru i węgla nieenergetycznego. Celem jest pokonanie wyzwań cywilizacyjnych związanych z dostępem do wody pitnej, bezpieczeństwem energetycznym, zmianami klimatycznymi i rozsądnym gospodarowaniem zasobami. Idea 3W ma być również dodatkowym impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki oraz przyczyniać się do budowy kapitału społecznego.

– Aby osiągnąć ambitne cele, musimy łączyć siły. Potrzebujemy ekosystemu, który pozwoli efektywnie wprowadzać innowacyjne rozwiązania w skali całej gospodarki. Takim ekosystemem jest idea 3W – podkreślała w maju podczas konferencji Impact’23 w Poznaniu Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK.

Jak wynika z informacji banku, wartość sektora 3W w polskiej gospodarce jest szacowana obecnie na 4,86 mld dol., a w Europie na 66,49 mld dol.

Prace do 31 lipca

II edycja konkursu 3W jest adresowana do absolwentów szkół wyższych, którzy obronili pracę licencjacką, magisterską albo inżynierską w okresie od 1 października 2022 r. do 31 lipca 2023 r. Prace mogą dotyczyć dowolnej dziedziny nauki. Kapituła konkursowa w procesie oceny weźmie pod uwagę jakość pracy, dobór słownictwa oraz wkład w innowacyjne wykorzystanie wodoru, węgla, wody, a także prowadzenie gospodarki wodnej.

W skład kapituły wchodzą: Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej, prof. dr hab. inż. Łukasz Albrecht, prorektor ds. nauki Politechniki Łódzkiej oraz dr hab. inż. Łukasz Klapiszewski, profesor Politechniki Poznańskiej.

Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody pieniężne. W każdej z trzech kategorii, prac licencjackich, magisterskich i inżynierskich, jest to odpowiednio: 10 tys. zł za zdobycie pierwszego miejsca, 5 tys. zł – drugiego, i 2 tys. zł za zajęcie trzeciej lokaty.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas gali we wrześniu 2023 r. w Warszawie. Wyniki zostaną opublikowane na łamach Dziennika Gazety Prawnej, a także w serwisach www.gazetaprawna.pl, www.forsal.pl oraz www.dziennik.pl.

Nowi partnerzy

Ekosystem 3W tworzą podmioty i organizacje ze świata biznesu, nauki, sektora publicznego oraz zaangażowana społeczność. W ostatnich miesiącach do inicjatywy 3W dołączyło 11 nowych organizacji. Znalazły się w tym gronie: Amiblu Poland, Alventa, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Gmina Sokoły, Małopolska Izba Samorządowa, Mzuri World, Rawicom, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, SmartMetering24, Stowarzyszenie Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa oraz Veolia Energia Polska. Tym samym świat 3W liczy już ponad 100 organizacji. W kwietniu dołączył do tego grona również Orange Polska.

Nowi partnerzy wspólnie z BGK będą upowszechniać ideę 3W i inicjować wspólne projekty eksperckie.

– Aby innowacyjne projekty miały szansę się rozwijać, potrzebują środowiska, które sprzyja nowatorskim projektom. Skuteczne łączenie biznesu z nauką oraz dużych przedsiębiorstw z tymi małymi jest sposobem na szybszą komercjalizację projektów. W tym kontekście idea 3W odgrywa rolę szczególnego hubu, który ułatwia rozwijanie innowacyjnych projektów na terenie całej Polski. Synergia zasobów i potencjałów jest strategicznym elementem, który gwarantuje konkurencyjność – komentował rozszerzenie inicjatywy 3W Maciej Przybyła, dyrektor zarządzający pionem strategii w BGK.

Natomiast celem konkursu 3W jest inspiracja i popularyzacja tematyki wśród młodych ludzi.

