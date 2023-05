Od 5 do 9 września odbędą się Mistrzostwa Europy Umiejętności Branżowych, EuroSkills Gdańsk 2023. Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego dokonano oficjalnej prezentacji polskiej ekipy

Reprezentacje z 32 krajów, 100 tys. widzów śledzących na żywo zmagania 600 zawodników występujących w widowiskowych dyscyplinach – na początku września w Gdańsku odbędzie się jedna z największych tegorocznych imprez w Polsce. WorldSkills oraz EuroSkills to inicjatywy, które mają zachęcić młodych ludzi do podnoszenia swoich umiejętności w różnych dziedzinach zawodowych, a same konkursy, oprócz rywalizacji, opierają się również na współpracy. Towarzyszą im wystawy, pokazy i konferencje.

Inicjatywa WorldSkills ma 70 lat, są w nią zaangażowane największe światowe koncerny. Organizatorem mistrzostw w Gdańsku jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, WorldSkills Poland i WorldSkills Europe, w partnerstwie z miastem Gdańsk, AmberExpo i Polsat Plus Arena Gdańsk.

Polską drużynę polski w przygotowaniach wspiera Fundacja Empiria i Wiedza. Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbyła się oficjalna prezentacja polskiej ekipy.

– Przyjechali prosto ze zgrupowania w Kościelisku. Wystawiamy potężną drużynę. W Gdańsku będą rozgrywane 43 konkurencje. Polska będzie występować aż w 40. Jesteśmy głodni medali, notowaliśmy już sukcesy. Mamy m.in. wicemistrza świata w gotowaniu, brązowych medalistów mistrzostw Europy we florystyce czy w spawaniu. Polacy rywalizowali też z powodzeniem w technologicznych branżach, jak Przemysł 4.0 czy Cyfrowa architektura. Mamy wspaniałą młodzież – powiedział podczas prezentacji dr hab. Paweł Poszytek, oficjalny delegat WorldSkills w Polsce, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Konkurencje w Gdańsku będą podzielone na sześć kategorii: technologia budowlana, technologia informacyjna i komunikacyjna, technologia wytwarzana i inżynieria, usługi społeczne, transport i logistyka, sztuka i moda.

W Katowicach o przygotowaniach do zawodów i specyfice swoich dyscyplin mówili Dorota Cieślicka (budownictwo cyfrowe BIM, wspiera ją macierzysta uczelnia, Politechnika Krakowa), Dawid Miotk (obsługa gości hotelowych, wspiera go Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni oraz Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego), Rafał Rygalik (frezowanie CNC, jest studentem Politechniki Częstochowskiej, a wspiera go polski oddział niemiecko-japońskiego koncernu DMG Mori), Tomasz Chlipała (instalacje elektryczne, student Akademii Górniczo-Hutniczej, którego wspiera uczelnia oraz Hager Polo z Tychów) i Radosław Kropaczewski (stolarstwo, wspierany przez Festool Polska oraz Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu).

– Mamy w naszej drużynie uczniów szkół branżowych, technicznych, studentów, młodych pracowników, wybranych w krajowych eliminacjach w listopadzie 2022 r. Od tego czasu intensywnie się szkolą. Za nimi I etap, przećwiczyli wszystkie zadania, które bwiatowych i europejskich edycjach zawodów. Teraz wkraczają w kolejny etap, znamy już opisy techniczne konkurencji, jakie odbędą się na EuroSkills w Gdańsku. Wiemy, jakie będą materiały i maszyny. Bardzo ważne w przygotowaniach jest to, aby tak jak w przypadku sportowców nie tylko pracować nad umiejętnościami profesjonalnymi, lecz także kształtować umiejętności miękkie, stąd trening mentalny. Trzeba umieć działać pod presją czasu, być odpornym na stres i skoncentrowanym – opowiadała Izabela Laskowska, delegat techniczny WorldSkills w Polsce i opiekunka reprezentacji Polski.

Podczas prezentacji wystąpili również przedstawiciele firm zaangażowanych w przedsięwzięcie i wspierających polską reprezentację. Ideą WorldSkills i EuroSkills jest bowiem otwieranie dróg do współpracy i edukacji.

– Młodzi ludzie są naszą przyszłością. Dzięki temu, że pokażemy im właściwą drogę, zainspirujemy ich takimi zawodami jak WorldSkills, wybiorą prawidłowo, to, co ich interesuje. Nasi klienci potrzebują fachowców, którzy obsłużą nasz sprzęt. Jeden z zawodników biorący udział w EuroSkills w Grazu, Patryk Rudź, stał się naszym technologiem, uczy klientów i jest trenerem Rafała Rygalika –mówił Marcin Berta, ekspert WorldSkills Poland i Akademii Menagerów DMG Mori Polska.

– Z jednej strony dzielimy się z naszymi młodszymi koleżankami i kolegami wiedzą ekspercką, często teoretyczną, ale przede wszystkim staramy się ją przekuć w praktyczną, żeby mogli oni spotkać się z coraz bardziej zaawansowaną technologią, która jeszcze kilka lat temu z pewnością nie trafiła do szkół, z drugiej strony pokazujemy im właśnie aspekty praktyczne. Zbudowaliśmy centrum szkoleniowe, ale jednocześnie angażujemy się bardzo mocno w szkolnictwo zawodowe, branżowe – powiedział Dariusz Placek, ekspert ds. zabezpieczeń technicznych Hager Polo.

Oficjalnym hasłem polskiej drużyny jest „W drodze po doskonałość”.