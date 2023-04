Z tego artykułu dowiesz się, kiedy została wynaleziona, jak powstaje i do czego służy folia stretch. Dowiesz się również o jej najpopularniejszych typach, a także jaki wpływ wywiera na środowisko naturalne.

Typy folii stretch spotykane najczęściej

W branży opakowaniowej wykorzystuje się najczęściej dwa typy folii stretch:

⦁ do dozowania ręcznego

⦁ do dozowania maszynowego

Folia do owijania ręcznego aplikowana jest, jak nazwa wskazuje, ręcznie lub za pomocą ręcznych dyspenserów. Używa się jej najczęściej do zabezpieczania mniejszych przedmiotów jak kartony czy palety i jest dostępna w różnych szerokościach, grubościach i długościach nawoju, w przypadku folii podawanego w kilogramach.

Folia do nawijania ręcznego ma przeważnie rozciągliwość na poziomie 150%, co oznacza, że tyle można ją rozciągnąć w stosunku do pierwotnego wymiaru zanim pęknie.

Folia maszynowa z kolei jest aplikowana za pomocą wyspecjalizowanych w owijaniu ładunków za pomocą wyspecjalizowanych maszyn. Są to zazwyczaj większe gabaryty, od rozmiaru palety w górę. Folia maszynowa jest grubsza niż ręczna, a jej rozciągliwość to przynajmniej 300%. Folie maszynowe są często produkowane na zasadzie "uszytych na miarę" do specyficznych wymagań danej maszyny, które często są projektowane pod wrapowanie konkretnego ładunku.

Czy kolor folii stretch ma znaczenie?

Generalnie kolor folii nie wpływa na jej właściwości mechaniczne i spełnia funkcję użytkową, gdy wskazane jest np. ukrycie zawartości owrapowanego ładunku. Czasami kolory stosuje się w celu ułatwienia identyfikacji typu towaru, jednak nie jest ujęte w ogólnie obowiązujące normy i jest kwestią decyzji, np. kierownika magazynu.

Przezroczysta folia stretch

Ułatwia identyfikację owiniętego nią towaru, sprawdzenie stopnia jego jakości, np. czy dowieziony na palecie nie jest uszkodzony, a także umożliwia inwentaryzację odbioru.

Czarna i nieprzezroczysta folia stretch

To co jest zaletą przezroczystych folii stretch moze być w niektórych przypadkach również ich wadą. Nieprzezroczyste folie zapewniają ochronę przed światłem słonecznym, a także czynią zawartość przesyłki niewidoczną dla wzroku. Owija się nią z tego powodu ładunki szczególnie cenne lub gdzie dyskrecja jest wskazana z innych powodów.

Najczęściej występujące kolory

Jeśli chodzi o nieprzezroczyste kolory to dominuje czarna folia stretch i biała, z czego ten drugi stosuje się najczęściej w celu uzyskania czystego, profesjonalnego wrażenia przesyłki i jej stosowanie ma podłoże wizerunkowe.

Pozostałe kolory, jakie można spotkać w masowej produkcji to niebieski, zielony, czerwony i żółty. Większość firm wykorzystuje jeden z tych kolorów w swojej identyfikacji wizualnej, stąd ich popularność.

Zdecydowanie najczęściej używa się jednak folii transparentnej i czarnej.

Jak powstaje folia stretch?

Produkcja folii stretch oparta jest o przetwarzanie liniowego polietylenu o małej gęstości (LLDPE) w film foliowy. Proces obejmuje kilka etapów:

Wyprodukowanie żywicy

Pierwszym etapem jest wyprodukowanie żywicy LLDPE, potrzebnej do wytworzenia foliowego filmu. Odbywa się to poprzez reakcję chemiczną etylenu z tzw. komonomerem, którym przeważnie jest butan lub hexen.

Ekstruzja

Żywica LLDPE jest następnie topiona i wytłaczana przez płaską matrycę w celu utworzenia cienkiego, ciągłego arkusza tworzywa sztucznego, który następnie jest chłodzony i zestalany podczas przeciągania przez wytłaczarkę.

Rozciąganie

Po ostygnięciu arkusz przechodzi przez zestaw rolek, które rozciągają go w jednym lub obu kierunkach. Proces rozciągania wyrównuje rozmieszczenie cząsteczek tworzywa sztucznego i nadaje folii charakterystyczną wytrzymałość i elastyczność.

Nawijanie

Rozciągnięta folia jest następnie nawijana na duże rolki, które mogą mieć kilka stóp szerokości i kilka tysięcy stóp długości.

Cięcie wzdłużne

Duże rolki folii są następnie zwykle cięte na mniejsze rolki o pożądanej szerokości, która może wynosić od kilku cali do kilku stóp.

Pakowanie

Ostatnim krokiem jest pakowanie rolek folii stretch w celu dystrybucji do klientów. Folia może być pakowana w pojedyncze pudełka lub - nomen omen - owinięta folią stretch w celu zabezpieczenia jej podczas transportu i przechowywania.

Proces produkcji może zostać niemal całkowicie zautomatyzowany, co skutkuje wysoką efektywnością produkcji i niskimi kosztami.

Jak i kiedy wynaleziono folię stretch?

Wynalazcą był pracujący dla Dow Chemical Company inżynier, Robert W. Bobst, który w 1960 roku opracował pierwszą maszynę i proces produkcji filmu foliowego, który nazwał roboczo "Overpaper".

W zamyśle miała to być folia do żywności, pozwalająca przedłużyć jej żywotność na półkach sklepowych i w domowych lodówkach. Szybko jednak rozszerzono jej przeznaczenie o pakowanie i transport towarów.

Na przestrzeni lat proces wytwarzania folii został zmodyfikowany i usprawniony, a sama folia zyskała na popularności znajdując wszechstronne zastosowanie. Obecnie jest wykorzystywana praktycznie w każdej branży: od żywnościowej, poprzez detaliczną, produkcyjną, aż po logistykę i transport.

Kiedy i dlaczego zyskała taką popularność?

Od wynalezienia na początku lat 60, do jej popularyzacji w latach 70 i dominacji w latach 80 przyczyniły się głównie jej właściwości, które niezaprzeczalnie przeważały nad tradycyjnymi materiałami wykorzystywanymi dotychczas:

⦁ Większa wydajność: folię stretch można nakładać szybko i łatwo, ręcznie lub maszynowo, co pozwala zaoszczędzić czas i koszty pracy w porównaniu z innymi metodami pakowania.

⦁ Większe bezpieczeństwo: Folia stretch może pomóc zabezpieczyć ładunek podczas transportu i zapobiec uszkodzeniom lub wypadkom, zmniejszając ryzyko obrażeń pracowników i roszczeń ubezpieczeniowych.

⦁ Lepsza ochrona: folia stretch może chronić produkty przed wilgocią, kurzem i innymi zanieczyszczeniami podczas transportu i przechowywania, pomagając zachować jakość i integralność produktu.

⦁ Opłacalność: Folia stretch jest stosunkowo niedroga w porównaniu z innymi materiałami opakowaniowymi, co czyni ją optymalnym wyborem do różnorodnych zastosowań.

⦁ Wszechstronność: Folia stretch może być stosowana do owijania szerokiej gamy produktów, od małych przedmiotów, takich jak pudełka lub kartony, po duże palety lub całe maszyny.

Mimo upływu czasu, folia stretch nadal jest powszechnie stosowana w przemyśle opakowaniowym, a jej popularność nie tyle nie maleje, ile wzrasta wraz z kolejnymi innowacjami wprowadzanymi do procesu produkcji i budowy maszyn, a także poszerzaniu jej zastosowań.

Wpływ folii stretch na środowisko naturalne

Folia stretch, jak każdy materiał powstały z przetwarzania surowców naturalnych, ma negatywny wpływ na środowisko naturalne. Nie ma się co oszukiwać, że jest inaczej i pytaniem pozostaje, na ile można ten wpływ ograniczyć.

Głównym wyzwaniem jest tutaj nie tyle produkcja, co stopień odzyskiwania wyprodukowanej folii. Nadaje się ona bowiem do recyklingu, jednak tylko w niewielkim stopniu jest odzyskiwana.

Aby realnie ograniczyć zatruwanie środowiska naturalnego w zakresie użycia folii można odwołać się do kilku opcji:

⦁ Używanie biodegradowalnej lub kompostowalnej folii stretch wykonanej z materiałów takich jak żywice roślinne lub celuloza, które mogą rozkładać się w środowisku w stosunkowo krótkim czasie.

⦁ Wybór folii stretch pochodzącej z recyklingu lub nadającej się do recyklingu, co może zmniejszyć zapotrzebowanie na nowe tworzywa sztuczne i odciążyć skladowiska z zalegającego tam plastiku.

⦁ Używanie odpowiedniej ilości folii stretch do opakowania produktu lub transportu, co może pomóc w zmniejszeniu ilości odpadów.

⦁ Przede wszystkim jednak - wdrażanie programów recyklingu w celu zapewnienia prawidłowej utylizacji i recyklingu folii stretch i innych materiałów opakowaniowych.

Podsumowanie

Zalety folii stretch sprawiają, że jest ona popularnym wyborem dla wielu branż, w tym żywności i napojów, handlu detalicznego, produkcji i logistyki. Łatwość użycia, wszechstronność i opłacalność sprawiają, że jest to cenne narzędzie dla wielu firm, które chcą usprawnić procesy pakowania i wysyłki.